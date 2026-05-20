Israel tấn công miền Nam Lebanon, 19 người thiệt mạng

AP dẫn thông tin từ Bộ Y tế Lebanon cho biết, các cuộc không kích của Israel vào miền Nam Lebanon ngày 19/5 đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có 4 phụ nữ và 3 trẻ em. Vụ tấn công diễn ra bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Lebanon.

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về số thương vong hoặc thông tin chi tiết, nhưng cho biết từ chiều 18/5 đến chiều 19/5, họ đã tấn công hơn 25 địa điểm cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon.

Đống đổ nát sau khi tòa nhà bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel tại làng Maarakeh phía nam Lebanon ngày 17/5/2026. Ảnh: AP/Mustafa Jamalddine.

Chính phủ Lebanon cho biết, một cuộc không kích vào làng Deir Qanoun al Nahr thuộc tỉnh ven biển Tyre đã khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em và 3 phụ nữ. Ngoài ra, 3 người khác bị thương, bao gồm 1 trẻ em.

Bộ Y tế Lebanon không cung cấp thêm chi tiết về vụ tấn công, nhưng Hãng Thông tấn Quốc gia do nhà nước quản lý cho biết, vụ không kích đã phá hủy một ngôi nhà, khiến nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Thi thể của họ đã được đưa ra ngoài vào cuối ngày.

Theo Bộ Y tế Lebanon, một cuộc không kích khác - lần này nhằm vào thành phố Nabatieh ở miền nam - đã khiến 4 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương, trong đó có hai phụ nữ. Cuộc không kích thứ ba tại làng Kfar Sir gần đó đã khiến 5 người thiệt mạng, bao gồm 1 phụ nữ.

Cuộc giao tranh mới nhất giữa Israel và lực lượng Hezbollah bắt đầu vào ngày 2/3, khi nhóm vũ trang Hezbollah phóng tên lửa vào Israel, hai ngày sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran.

Quân đội Israel cho biết, một binh sĩ của họ đã thiệt mạng hôm 19/5 trong cuộc giao tranh ở miền nam Lebanon, nâng tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột mới nhất bắt đầu lên 21 người.

