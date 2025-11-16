Bí ẩn tàu ngầm phóng lôi không người lái của Triều Tiên

Ẩn hiện trong hình ảnh chính thức tại triển lãm Phát triển Quốc phòng thường niên, tàu ngầm phóng ngư lôi Triều Tiên được nhiều chuyên gia quân sự quan tâm.

Xuất hiện trong hình ảnh chính thức của triển lãm Phát triển Quốc phòng thường niên tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, khai mạc ngày 4 tháng 10 năm 2025, là một con tàu chưa từng được đưa tin trước đây.

Ảnh của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho thấy một mô hình tàu. Những manh mối trực quan rõ ràng cho thấy đây là một tàu ngầm.

Hơn nữa, dường như tàu có ống phóng ngư lôi và có thể không có người lái. Bức ảnh chỉ chụp từ một góc, và mũi tàu bị che khuất bởi hai tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Chiếc tàu ngầm xuất hiện ở một góc xa trong bức ảnh do KCNA công bố.

Tuy nhiên, phần trên của khoang trung tâm hình trụ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, cũng như các thủy phi cơ lặn cỡ lớn. Kết hợp với lịch sử tàu ngầm của Triều Tiên, điều này cho thấy rõ đây là một thiết kế tàu ngầm.

Cột cảm biến chính cũng trông giống cột tàu ngầm. Phía sau nó dường như có một ống thở, có thể được lắp đặt bằng một đường cong chữ U ngược đơn giản ở phía trên.

Dường như có các ống phóng ngư lôi bên trong mạn tàu, phía trên các thủy phi cơ lặn. Khái niệm về tàu phóng lôi có thể lặn dường như ngày càng trở nên thiết thực. Khi nổi lên, nó có thể di chuyển với tốc độ rất cao, rồi lặn xuống để chờ mục tiêu là tàu nổi.

Chúng khó có thể được trang bị sonar tinh vi hay hệ thống chiến đấu tiên tiến, thay vào đó chủ yếu dựa vào quan sát bằng mắt thường. Do đó, khái niệm hoạt động khác với tàu tấn công nhanh thông thường hoặc tàu ngầm. Xét riêng lẻ, chúng ít đe dọa hơn tàu ngầm nhưng vẫn có tính linh hoạt và lợi thế riêng, chủ yếu là chi phí thấp hơn và chi phí huấn luyện cao hơn.

Phát họa hình ảnh tàu ngầm phóng ngư lôi do họa sĩ Hi Sutton thực hiện.

Trong thời đại ngày nay, người ta cũng dễ dàng gợi ý rằng nó có thể không có người lái. Góc chụp không cho thấy đuôi tàu, vì vậy chúng ta không thể xác định liệu có buồng lái cho thủy thủ đoàn ở đó giống như các tàu ngầm khác của Triều Tiên hay không.

Tuy nhiên, với cột buồm tàu ​​ngầm rõ ràng và không có dấu hiệu nào cho thấy cửa sập dành cho thủy thủ đoàn, lựa chọn không người lái có vẻ hợp lý. Nếu không có người lái, nó sẽ làm tăng thêm thách thức cho việc tự động hóa các hệ thống và giao tiếp với nó.

Tuy nhiên, điều này sẽ khiến nó trở nên nguy hiểm hơn, vì nó loại bỏ sức chịu đựng của con người khỏi phương trình. Thông thường, việc không có người lái cũng khiến nó có nhiều khả năng được sử dụng trong các nhiệm vụ nguy hiểm cao.