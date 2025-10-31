Hà Nội

Bạn đọc

Gói thầu tiết kiệm 28,3% tại TP HCM: Cuộc đối đầu của hai "đối thủ quen mặt"

Gói thầu "Xây lắp và thiết bị" (IB2500344629) do Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thuỷ lợi mời thầu, tiết kiệm 28,3%. Tuy nhiên, cuộc đua chỉ có 2 nhà thầu tham dự.

Hải Đăng - Hà Linh

Gói thầu tiết kiệm 28%: Cuộc đối đầu của hai "đối thủ quen mặt"

Hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng được kỳ vọng sẽ gia tăng tính cạnh tranh, minh bạch và tối ưu hiệu quả kinh tế. Một gói thầu vừa được công bố kết quả tại TP. Hồ Chí Minh đã cho thấy tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng, song cũng ghi nhận số lượng nhà thầu tham dự khá hạn chế.

Cụ thể, gói thầu "Xây lắp và thiết bị" (Mã TBMT: IB2500344629) thuộc dự án "Lắp đặt các trạm quan trắc tự động các thông số giám sát hoạt động khai thác nước mặt", sử dụng nguồn vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và khấu hao tài sản cố định.

Chủ đầu tư là Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thuỷ lợi (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh). Đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu (Bên mời thầu) là Công ty Cổ phần Dịch vụ tư vấn NBC.

Gói thầu này có giá 3.396.791.000 đồng, được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 19/05/2025 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ ban hành.

Theo Biên bản mở thầu ngày 30/08/2025, dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi, gói thầu "Xây lắp và thiết bị" (IB2500344629) chỉ ghi nhận sự tham dự của 2 nhà thầu.

Nhà thầu thứ nhất là Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thuận Phong (MSDN: 0101942335, địa chỉ tại Hà Nội). Nhà thầu thứ hai là Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng và Tự động hóa Việt Nam (MSDN: 0105688908, địa chỉ cũng tại Hà Nội).

Diễn biến về giá tại phiên mở thầu cho thấy: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thuận Phong dự thầu với giá 2.435.502.000 đồng, không đề xuất giảm giá. Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng và Tự động hóa Việt Nam dự thầu với giá 2.850.000.000 đồng, kèm đề xuất giảm giá 7,55% (tương đương 215.175.000 đồng). Giá dự thầu sau giảm giá là 2.634.825.000 đồng.

Ngày 30/09/2025, Công ty Cổ phần Dịch vụ tư vấn NBC (Tổ chuyên gia) có Báo cáo số 02/BCĐG-NBC-TQT đánh giá E-HSDT. Theo báo cáo, cả hai nhà thầu đều được đánh giá "Đạt" về tính hợp lệ, "Đạt" về năng lực kinh nghiệm và "Đạt" về kỹ thuật.

Do cả hai đều vượt qua vòng kỹ thuật, việc xét duyệt trúng thầu dựa trên phương pháp "giá thấp nhất".

Với giá chào 2.435.502.000 đồng, Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thuận Phong có giá thấp hơn và được xếp hạng 1. Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng và Tự động hóa Việt Nam xếp hạng 2 và bị loại với lý do "Nhà thầu xếp hạng 2".

Ngày 16/10/2025, ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi, đã ký Quyết định số 142/QĐ-TTKTTL-QLN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thuận Phong (Nhà thầu Thuận Phong) chính thức trúng thầu với giá 2.435.502.000 đồng.

qd-5332.jpg
Quyết định số 142/QĐ-TTKTTL-QLN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây lắp và thiết bị. Nguồn: MSC

So với giá gói thầu là 3.396.791.000 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 961.289.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 28,3%. Đây là mức tiết kiệm cao, thể hiện rõ hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Nhà thầu Thuận Phong và "đối thủ truyền kiếp"

Theo tìm hiểu, Nhà thầu Thuận Phong có trụ sở tại Phường Phương Liệt, Hà Nội, do ông Trần Văn Vịnh làm Giám đốc. Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 5/2006, đăng ký quy mô doanh nghiệp nhỏ với 25 nhân viên.

Điều đáng chú ý, hai nhà thầu tham dự gói thầu này là những "đối thủ quen mặt". Dữ liệu thống kê cho thấy, Công ty Thuận Phong và Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng và Tự động hóa Việt Nam đã từng đối đầu nhau trong ít nhất 12 gói thầu.

Kết quả đối đầu giữa hai đơn vị này tương đối cân bằng: Nhà thầu Thuận Phong thắng 5 lần, trong khi Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng và Tự động hóa Việt Nam thắng 6 lần (1 gói chưa có kết quả). Gói thầu "Xây lắp và thiết bị" (IB2500344629) là lần thắng thứ 5 của Nhà thầu Thuận Phong khi đối đầu trực tiếp với đối thủ này.

Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi, áp dụng theo Luật Đấu thầu mới (Luật số 22/2023/QH15) và các văn bản hướng dẫn (Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC), đạt được tỷ lệ tiết kiệm cao là một tín hiệu tích cực.

Tuy nhiên, việc gói thầu chỉ thu hút 2 nhà thầu tham dự, và cả hai đều là những đối thủ đã "nhẵn mặt" nhau 12 lần, đặt ra câu hỏi về mức độ phổ biến của thông tin mời thầu và tính hấp dẫn của gói thầu đối với các doanh nghiệp khác trên thị trường.

Trong năm 2025 (tính đến 23/10), bức tranh đấu thầu của Nhà thầu Thuận Phong cũng cho thấy sự cạnh tranh gay gắt. Dữ liệu ghi nhận doanh nghiệp này tham gia 14 gói thầu, nhưng trượt 8 gói, trúng 5 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trượt thầu (57,1%) đang cao hơn tỷ lệ trúng thầu (35,7%), phản ánh thực tế không dễ dàng của các doanh nghiệp khi tham gia thị trường mua sắm công hiện nay.

Gói thầu 10,7 tỷ ở Tây Ninh: Một nhà thầu tham dự, tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%?

Gói thầu thi công Đường Ông Lái chỉ có Công ty Tấn Hưng Long An tham dự và chào giá thấp hơn giá gói thầu khoảng 0,06%, đặt ra vấn đề về tính cạnh tranh.

Ngày 24/10/2025, Phòng Kinh tế xã Thạnh Lợi (tỉnh Tây Ninh) đã tiến hành mở thầu Gói thầu số 4: Thi công xây dựng, thuộc dự án Nâng cấp Đường Ông Lái (Mã TBMT: IB2500452799). Gói thầu này được phê duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Nâng cấp Đường Ông Lái (Mã KHLCNT: PL2500239294) theo Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 26/09/2025 của UBND xã Thạnh Lợi.

Theo biên bản mở thầu được công bố, Gói thầu số 4 có giá trị là 10.789.980.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhân dân đóng góp, được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 180 ngày. Thời điểm đóng thầu là 08:00 ngày 24/10/2025.

Gói thầu gần 7 tại Tân Hiệp, TP HCM: Nhà thầu nào có ưu thế?

Hai nhà thầu An Sinh Phát và Mai Sơn tham dự gói thầu gần 7 tỷ đồng tại UBND phường Tân Hiệp, TP HCM. Mức giá chênh lệch và lịch sử đấu thầu đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh.

Ngày 27/10/2025, UBND phường Tân Hiệp (TP HCM) đã tiến hành mở thầu Gói thầu Thi công xây lắp (Mã Thông báo mời thầu: IB2500454312). Gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp BTNN, xây dựng HTTN tuyến đường Tân Hiệp 54, khu phố Tân Hội và Nâng cấp BTNN đường Tân Hiệp 24, khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp.

Dự án này có tổng mức đầu tư 8.455.511.970 đồng, được phê duyệt tại Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 11 tháng 06 năm 2025 của UBND thành phố Tân Uyên cũ.

Gói thầu 106 tỷ tại BQLDA khu vực Bình Long: Giá chào sát nút, năng lực nhà thầu liệu có tạo khác biệt?

Liên danh có Đông Bắc và Liên danh có Nhật Tân cạnh tranh sát sao về giá tại gói thầu XL02 hơn 106 tỷ đồng. Năng lực và lịch sử đấu thầu của các nhà thầu nói lên điều gì về cơ hội trúng thầu?

Dự án Xây dựng đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương, thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước) cũ với tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng, đang thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là Gói thầu số XL02: Xây dựng các hạng mục công trình đoạn từ Km4+608,33 đến Km9+728. Gói thầu này có giá trị hơn 106,8 tỷ đồng và vừa hoàn thành giai đoạn mở thầu vào chiều ngày 25/10/2025.

Giá chào sít sao, tỷ lệ tiết kiệm tiềm năng không cao

