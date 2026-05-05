Afghanistan tố Pakistan tấn công khu dân cư khiến nhiều người thương vong

Theo AP, Afghanistan cáo buộc Pakistan tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ nước này hôm 4/5, nhắm vào các khu vực dân cư, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước láng giềng vẫn ở mức cao bất chấp các cuộc đàm phán hòa bình gần đây.

Phó phát ngôn viên Chính phủ Afghanistan, ông Hamdullah Fitrat, cho biết trên mạng xã hội X rằng các cuộc tấn công cũng đã phá hủy hai trường học, hai nhà thờ Hồi giáo và một trung tâm y tế tại tỉnh Kunar, miền đông Afghanistan.

Khói bốc lên từ phía Afghanistan ngày 28/2/2026. Ảnh: AP/Maaz Awan.

Tuy nhiên, Bộ Thông tin Pakistan bác bỏ cáo buộc này trong một bài đăng trên mạng X. Theo bộ này, những hình ảnh được lan truyền cùng với cáo buộc mới nhất của Afghanistan cho thấy mức độ thiệt hại “không phù hợp với tác động của pháo binh”, viện dẫn các mái nhà còn nguyên vẹn và sự hư hại cục bộ là dấu hiệu của khả năng phá hoại dàn dựng.

Phía Pakistan cho biết, trước đó, vào tháng Ba và tháng Tư, các vụ nổ súng xuyên biên giới từ lãnh thổ Afghanistan vào Pakistan đã khiến 9 phụ nữ và trẻ em thiệt mạng tại Bajaur, một huyện thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan.

Bộ Thông tin Pakistan nhấn mạnh rằng các vụ tấn công ở Bajaur “đã phơi bày hành động liều lĩnh của Afghanistan”.

Pakistan và Afghanistan đã rơi vào vòng xoáy giao tranh nghiêm trọng kéo dài nhiều tháng, khiến hàng trăm người thiệt mạng kể từ cuối tháng 2/2026, khi Afghanistan tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới vào Pakistan để trả đũa các cuộc không kích của Pakistan bên trong lãnh thổ Afghanistan.

Pakistan cáo buộc Afghanistan "chứa chấp" các phần tử vũ trang, đặc biệt là nhóm TTP, tiến hành các vụ tấn công chết người bên trong Pakistan.

Đầu tháng 4/2026, các quan chức Afghanistan và Pakistan đã gặp nhau tại Trung Quốc để tham gia cuộc đàm phán hòa bình do Bắc Kinh làm trung gian. Hai bên đã nhất trí không làm leo thang xung đột và “tìm kiếm một giải pháp toàn diện”, theo thông báo của Bắc Kinh vào thời điểm đó. Tuy nhiên, một số vụ đụng độ xuyên biên giới vẫn tiếp diễn, dù mức độ căng thẳng đã giảm so với trước các cuộc đàm phán.

