Bù Gia Mập: Gói thầu làm đường gần 11 tỷ đồng thi công trong 45 ngày, ai trúng thầu?

Vượt qua đối thủ tại bước kỹ thuật, Liên danh do Công ty Hiếu Minh đứng đầu đã trúng gói thầu gần 11 tỷ đồng tại xã Bù Gia Mập (Đồng Nai). Đáng chú ý, thời gian thực hiện hợp đồng chỉ 45 ngày.

Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Bù Gia Mập (Đồng Nai) vừa hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho dự án đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn. Kết quả lựa chọn nhà thầu đã gọi tên một doanh nghiệp đến từ tỉnh Đồng Nai, với thời gian thực hiện hợp đồng được ấn định ở mức "siêu tốc".

Gói thầu 11 tỷ, thi công trong 45 ngày

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 10/11/2025, Chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập đã ký Quyết định số 690/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư làm mới tuyến đường từ Bờ hồ Bù Rên vào Công ty cao su nối liền xã Đăk Ơ (BGM.17). Dự án sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm nâng cao hạ tầng giao thông, phục vụ đời sống dân sinh.

Gói thầu xây lắp chính (mã IB2500509161) có giá dự toán 11.108.103.609 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Bù Gia Mập được giao làm chủ đầu tư và bên mời thầu.

Biên bản mở thầu ngày 21/11/2025 ghi nhận sự tham gia của hai nhà thầu: Liên danh Bù Gia Mập và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 368. Cuộc đua song mã này nhanh chóng ngã ngũ khi bước vào giai đoạn đánh giá kỹ thuật.

Ngày 24/11/2025, Công ty TNHH MTV Tư vấn Kỹ thuật Công Nghệ, đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu đã ban hành Báo cáo đánh giá số 99/BCĐG-Cty. Theo đó, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 368 đã dừng bước do "không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT". Điều này đồng nghĩa với việc Liên danh Bù Gia Mập trở thành ứng viên duy nhất bước vào vòng đánh giá tài chính.

Căn cứ tờ trình và báo cáo thẩm định, ngày 25/11/2025, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Bù Gia Mập đã ký Quyết định số 44/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo Quyết định số 44/QĐ-TTDVTH, Liên danh Bù Gia Mập (với thành viên đứng đầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hiếu Minh) đã trúng thầu với giá 10.941.472.124 đồng. So với giá gói thầu, ngân sách tiết kiệm được khoảng 166 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,5%.

Điểm đáng chú ý nhất tại Quyết định này không nằm ở giá trị trúng thầu mà là thời gian thực hiện hợp đồng. Nhà thầu cam kết hoàn thành khối lượng công việc trị giá gần 11 tỷ đồng chỉ trong vòng 45 ngày.

Trong bối cảnh thi công đường giao thông thường chịu ảnh hưởng lớn bởi yếu tố thời tiết, giải phóng mặt bằng và nguồn cung vật liệu, việc hoàn thành tuyến đường mới (làm mới) với giá trị xây lắp lớn trong thời gian hơn một tháng là một thách thức không nhỏ. Điều này đòi hỏi nhà thầu phải có năng lực vượt trội về huy động thiết bị, nhân sự và tài chính, đồng thời đặt ra yêu cầu giám sát chặt chẽ từ phía chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ không bị đánh đổi bằng chất lượng công trình.

Năng lực của Công ty Hiếu Minh ra sao?

Theo tìm hiểu, thành viên đứng đầu liên danh trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hiếu Minh. Doanh nghiệp này có mã số thuế 3801260196, địa chỉ trụ sở đăng ký tại số 95 Đường 6/1, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai. Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Minh Thiện.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty Hiếu Minh là gương mặt không mấy xa lạ tại các gói thầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũ và khu vực lân cận. Việc doanh nghiệp này thường xuyên tham gia và trúng thầu các dự án hạ tầng quy mô vừa và nhỏ cho thấy sự am hiểu địa bàn và kinh nghiệm thi công nhất định.

Tuy nhiên, việc trúng thầu gói BGM.17 với tiến độ "thần tốc" 45 ngày cũng đặt ra dấu hỏi về việc phân bổ nguồn lực của Hiếu Minh, nhất là trong giai đoạn cuối năm 2025 khi các nhà thầu thường phải chạy đua giải ngân cho nhiều dự án cùng lúc.

Đối chiếu với quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá năng lực nhà thầu không chỉ dựa trên hồ sơ giấy tờ mà còn phải căn cứ vào khả năng thực tế huy động nhân sự, thiết bị tại thời điểm ký kết hợp đồng. Trách nhiệm này thuộc về Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Bù Gia Mập trong quá trình thương thảo và quản lý hợp đồng.

Ngoài gói thầu BGM.17, trong năm 2025, hoạt động đấu thầu của Công ty Hiếu Minh cũng ghi nhận nhiều gói thầu khác. Việc nhà thầu này liên tiếp trúng thầu là tín hiệu tích cực về mặt hoạt động kinh doanh, song cũng là áp lực để duy trì chất lượng thi công đồng đều trên các công trường.

Cần giám sát chặt chẽ chất lượng sau đấu thầu

Gói thầu BGM.17 sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, một nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, hiệu quả của đồng vốn không chỉ đo đếm bằng việc lựa chọn xong nhà thầu hay tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu, mà quan trọng hơn là con đường hình thành có bền vững, phục vụ thiết thực cho đời sống người dân hay không.

Với thời gian thi công 45 ngày, dư luận địa phương và các chuyên gia xây dựng có quyền đặt câu hỏi về các biện pháp kỹ thuật mà Liên danh Bù Gia Mập sẽ áp dụng. Liệu các quy trình về lu lèn, bảo dưỡng bê tông/nhựa đường có được tuân thủ nghiêm ngặt hay sẽ bị cắt ngắn để kịp tiến độ?

Vai trò của đơn vị tư vấn giám sát và đặc biệt là Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Bù Gia Mập là vô cùng quan trọng. Việc nghiệm thu, thanh toán cần được thực hiện đúng quy định, kiên quyết không chấp nhận các hạng mục thi công ẩu, kém chất lượng chỉ để "kịp ngày về đích".

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện của công trình này để thông tin đến độc giả.