Gói thầu Sawaco: "Ông lớn" bị loại, Hồng Đức "vượt ải"

Ngày 16/7/2025, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Sawaco) đã ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TCT-KHĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình" (Mã TBMT: IB2500178412).

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hồng Đức (MST: 0310445520; địa chỉ: 72 Đường Số 6, Khu Phố 5, TP.Hồ Chí Minh; người đại diện pháp luật: ông Trần Xuân Hồng). Giá trúng thầu là 6,460 tỷ đồng thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày. So với giá gói thầu là 6,675 tỷ đồng, mức giá này giúp tiết kiệm cho ngân sách hơn 214 triệu đồng, tương đương 3,22%.

Quyết định số 1600/QĐ-TCT-KHĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Bước ngoặt từ vòng đánh giá: Một "ông lớn" bị loại

Gói thầu có sự tham gia của 3 nhà thầu, gồm Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hồng Đức, Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Nhân Việt và Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Hải An.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Tuy nhiên, quá trình đánh giá đã chứng kiến bước ngoặt lớn khi một trong các nhà thầu là Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Hải An (MST: 0311845546; địa chỉ: Phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh) đã bị loại ngay từ vòng đánh giá tính hợp lệ.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 32/2025/BC-BLV ngày 08/7/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Bản Lề Vàng, lý do là bảo lãnh dự thầu của nhà thầu này không hợp lệ. Cụ thể, thư bảo lãnh "thiếu nội dung cam kết nên bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu". Do đó, hồ sơ của Công ty Hải An không được xem xét ở các bước tiếp theo.

Nhà thầu trúng thầu và hành trình "làm rõ" hồ sơ

Ngay cả đơn vị trúng thầu là Công ty Hồng Đức cũng phải trải qua một quá trình "làm rõ" hồ sơ khá chi tiết. Theo yêu cầu từ Bên mời thầu ngày 12/6/2025, Công ty Hồng Đức đã phải giải trình và bổ sung nhiều tài liệu quan trọng để chứng minh năng lực.

Các nội dung phải làm rõ bao gồm hợp đồng thuê ô tô tải tự đổ để đảm bảo năng lực thiết bị và hàng loạt tài liệu chứng minh đặc tính kỹ thuật của các vật tư chính như phụ tùng gang (nhãn hiệu Thảo Tín Vũ, Wahsin) và đồng hồ điện từ (nhãn hiệu ENDRESS+ HAUSER) .

Ngày 17/6/2025, Công ty Hồng Đức đã nộp các tài liệu bổ sung, bao gồm catalogue sản phẩm, phiếu kết quả thử nghiệm và hợp đồng mua bán liên quan . Sau khi xem xét, tổ chuyên gia kết luận các nội dung làm rõ đã đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Năng lực nhà thầu trúng thầu: 'Gương mặt thân quen' của Sawaco ra sao?

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hồng Đức, đơn vị trúng thầu, là một nhà thầu có lịch sử hoạt động đấu thầu khá dày dặn, đặc biệt trong lĩnh vực cấp nước tại TP.HCM.

Theo dữ liệu, công ty đã tham gia tổng cộng 61 gói thầu, trong đó trúng 22 gói, trượt 37 gói và 2 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là hơn 108,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phần lớn hoạt động và thành công trong đấu thầu của Công ty Hồng Đức gắn liền với hệ sinh thái của Sawaco. Cụ thể: Với Công ty CP Cấp nước Thủ Đức, Hồng Đức là đối tác rất quen thuộc khi đã tham gia tới 25 gói thầu (tính cả tên cũ và mới) và trúng 10 gói. Với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (công ty mẹ), nhà thầu này tham gia 8 gói và trúng 4 gói. Với Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn TP HCM (đơn vị trực thuộc Sawaco), công ty tham gia 10 gói và trúng 3 gói. Ngoài ra, công ty cũng trúng thầu tại các đơn vị khác như Cấp nước Tân Hòa và Cấp nước Chợ Lớn.

Lịch sử này cho thấy Công ty Hồng Đức là một đối tác có kinh nghiệm và am hiểu các yêu cầu kỹ thuật trong các dự án của Sawaco, đây có thể là một lợi thế bên cạnh việc đưa ra mức giá dự thầu cạnh tranh.

Chia sẻ về góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: “Bảo lãnh dự thầu là một trong những yêu cầu tiên quyết về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, nhằm đảm bảo trách nhiệm của nhà thầu. Theo quy định tại Điều 14 của Luật Đấu thầu 2023, bảo lãnh phải được lập theo đúng mẫu và không chứa các điều kiện gây bất lợi cho bên mời thầu. Việc thiếu các cam kết quan trọng có thể khiến bảo lãnh bị vô hiệu. Đây là sai sót mà các nhà thầu cần hết sức lưu ý để tránh bị loại một cách đáng tiếc”.

Kết quả cuối cùng, với việc đáp ứng tất cả yêu cầu về năng lực, kỹ thuật và có giá chào thấp nhất, Công ty Hồng Đức đã được đề nghị xếp hạng 1 và được phê duyệt trúng thầu.