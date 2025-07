Gói thầu 3,3 tỷ thiết bị mầm non ở Cần Thơ: Vì sao chỉ mình Phạm Gia về đích?

Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia vừa vượt qua hai đối thủ nặng ký để trúng gói thầu "Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu trường mầm non" với giá trị hơn 3,3 tỷ đồng của Phòng Tài chính Kế hoạch quận Ô Môn, TP Cần Thơ (cũ).

Ngày 14/06/2025, Phòng Tài chính Kế hoạch quận Ô Môn (cũ) đã có quyết định số KQ2500232126_2506141453 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu trường mầm non.

Danh mục hàng hoá của gói thầu này gồm 30 sản phẩm như: Giá phơi khăn, tủ úp ly, tủ để đồ dùng cá nhân, tủ đựng chăn, phản, bình ủ ước, giá để giày, cốc uống nước, xô, chậu, bàn giáo viên, bàn cho trẻ, ghế cho trẻ, thùng đựng nước có vòi, thùng đựng rác, ti vi màu, đàn organ, máy vi tính, giá để đồ chơi và học liệu, bóng nhỏ, bóng to, gậy thể dụng to, gậy thể dục nhỏ, vòng thể dục nhỏ, vòng thể dục to, bập bênh, cổng chui, cột ném bóng, đồ chơi có bánh xe và dây kéo.

Theo Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu qua mạng, gói thầu này do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tiến Vinh mời thầu. Sau khi mở thầu, có 3 nhà thầu tham dự gồm: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hathaco (dự thầu giá hơn 2,918 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Xây dựng Lê Đăng (dự thầu giá hơn 3,268 tỷ đồng), Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Giáo dục Phạm Gia (dự thầu với giá hơn 3,148 tỷ đồng).

Kết quả đánh giá cho thấy, cả ba nhà thầu đều đạt về tính hợp lệ của E-HSDT. Tuy nhiên, đến vòng đánh giá năng lực và kinh nghiệm, cục diện đã thay đổi hoàn toàn.

Hai nhà thầu bị loại vì lý do gì?

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hathaco bị đánh giá "Không đạt" về năng lực và kinh nghiệm. Nguyên nhân là do Bên mời thầu đã gửi công văn yêu cầu làm rõ E-HSDT vào ngày 09/06/2025, nhưng đến hết ngày 12/06/2025, Công ty Hathaco đã không cung cấp tài liệu làm rõ lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Do đó, Bên mời thầu kết luận Hathaco không đáp ứng các nội dung làm rõ theo yêu cầu và bị loại.

Tương tự, Công ty TNHH MTV Xây dựng Lê Đăng cũng bị đánh giá "Không đạt" ở vòng này. Mặc dù đã cung cấp công văn và tài liệu làm rõ theo yêu cầu của Bên mời thầu, nhưng sau khi xem xét, tài liệu này được đánh giá là "không đáp ứng các nội dung làm rõ theo yêu cầu của E-HSMT". Cụ thể, Công ty Lê Đăng "không đáp ứng tại nội dung đánh giá về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự". Vì vậy, nhà thầu này cũng không được xem xét các bước tiếp theo.

Trong khi đó, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Giáo dục Phạm Gia là nhà thầu duy nhất được đánh giá "Đạt" về năng lực và kinh nghiệm. Công ty này cũng nhận được yêu cầu làm rõ E-HSDT và đã cung cấp tài liệu làm rõ được Bên mời thầu đánh giá là "đáp ứng đầy đủ các nội dung làm rõ theo yêu cầu của E-HSMT".

Việc hai trong ba nhà thầu bị loại ngay từ vòng đánh giá năng lực và kinh nghiệm, đặc biệt với những lý do liên quan đến việc không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ/đáp ứng tài liệu làm rõ, có thể khiến dư luận đặt câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự của gói thầu.

Được biết, Công ty Phạm Gia được thành lập ngày 27/4/2011, trụ sở đặt tại số 480/51/6 Bình Quới, TPHCM. Giám đốc là ông Phạm Quốc Toàn.

Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia đã trở thành một cái tên quen thuộc trong ngành cung ứng thiết bị giáo dục trên cả nước. Theo thống kê, Phạm Gia đã tham gia tổng cộng 131 gói thầu, trong đó giành chiến thắng 49 gói, trượt 75 gói, 6 gói đang chờ kết quả và 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu mà công ty đã trúng, bao gồm cả các dự án liên danh, lên đến hơn 262,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, Công ty Phạm Gia được biết đến là một nhà thầu "quen mặt" và có mối quan hệ bền chặt với nhiều đơn vị, tổ chức lớn. Điển hình là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đức Trọng (cũ), nơi Phạm Gia đã đạt được tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 10/10 gói, với tổng giá trị hợp đồng lên tới 159,4 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở đó, Phạm Gia còn là đối tác đáng tin cậy của Công ty TNHH TMDV và TVXD Hoàng Phúc Group, với thành tích trúng 4/4 gói thầu, tổng giá trị 11,3 tỷ đồng. Tương tự, tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Song Huy, Phạm Gia cũng đã trúng 3/3 gói thầu với tổng giá trị hơn 29,4 tỷ đồng. Gần đây nhất, công ty cũng đã thành công trúng 2/2 gói thầu tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Lâm Hà, tổng giá trị hơn 2,2 tỷ đồng.