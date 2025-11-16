Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Bí ẩn tàu ngầm phóng lôi không người lái của Triều Tiên

Ẩn hiện trong hình ảnh chính thức tại triển lãm Phát triển Quốc phòng thường niên, tàu ngầm phóng ngư lôi Triều Tiên được nhiều chuyên gia quân sự quan tâm.

Tuệ Minh

Xuất hiện trong hình ảnh chính thức của triển lãm Phát triển Quốc phòng thường niên tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, khai mạc ngày 4 tháng 10 năm 2025, là một con tàu chưa từng được đưa tin trước đây.

Ảnh của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho thấy một mô hình tàu. Những manh mối trực quan rõ ràng cho thấy đây là một tàu ngầm.

Hơn nữa, dường như tàu có ống phóng ngư lôi và có thể không có người lái. Bức ảnh chỉ chụp từ một góc, và mũi tàu bị che khuất bởi hai tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

dprk-submersible-torpedo-boat-photo.jpg
Chiếc tàu ngầm xuất hiện ở một góc xa trong bức ảnh do KCNA công bố.

Tuy nhiên, phần trên của khoang trung tâm hình trụ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, cũng như các thủy phi cơ lặn cỡ lớn. Kết hợp với lịch sử tàu ngầm của Triều Tiên, điều này cho thấy rõ đây là một thiết kế tàu ngầm.

Cột cảm biến chính cũng trông giống cột tàu ngầm. Phía sau nó dường như có một ống thở, có thể được lắp đặt bằng một đường cong chữ U ngược đơn giản ở phía trên.

Dường như có các ống phóng ngư lôi bên trong mạn tàu, phía trên các thủy phi cơ lặn. Khái niệm về tàu phóng lôi có thể lặn dường như ngày càng trở nên thiết thực. Khi nổi lên, nó có thể di chuyển với tốc độ rất cao, rồi lặn xuống để chờ mục tiêu là tàu nổi.

Chúng khó có thể được trang bị sonar tinh vi hay hệ thống chiến đấu tiên tiến, thay vào đó chủ yếu dựa vào quan sát bằng mắt thường. Do đó, khái niệm hoạt động khác với tàu tấn công nhanh thông thường hoặc tàu ngầm. Xét riêng lẻ, chúng ít đe dọa hơn tàu ngầm nhưng vẫn có tính linh hoạt và lợi thế riêng, chủ yếu là chi phí thấp hơn và chi phí huấn luyện cao hơn.

dprk-submersible-torpedo-boat-profile.jpg
Phát họa hình ảnh tàu ngầm phóng ngư lôi do họa sĩ Hi Sutton thực hiện.

Trong thời đại ngày nay, người ta cũng dễ dàng gợi ý rằng nó có thể không có người lái. Góc chụp không cho thấy đuôi tàu, vì vậy chúng ta không thể xác định liệu có buồng lái cho thủy thủ đoàn ở đó giống như các tàu ngầm khác của Triều Tiên hay không.

Tuy nhiên, với cột buồm tàu ​​ngầm rõ ràng và không có dấu hiệu nào cho thấy cửa sập dành cho thủy thủ đoàn, lựa chọn không người lái có vẻ hợp lý. Nếu không có người lái, nó sẽ làm tăng thêm thách thức cho việc tự động hóa các hệ thống và giao tiếp với nó.

Tuy nhiên, điều này sẽ khiến nó trở nên nguy hiểm hơn, vì nó loại bỏ sức chịu đựng của con người khỏi phương trình. Thông thường, việc không có người lái cũng khiến nó có nhiều khả năng được sử dụng trong các nhiệm vụ nguy hiểm cao.

UAV tấn công tầm xa khổng lồ Trung Quốc xuất hiện trên bầu trời.
Hi Sutton Convert Shores
Link bài gốc Copy link
http://www.hisutton.com/North-Korean-Submersible-Torpedo-Boat-202511.html
#Tàu ngầm phóng lôi không người lái của Triều Tiên #Triển lãm Phát triển Quốc phòng Bình Nhưỡng 2025 #Thiết kế tàu ngầm không người lái #Hình ảnh mô hình tàu ngầm Triều Tiên #Công nghệ tàu ngầm tự động hóa #Chiến lược quân sự Triều Tiên

Bài liên quan

Quân sự

Đặc nhiệm Triều Tiên đã thu được kinh nghiệm nào ở mặt trận Kursk?

Lữ đoàn 94 là một trong số lực lượng của Bình Nhưỡng tham gia chiến đấu ở Kursk, vậy họ đã thu được kinh nghiệm chiến đấu nào cho xây dựng Quân đội Triều Tiên?

1.jpg
Gần đây, Triều Tiên đã tổ chức một buổi lễ lớn để trao tặng huy chương cho "Lực lượng chiến đấu ở nước ngoài" và công bố một số lượng lớn hình ảnh video và thông tin chi tiết về những trận đánh của quân đội Triều Tiên trong chiến dịch Kursk. Nhờ đó, "bài toán" đánh giá hiệu quả chiến đấu của quân đội Triều Tiên đã trở nên hoàn thiện hơn.
11-8337.jpg
Sự thật đã chứng minh rằng thành bại của chiến trường, rõ ràng không phụ thuộc vào những lời đồn hay của truyền thông bất cứ nơi đâu. Xét cho cùng, dù hiệu quả chiến đấu của quân đội Triều Tiên có bị hạ thấp đến đâu, thì việc quân đội Ukraine (AFU) bị đánh bại ở Kursk cũng không thể che giấu được.
Xem chi tiết

Quân sự

Tên lửa đạn đạo siêu thanh Triều Tiên vượt mặt cả Iskander-M

Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo chiến thuật siêu thanh mới, được giới chuyên gia đánh giá là nguy hiểm và tiên tiến hơn cả Iskander-M.

Vụ thử diễn ra ngày 22/10, Quân đội Triều Tiên phóng hai quả tên lửa từ quận Ryokpho ở thủ đô Bình Nhưỡng, hướng tới khu vực mục tiêu thuộc tỉnh Bắc Hamgyong, gần biên giới Trung Quốc.

Xem chi tiết

Quân sự

Tiêm kích bom Su-34, ứng viên giúp Triều Tiên hiện đại hóa không quân

Trong bối cảnh hiện tại không quân Triều Tiên rất cần một chiến đấu cơ mạnh mẽ để hiện đại hóa lực lượng, trong đó tiêm kích bom Su-34 là một ứng cử viên tốt.

1-9218.png
Sự phát triển nhanh chóng mối quan hệ quốc phòng giữa Triều Tiên và Nga kể từ khi xung đột toàn diện nổ ra ở Ukraine vào đầu năm 2022 đã làm dấy lên những đồn đoán ngày càng tăng rằng, không quân Triều Tiên có thể sớm nhận được nhiều máy bay chiến đấu mới của Nga, với nhiều dấu hiệu cho thấy sự quan tâm đến các thương vụ mua sắm như vậy, khi mối quan hệ trên được củng cố. Ảnh: @ Air Force Technology.
2-8295.png
Do máy bay chiến đấu có người lái vẫn là một trong số rất ít lĩnh vực mà ngành quốc phòng Triều Tiên chưa thể sản xuất để đáp ứng nhu cầu lớn của đất nước, cho nên những đồn đoán về việc mua sắm từ Nga bắt đầu xuất hiện từ tháng 9 năm 2023, sau khi các quan chức Triều Tiên thăm quan cơ sở tại Nhà máy Hàng không Komsomolsk-on-Amur ở Vladivostok, Nga, nơi sản xuất máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57. Ảnh: @ 19FortyFive.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới