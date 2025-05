Gói thầu hơn 7 tỷ ở Sa Đéc: Nhà thầu giá cao được chọn

Mới đây, ông Nguyễn Thành Đức, Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất TP Sa Đéc đã ký ban hành Quyết định số KQ2500145843_2505201408 ngày 20/5/2025, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 01: Thi công nền, mặt đường tuyến Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc.

Quyết định số KQ2500145843_2505201408 ngày 20/5/2025 ông Nguyễn Thành Đức, Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất TP Sa Đéc ký ban hành. Nguồn: MSC

Gói thầu có giá dự toán 7,201 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục như nền, mặt đường và chi phí đảm bảo an toàn giao thông. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 270 ngày.

Theo quyết định phê duyệt, Công ty Cổ phần Tư vấn – Xây dựng Sa Đéc là đơn vị trúng thầu với giá trọn gói là 7,003 tỷ đồng. Đây là mức giá cao hơn gần 1,2 tỷ đồng so với liên danh Gia Quốc Hưng – Tân An VL, đơn vị đưa ra mức giá chỉ hơn 5,84 tỷ đồng, thấp nhất trong ba nhà thầu dự thầu. Tuy nhiên, Liên danh Gia Quốc Hưng – Tân An VL bị loại do không đáp ứng tiêu chí về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu. Kết quả, Công ty CP Tư vấn – Xây dựng Sa Đéc trúng thầu với giá 7,003 tỷ đồng, thấp hơn giá dự toán khoảng 198 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,75%.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Tư vấn – Xây dựng Sa Đéc có trụ sở tại TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, do bà Tăng Thị Kim Loan làm đại diện pháp luật.

Công ty đã tham gia 141 gói thầu, trúng 64 gói, tổng giá trị cao gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là hơn 216 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị các gói thầu đã trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 94 tỷ đồng; tổng giá trị các gói thầu đã trúng thầu với vai trò liên danh là hơn 122 tỷ đồng.

Trong số 64 gói thầu Công ty CP Tư vấn – Xây dựng Sa Đéc đã trúng, có đến 40 gói thầu do Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất TP Sa Đéc mời thầu, tổng giá trị trúng thầu 72,736 tỷ đồng. Điển hình như:

Gói thầu số 01: Nâng cấp mở rộng đường Rạch Chùa bờ phải (Đoạn từ cầu Hai Đường - cầu Tám Tá), hạng mục: Nền, mặt đường, cầu giao thông và đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường Rạch Chùa bờ phải (Đoạn từ cầu Hai Đường - cầu Tám Tá); hạng mục: Nền, mặt đường và cầu giao thông. Công ty CP Tư vấn – Xây dựng Sa Đéc là nhà thầu duy nhất dự thầu và trúng thầu sau đó, với giá trúng thầu 5,121 tỷ đồng, giá gói thầu 5,265 tỷ đồng (theo quyết định số 166/QĐ-BQLDA&PTQÐ ngày 10/8/2021).

Gói thầu số 01: đường Nguyễn Khuyến, hạng mục: nền, mặt đường và cầu (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT) thuộc dự án Đường Nguyễn Khuyến; hạng mục: Nền, mặt đường và cầu; xây dựng tại phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc. Công ty CP Tư vấn – Xây dựng Sa Đéc trúng thầu với giá 9,828 tỷ đồng, giá gói thầu 10,201 tỷ đồng (theo quyết định số 385/QĐ-BQLDA&PTQĐ ngày 20/12/2024)…

Việc trúng thầu gói thi công tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tiếp tục khẳng định vị thế của Công ty CP Tư vấn – Xây dựng Sa Đéc trong lĩnh vực xây dựng tại địa phương.