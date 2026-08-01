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[GALLERY] Toyota Land Cruiser Hybrid sắp bán tại Việt Nam, khoảng 4,6 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Land Cruiser Hybrid sắp bán tại Việt Nam, khoảng 4,6 tỷ đồng

Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Hybrid sắp bán tại Việt Nam và bắt đầu bàn giao cho khách hàng trong tháng 9/2026.

Nguyễn Anh
Mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Hybrid 2026 khi về thị trường Việt Nam dự kiến có giá bán dao động từ khoảng 4,6 - 4,7 tỷ đồng và bắt đầu bàn giao cho khách hàng trong tháng 9/2026. Nếu khách hàng muốn nhận xe ngay trong đợt đầu có thể phải chi thêm khoảng 860 triệu đồng ngoài giá niêm yết.
Mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Hybrid 2026 khi về thị trường Việt Nam dự kiến có giá bán dao động từ khoảng 4,6 - 4,7 tỷ đồng và bắt đầu bàn giao cho khách hàng trong tháng 9/2026. Nếu khách hàng muốn nhận xe ngay trong đợt đầu có thể phải chi thêm khoảng 860 triệu đồng ngoài giá niêm yết.
Tuy nhiên, những thông tin này hiện mới đến từ phía hệ thống đại lý cũng như các tư vấn viên. Hiện Toyota Việt Nam vẫn chưa xác nhận thời điểm ra mắt cũng như kế hoạch phân phối phiên bản hybrid của mẫu SUV cỡ lớn Land Cruiser Hybrid 2026 mới.
Tuy nhiên, những thông tin này hiện mới đến từ phía hệ thống đại lý cũng như các tư vấn viên. Hiện Toyota Việt Nam vẫn chưa xác nhận thời điểm ra mắt cũng như kế hoạch phân phối phiên bản hybrid của mẫu SUV cỡ lớn Land Cruiser Hybrid 2026 mới.
So với phiên bản động cơ xăng, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Hybrid 2026 chỉ thay đổi nhẹ về ngoại thất. Xe được bổ sung gói trang trí với nhiều chi tiết sơn đen bóng, đồng thời xuất hiện logo HEV ở thân xe và cửa hậu để nhận diện phiên bản hybrid.
So với phiên bản động cơ xăng, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Hybrid 2026 chỉ thay đổi nhẹ về ngoại thất. Xe được bổ sung gói trang trí với nhiều chi tiết sơn đen bóng, đồng thời xuất hiện logo HEV ở thân xe và cửa hậu để nhận diện phiên bản hybrid.
Ở các thị trường quốc tế, mẫu SUV cỡ lớn này còn được trang bị hệ thống Auto Multi Terrain Select, cho phép tự động nhận biết từng loại địa hình như cát, bùn, đá hay đường đất để điều chỉnh chế độ vận hành phù hợp.
Ở các thị trường quốc tế, mẫu SUV cỡ lớn này còn được trang bị hệ thống Auto Multi Terrain Select, cho phép tự động nhận biết từng loại địa hình như cát, bùn, đá hay đường đất để điều chỉnh chế độ vận hành phù hợp.
Bên cạnh đó, tính năng Multi Terrain Monitor hỗ trợ hiển thị hình ảnh xung quanh xe khi di chuyển trên địa hình phức tạp, giúp người lái quan sát tốt hơn trong quá trình off-road.
Bên cạnh đó, tính năng Multi Terrain Monitor hỗ trợ hiển thị hình ảnh xung quanh xe khi di chuyển trên địa hình phức tạp, giúp người lái quan sát tốt hơn trong quá trình off-road.
Land Cruiser Hybrid được tích hợp gói công nghệ Toyota Safety Sense 3, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường cùng nhiều tính năng hỗ trợ lái chủ động khác.
Land Cruiser Hybrid được tích hợp gói công nghệ Toyota Safety Sense 3, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường cùng nhiều tính năng hỗ trợ lái chủ động khác.
Điểm đáng chú ý nhất trên Toyota Land Cruiser Hybrid là hệ truyền động hybrid hoàn toàn mới. Xe sử dụng động cơ xăng V6 tăng áp kép 3.5L kết hợp mô-tơ điện, tương tự cấu hình đang được trang bị trên Lexus LX 700h.
Điểm đáng chú ý nhất trên Toyota Land Cruiser Hybrid là hệ truyền động hybrid hoàn toàn mới. Xe sử dụng động cơ xăng V6 tăng áp kép 3.5L kết hợp mô-tơ điện, tương tự cấu hình đang được trang bị trên Lexus LX 700h.
Hệ thống này sản sinh công suất tối đa 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm, trở thành phiên bản Land Cruiser mạnh nhất từng được Toyota phát triển. Sức mạnh được truyền tới bốn bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp.
Hệ thống này sản sinh công suất tối đa 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm, trở thành phiên bản Land Cruiser mạnh nhất từng được Toyota phát triển. Sức mạnh được truyền tới bốn bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp.
Hệ truyền động này cho công suất tối đa 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm, trở thành phiên bản Land Cruiser có sức mạnh lớn nhất từng được Toyota sản xuất. Sức mạnh được truyền tới bốn bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp.
Hệ truyền động này cho công suất tối đa 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm, trở thành phiên bản Land Cruiser có sức mạnh lớn nhất từng được Toyota sản xuất. Sức mạnh được truyền tới bốn bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp.
Bên cạnh hệ truyền động mới, Toyota cũng tinh chỉnh một số chi tiết ngoại thất để tạo khác biệt so với phiên bản động cơ thuần xăng. Xe được trang bị gói bodykit mới, logo HEV xuất hiện ở cửa hậu và hai bên thân xe nhằm nhận diện phiên bản hybrid.
Bên cạnh hệ truyền động mới, Toyota cũng tinh chỉnh một số chi tiết ngoại thất để tạo khác biệt so với phiên bản động cơ thuần xăng. Xe được trang bị gói bodykit mới, logo HEV xuất hiện ở cửa hậu và hai bên thân xe nhằm nhận diện phiên bản hybrid.
Nếu được phân phối đúng như thông tin từ các đại lý, Land Cruiser Hybrid sẽ trở thành phiên bản điện hóa đầu tiên của dòng SUV đầu bảng Toyota được bán chính hãng tại Việt Nam. Tuy nhiên, các thông tin về giá bán, thời điểm mở bán và số lượng xe vẫn cần chờ xác nhận từ Toyota Việt Nam.
Nếu được phân phối đúng như thông tin từ các đại lý, Land Cruiser Hybrid sẽ trở thành phiên bản điện hóa đầu tiên của dòng SUV đầu bảng Toyota được bán chính hãng tại Việt Nam. Tuy nhiên, các thông tin về giá bán, thời điểm mở bán và số lượng xe vẫn cần chờ xác nhận từ Toyota Việt Nam.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Hybrid 2026.
Nguyễn Anh
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