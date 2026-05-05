Afghanistan tố Pakistan tấn công khu dân cư khiến nhiều người thương vong

Afghanistan cáo buộc Pakistan tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ nước này, nhắm vào khu vực dân sự khiến nhiều người thương vong.

An An (Theo AP)

Theo AP, Afghanistan cáo buộc Pakistan tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ nước này hôm 4/5, nhắm vào các khu vực dân cư, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước láng giềng vẫn ở mức cao bất chấp các cuộc đàm phán hòa bình gần đây.

Phó phát ngôn viên Chính phủ Afghanistan, ông Hamdullah Fitrat, cho biết trên mạng xã hội X rằng các cuộc tấn công cũng đã phá hủy hai trường học, hai nhà thờ Hồi giáo và một trung tâm y tế tại tỉnh Kunar, miền đông Afghanistan.

Khói bốc lên từ phía Afghanistan ngày 28/2/2026. Ảnh: AP/Maaz Awan.

Tuy nhiên, Bộ Thông tin Pakistan bác bỏ cáo buộc này trong một bài đăng trên mạng X. Theo bộ này, những hình ảnh được lan truyền cùng với cáo buộc mới nhất của Afghanistan cho thấy mức độ thiệt hại “không phù hợp với tác động của pháo binh”, viện dẫn các mái nhà còn nguyên vẹn và sự hư hại cục bộ là dấu hiệu của khả năng phá hoại dàn dựng.

Phía Pakistan cho biết, trước đó, vào tháng Ba và tháng Tư, các vụ nổ súng xuyên biên giới từ lãnh thổ Afghanistan vào Pakistan đã khiến 9 phụ nữ và trẻ em thiệt mạng tại Bajaur, một huyện thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan.

Bộ Thông tin Pakistan nhấn mạnh rằng các vụ tấn công ở Bajaur “đã phơi bày hành động liều lĩnh của Afghanistan”.

Pakistan và Afghanistan đã rơi vào vòng xoáy giao tranh nghiêm trọng kéo dài nhiều tháng, khiến hàng trăm người thiệt mạng kể từ cuối tháng 2/2026, khi Afghanistan tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới vào Pakistan để trả đũa các cuộc không kích của Pakistan bên trong lãnh thổ Afghanistan.

Pakistan cáo buộc Afghanistan "chứa chấp" các phần tử vũ trang, đặc biệt là nhóm TTP, tiến hành các vụ tấn công chết người bên trong Pakistan.

Đầu tháng 4/2026, các quan chức Afghanistan và Pakistan đã gặp nhau tại Trung Quốc để tham gia cuộc đàm phán hòa bình do Bắc Kinh làm trung gian. Hai bên đã nhất trí không làm leo thang xung đột và “tìm kiếm một giải pháp toàn diện”, theo thông báo của Bắc Kinh vào thời điểm đó. Tuy nhiên, một số vụ đụng độ xuyên biên giới vẫn tiếp diễn, dù mức độ căng thẳng đã giảm so với trước các cuộc đàm phán.

Pakistan bị tố tấn công trường học, nhà dân ở Afghanistan

Theo giới chức Afghanistan, Pakistan đã bắn tên lửa, đạn pháo về phía một trường đại học và nhà dân ở đông bắc Afghanistan, khiến hơn 90 người thương vong.

Theo AP, các quan chức Afghanistan cáo buộc Pakistan đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một trường đại học và nhà dân ở đông bắc Afghanistan hôm 27/4, khiến 7 người thiệt mạng và ít nhất 85 người khác bị thương.

Phó phát ngôn viên Chính phủ Afghanistan, Hamdullah Fitrat, cho biết vụ tấn công bằng đạn pháo và tên lửa nhắm vào thành phố Asadabad, thủ phủ của tỉnh Kunar, cũng như nhiều khu vực ở một huyện khác trong tỉnh vào chiều 27/4.

Thống chế Pakistan và vai trò trung gian hòa giải Mỹ-Iran

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, là nhân vật đang đóng vai trò then chốt trong việc làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran.

Không chỉ nắm giữ vai trò chủ chốt trong các vấn đề an ninh nội bộ, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, ông Asim Munir, còn có ảnh hưởng lớn đến chính sách đối ngoại của Pakistan. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và Mỹ, vai trò trung gian của vị tướng này ngày càng được chú ý trên trường quốc tế, theo AP.

Kết quả cuộc đàm phán hòa bình giữa Pakistan và Afghanistan

Trung Quốc cho biết Pakistan và Afghanistan đã nhất trí không leo thang xung đột và sẽ tìm kiếm giải pháp toàn diện sau nhiều tuần giao tranh xuyên biên giới.

Theo AP, Pakistan và Afghanistan đã nhất trí không leo thang xung đột và sẽ “tìm kiếm một giải pháp toàn diện” sau nhiều tuần giao tranh xuyên biên giới khiến hàng trăm người thiệt mạng, Chính phủ Trung Quốc cho biết hôm 8/4 sau khi nước này đứng ra làm trung gian cho các cuộc đàm phán.

"Các bên cũng đồng ý duy trì đối thoại sau 7 ngày đàm phán hòa bình do Trung Quốc làm trung gian tại thành phố Urumqi, Trung Quốc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết.

