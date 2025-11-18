Giới phân tích nhận định về thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân giữa Mỹ và Hàn Quốc

Việc Mỹ chấp thuận để Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được giới phân tích nhận định là bước ngoặt quan trọng trong quan hệ đồng minh.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, trong bối cảnh Mỹ đang định hình lại khu vực xung quanh “tam giác chiến lược” kết nối Hàn Quốc, Nhật Bản và Philippines, các chuyên gia cho rằng Washington đang tìm cách khuyến khích Seoul chia sẻ vai trò an ninh lớn hơn.

Ông Doo Jin-ho, nhà phân tích cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Hàn Quốc, nhận xét: “Việc Mỹ trình dự luật cho Hàn Quốc là tín hiệu kêu gọi Seoul tham gia tích cực hơn vào chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của nước này”.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back (trái) và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (phải) duyệt đội danh dự trước khi tham dự tham vấn an ninh thường niên lần thứ 57 ở Seoul, ngày 4/11/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ông cho rằng chương trình tàu ngầm sẽ giúp Hàn Quốc hướng tới minh bạch chiến lược trong bối cảnh khu vực có nhiều biến động, đồng thời hỗ trợ lợi ích an ninh chung với Mỹ.

Song, ông lưu ý sự thay đổi này sẽ khiến việc cân bằng vốn đã mong manh của Hàn Quốc giữa đồng minh quân sự chủ chốt và đối tác thương mại lớn nhất của mình ngày càng trở nên khó khăn.

Con đường đầy thách thức

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã gây chú ý khi công khai đề xuất Mỹ chấp thuận chương trình tàu ngầm hạt nhân trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bản tóm tắt công bố ngày 14/11 về kết quả cuộc gặp cho biết Mỹ đồng ý hỗ trợ Hàn Quốc triển khai tàu ngầm tấn công hạt nhân, đồng thời sẽ hợp tác chặt chẽ với Seoul trong thúc đẩy các yêu cầu cho dự án đóng tàu, bao gồm cả các phương án cung ứng nhiên liệu.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc hội đàm tại Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang ngày 29/10/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Các chuyên gia cảnh báo rằng dự án vẫn đối mặt nhiều thách thức về pháp lý và công nghệ. Vấn đề cung ứng nhiên liệu hạt nhân chưa được giải quyết, đồng thời thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự song phương hiện nay chỉ cho phép sử dụng vật liệu “vì mục đích hòa bình”, đòi hỏi thêm các cuộc đàm phán trước khi triển khai.

Bản tóm tắt cũng nhấn mạnh cam kết duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đồng thời tăng cường năng lực răn đe trước mọi mối đe dọa. Các nội dung này được củng cố tại Cuộc họp Tham vấn An ninh thường niên diễn ra đầu tháng, khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back và người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth khẳng định lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì vị trí và tư thế hiện tại để thúc đẩy hòa bình, ổn định tại Đông Bắc Á.

Trong tuyên bố chung, hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các sáng kiến hợp tác an ninh khu vực giữa Hàn Quốc và Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Ngoài chương trình tàu ngầm, Seoul cam kết chi 25 tỷ USD cho các hệ thống vũ khí Mỹ đến năm 2030 và dự kiến hỗ trợ 33 tỷ USD cho lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc cũng bày tỏ mong muốn nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 3,5% GDP sớm nhất có thể, mục tiêu được phía Mỹ hoan nghênh.

Hợp tác an ninh vượt ra ngoài bán đảo Triều Tiên

Lễ hạ thủy tàu ngầm tấn công đầu tiên thuộc lớp 3.600 tấn tại Geoje, Hàn Quốc, ngày 22/10/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ông Chang Yong-seok, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Hòa bình và Thống nhất, cho rằng việc Mỹ ủng hộ chương trình tàu ngầm là cơ hội để mở rộng hợp tác an ninh vượt ra ngoài bán đảo Triều Tiên. Theo ông, đề xuất tàu ngầm cũng nhằm tăng khả năng theo dõi hoạt động hải quân trong khu vực, tạo điều kiện cho Seoul tham gia sâu hơn vào các sáng kiến an ninh khu vực.

“Mỹ đã coi đây là cơ hội để thúc đẩy Hàn Quốc cam kết rõ ràng trong việc đối phó các mối đe dọa. Điều này sẽ thúc đẩy Hàn Quốc mở rộng vai trò an ninh ra khỏi bán đảo đến toàn khu vực”, ông nói.

Đô đốc Daryl Caudle, Chỉ huy Hải quân Mỹ, nhận định Washington kỳ vọng tàu ngầm hạt nhân Hàn Quốc có thể đóng góp vào các nỗ lực đảm bảo an ninh khu vực sau khi hoàn thiện. Việc này phản ánh mong muốn xây dựng quan hệ đối tác “như một liên minh chung để đạt các mục tiêu chiến lược”, trong đó các thách thức từ Trung Quốc được xem xét trong bối cảnh chiến lược chung.

Washington cũng thúc giục các đồng minh tăng cường phòng thủ tập thể và đề cao linh hoạt chiến lược, trong đó nhấn mạnh vai trò của 28.500 quân Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Tướng Xavier Brunson, Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, nhận định Hàn Quốc, Nhật Bản và Philippines hình thành “tam giác chiến lược” cốt lõi cho hợp tác an ninh trong tương lai. Ông cũng đề xuất nhiều quốc gia tham gia hơn để làm nổi bật vị trí chiến lược của các lực lượng Mỹ và liên minh trong khu vực, đồng thời thể hiện vai trò quan trọng của chuỗi đảo đầu tiên trong chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Theo ông Brunson, quan điểm này cũng làm nổi bật “chuỗi đảo đầu tiên”, một yếu tố quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đồng thời minh họa vị trí hiện có của lực lượng Mỹ trong khu vực để hỗ trợ hợp tác an ninh và ứng phó linh hoạt với các tình huống căng thẳng.