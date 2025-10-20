Anh nâng cấp hệ thống cứu hộ tàu ngầm, sơ tán cùng lúc 76 thủy thủ

Cơ quan chuyển giao tàu ngầm của Hải quân Anh đang phát triển một hệ thống giám sát y tế tiên tiến mới dành cho riêng cho nhiệm vụ cứu hộ tàu ngầm NATO.

Theo đó công ty James Fisher Defence (JFD Global) đã khởi động một chương trình giám sát y tế mới theo đặt hàng của Cơ quan chuyển giao tàu ngầm thuộc Hải quân Anh (UK SAD) nhằm cung cấp một hệ thống giám sát y tế tiên tiến mới để tích hợp vào Hệ thống Cứu hộ Tàu ngầm NATO (NSRS).

Chương trình này đánh dấu một bước tiến vượt bậc về năng lực cứu hộ tàu ngầm, mở rộng năng lực giám sát y tế từ bốn nhân viên lên đến 76 người, bao gồm cả nhân viên y tế, trong các hoạt động cứu hộ quan trọng.

Một buồng giám sát y tế thời gian thực dành cho nhân viên trên tàu ngầm. Đồ họa: JFD Global

Hệ thống mới sẽ cho phép giám sát liên tục theo thời gian thực ngay từ khi thủy thủ tàu ngầm vào Phòng Giảm Áp trên boong tàu cứu hộ. Dữ liệu sẽ được cung cấp ngay lập tức cho đội ngũ y tế trên tàu và các đội y tế trên bờ thông qua các liên kết vệ tinh an toàn, cho phép phân loại và can thiệp nhanh hơn trong môi trường áp suất cao.

Bằng cách tăng đáng kể khả năng giám sát và cải thiện khả năng tiếp cận dữ liệu, công nghệ này hướng đến việc nâng cao kết quả lâm sàng trong những tình huống mà việc chẩn đoán và điều trị kịp thời là rất quan trọng.

Nền tảng này áp dụng phương pháp tiếp cận ba cấp độ trong chăm sóc y tế. Các thiết bị đeo được theo dõi các chỉ số sinh tồn như nhịp tim, mức độ mệt mỏi, mức độ căng thẳng và nhiệt độ cơ thể.

Thiết bị cứu hộ tàu ngầm thử nghiệm trong chương trình NSRS của NATO.

Các thiết bị này được bổ sung bởi các công cụ chẩn đoán bao gồm máy theo dõi điện tâm đồ và siêu âm, cùng với các thiết bị chăm sóc tích cực tiên tiến được thiết kế để sử dụng cho các thương vong không ổn định hoặc đang diễn biến xấu. Hơn 100 thành phần y tế được chứng nhận sẽ truyền dữ liệu qua các trung tâm tích hợp, tự động hóa việc thu thập và đảm bảo tính chính xác trên tất cả hồ sơ bệnh nhân.

Được thiết kế theo hướng modul, hệ thống có thể được điều chỉnh cho các hệ thống thoát hiểm và cứu hộ tàu ngầm, cũng như cho các hoạt động lặn quốc phòng và thương mại rộng hơn.

Các ứng dụng tiềm năng bao gồm nền tảng tàu ngầm, bộ dụng cụ tiếp cận tàu ngầm gặp nạn, buồng giảm áp lặn và tàu hỗ trợ mặt nước. Khả năng mở rộng của nền tảng mở ra nhiều cơ hội hơn nữa cho các nhà cung cấp tham gia vào các lĩnh vực công nghệ y tế, chẩn đoán, hệ thống dữ liệu và giải pháp tích hợp mô-đun.

Nhân viên cứu hộ diễn tập tiếp cận tàu ngầm bằng phương tiện đặc biệt khi tàu ngầm gặp sự cố. Ảnh: NRoUK

Chương trình đã được các nhà lãnh đạo lâm sàng và vận hành trong ngành quốc phòng ủng hộ. Bác sĩ phẫu thuật Simon Phillips thuộc Viện Y học Hải quân Anh mô tả sự phát triển này là một "cải tiến đáng kể" sẽ cải thiện tiêu chuẩn chăm sóc cho các thủy thủ tàu ngầm được cứu hộ. Còn Đại úy Mike Lyons, Trưởng Chương trình Tàu ngầm tại SDA, nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình trong việc chuẩn bị cho NSRS đáp ứng mọi tình huống cứu hộ thực tế, dù hiếm gặp đến đâu.

Đối với chuỗi cung ứng quốc phòng, dự án này nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng về công nghệ y tế tiên tiến, hệ thống đeo được và các giải pháp dữ liệu tích hợp trong môi trường dưới nước và hải quân.

Dự án cũng nhấn mạnh cơ hội cho các nhà cung cấp có khả năng cung cấp thiết bị y tế được chứng nhận, nền tảng y tế kỹ thuật số và các giải pháp kỹ thuật mô-đun để hỗ trợ các yêu cầu ngày càng tăng của hoạt động cứu hộ tàu ngầm và các hoạt động dưới nước rộng lớn hơn.