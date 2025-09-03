Gói thầu 11 tỷ ở Bình Phước cũ: Một liên danh bị loại vì hồ sơ thiết bị

Tại gói thầu XL+TB02 thi công hồ Nông Trường 2, Liên danh Công ty CPXD Quang Minh - Công ty CPXD Tân Hoàng Minh đã trúng thầu. Đáng chú ý, đối thủ cạnh tranh đã bị loại do hồ sơ năng lực thiết bị thi công không hợp lệ theo kết luận của tổ chuyên gia.

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Bình Phước (nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu quan trọng thuộc một dự án cấp bách. Theo đó, Liên danh giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Quang Minh và Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Hoàng Minh đã được phê duyệt trúng thầu. Quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cho thấy những chi tiết đáng chú ý về việc tuân thủ các quy định về năng lực nhà thầu.

Liên danh Quang Minh - Tân Hoàng Minh trúng thầu sau khi đối thủ "ngã ngựa"

Ngày 28/8/2025, ông Đinh Tiến Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai, đã ký Quyết định số 156/QĐ-BQLDAĐTXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu XL+TB02 - Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hồ Nông trường 2 - Đội 7. Gói thầu này thuộc Dự án thành phần số 9: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Bình Phước cũ, với mã thông báo mời thầu là IB2500198517.

Theo quyết định, đơn vị trúng thầu là "Liên danh gói thầu XL+TB02 – hồ Nông Trường 2 – đội 7" bao gồm:

Công ty Cổ phần Xây dựng Quang Minh (đứng đầu liên danh), mã số doanh nghiệp (MSDN): 2500291784, địa chỉ tại TDP Nam Cường, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ, do ông Nguyễn Anh Mỹ làm Giám đốc.

Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Hoàng Minh, MSDN: 3800501667, địa chỉ tại tỉnh Đồng Nai, do ông Nguyễn Huy Hoàng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Giá trúng thầu của liên danh này là 10.939.218.000 đồng, so với giá gói thầu được duyệt là 11.599.700.000 đồng.

Quá trình mở thầu ngày 19/05/2025 ghi nhận sự tham gia của 2 nhà thầu. Đối thủ của liên danh chiến thắng là "Liên danh Hồ Nông trường 2 - Đội 7" (gồm Công ty TNHH Hoàng Minh, Công ty CPĐT và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Thuận Phong) với giá dự thầu còn thấp hơn, ở mức 10.882.919.903 đồng. Vậy tại sao liên danh có giá chào thấp hơn lại không trúng thầu?

Bị loại vì hồ sơ thiết bị "không hợp pháp"

Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 12/6/2025 do Tổ chuyên gia của Công ty CPTV Văn Phú lập đã làm rõ vấn đề này. Theo đó, "Liên danh Hồ Nông trường 2 - Đội 7" đã không vượt qua được vòng đánh giá năng lực và kinh nghiệm.

Cụ thể, Tổ chuyên gia kết luận: "thiết bị dự thầu đính kèm theo các tài liệu kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc giấy chứng nhận kiểm định không phù hợp quy định, không hợp pháp". Hai thiết bị chủ chốt bị chỉ ra là Máy đào bánh xích dung tích gàu tối thiểu 0.8m3 và Máy ủi công suất tối thiểu 110Cv.

Tổ chuyên gia đã chỉ ra 2 lý do chính khiến tài liệu không hợp lệ:

1. Tổ chức phát hành giấy kiểm định cho hai thiết bị này chưa được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp phép hoạt động kiểm định đối với xe máy chuyên dùng (đào, lu, ủi, san...).

2. Giấy kiểm định của hai thiết bị không đúng với mẫu ban hành theo quy định của pháp luật về kiểm định xe máy chuyên dùng.

Mặc dù Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước đã có văn bản yêu cầu làm rõ E-HSDT, nhà thầu vẫn không thể cung cấp các tài liệu hợp lệ để chứng minh năng lực thiết bị. Do đó, Tổ chuyên gia đã đánh giá E-HSDT của liên danh này "không đạt".

Năng lực nhà thầu trúng thầu nói lên điều gì?

Việc một nhà thầu bị loại vì những sai sót cơ bản về pháp lý hồ sơ đã mở ra cơ hội cho Liên danh Quang Minh - Tân Hoàng Minh. Phân tích dữ liệu hoạt động đấu thầu cho thấy đây đều là những doanh nghiệp có kinh nghiệm dày dặn.

Công ty Cổ phần Xây dựng Quang Minh (nhà thầu đứng đầu liên danh) cho thấy một năm 2025 hoạt động sôi nổi. Tính đến cuối tháng 8/2025, công ty đã tham gia 9 gói thầu, trúng 6 gói. Đáng chú ý, chỉ 2 tháng trước đó, ngày 25/6/2025, công ty này trong vai trò liên danh chính cũng đã được chính Ban QLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh Bình Phước phê duyệt trúng gói thầu XL+TB01-Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hồ Suối Giai, cũng thuộc dự án thành phần số 9, với giá trị hơn 26,2 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự tín nhiệm của chủ đầu tư đối với năng lực của nhà thầu đến từ Phú Thọ.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Hoàng Minh là một tên tuổi quen thuộc tại thị trường Bình Phước cũ và các tỉnh miền Nam. Dữ liệu cho thấy công ty đã tham gia 59 gói thầu, trúng 38 gói với tổng giá trị (tính cả vai trò liên danh) lên đến hơn 263 tỷ đồng.

Đặc biệt, Tân Hoàng Minh có mối quan hệ hợp tác hiệu quả với nhiều chủ đầu tư. Đơn cử, với Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam, Tân Hoàng Minh đã tham gia 10 gói thầu và trúng tới 8 gói. Với Ban QLDA Xây dựng huyện Phú Riềng, nhà thầu này đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% khi thắng cả 5 gói đã tham gia. Gói thầu XL+TB02 là gói thầu đầu tiên Tân Hoàng Minh hợp tác với Ban QLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh Bình Phước và đã có kết quả thắng lợi ngay lần đầu.

Góc nhìn chuyên gia: Minh bạch là yêu cầu tiên quyết

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Vụ việc một nhà thầu bị loại vì giấy tờ kiểm định không hợp pháp là một lời cảnh tỉnh. Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, việc cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu là hành vi bị cấm và có thể dẫn đến những chế tài nghiêm khắc, bao gồm cả việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu. Sự nghiêm túc của bên mời thầu trong trường hợp này là rất đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Vũ Bảo Thông cho biết: "Đối với các gói thầu xây lắp, đặc biệt là các công trình liên quan đến an toàn hồ đập, việc kiểm tra năng lực máy móc, thiết bị thi công là khâu tối quan trọng. Bên mời thầu và tổ chuyên gia phải làm việc rất cẩn trọng để đảm bảo nhà thầu được chọn có đủ nguồn lực thực tế để thi công công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn. Các quy định mới trong Luật số 57/2024/QH15 và các nghị định hướng dẫn đang ngày càng siết chặt yêu cầu về tính minh bạch và chính xác của hồ sơ năng lực."

Sự việc tại gói thầu XL+TB02 cho thấy thị trường đấu thầu đang ngày càng đòi hỏi sự chuyên nghiệp và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật. Đây là một tín hiệu tích cực, góp phần xây dựng một môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, minh bạch và hiệu quả, đảm bảo nguồn vốn đầu tư công được sử dụng đúng mục đích và mang lại lợi ích cao nhất cho xã hội.

