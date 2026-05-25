Cảnh báo biến chứng hô hấp nguy hiểm ở trẻ mắc bệnh vảy cá

Sinh non, mắc bệnh vảy cá bẩm sinh hiếm gặp, bé gái 4 tháng tuổi nhiều lần viêm phổi tái diễn trước khi được điều trị ổn định tại Bệnh viện Phổi Nghệ An.

Thúy Nga

Theo thông tin từ bệnh viện, bé C. sinh non khi thai mới 35 tuần tuổi. Sau sinh, trẻ nhiều lần phải điều trị viêm phổi và được xác định mắc bệnh vảy cá bẩm sinh do di truyền gen lặn trên nhiễm sắc thể thường.

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước khi nhập viện khoảng 3 ngày, trẻ xuất hiện ho sục đờm, khò khè. Sau đó, tình trạng sốt cao, ho tăng nhiều, mệt mỏi khiến gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện Phổi Nghệ An thăm khám.

Qua kiểm tra lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận trẻ có biểu hiện da đỏ, khô bong vảy toàn thân, kèm khò khè và ran ẩm ở hai phổi. Kết quả X-quang ngực cho thấy hình ảnh dày thành phế quản tập trung vùng rốn phổi hai bên, gợi ý tình trạng viêm đường hô hấp dưới.

Nhận định đây là trường hợp viêm phổi tái diễn trên nền bệnh lý di truyền hiếm gặp, các bác sĩ đã chỉ định nhập viện để theo dõi và điều trị tích cực.

Ngay sau nhập viện, bệnh nhi được thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, theo dõi sát chức năng hô hấp và điều trị theo phác đồ phù hợp. Tuy nhiên, quá trình điều trị gặp không ít khó khăn do bệnh vảy cá khiến da trẻ dày sừng, bong tróc, khô nứt lan rộng, gây trở ngại trong việc xác định tĩnh mạch và đặt kim luồn truyền dịch.

Sau 8 ngày điều trị tích cực, tình trạng hô hấp của bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Trẻ hết ho, ăn bú khá hơn, phổi thông khí tốt và được xuất viện.

Chăm sóc cho bệnh nhi tại viện - Ảnh BVCC

Theo BSCKI Nguyễn Thị Mai Lê, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Phổi Nghệ An, vảy cá bẩm sinh là bệnh lý rối loạn di truyền khiến da khô, dày và bong vảy kéo dài.

Đây là nhóm bệnh hiếm gặp, xuất hiện do bất thường gen liên quan quá trình sừng hóa da. Người bệnh thường có biểu hiện da khô ráp, nứt nẻ, bong thành từng mảng như vảy cá ngay từ giai đoạn sơ sinh.

Không chỉ gây tổn thương ngoài da, bệnh còn có thể ảnh hưởng nhiều cơ quan khác, đặc biệt là hệ hô hấp. Tình trạng khô niêm mạc đường thở làm tăng tiết đờm, giảm khả năng làm sạch đường hô hấp tự nhiên, từ đó khiến trẻ dễ bị viêm hô hấp tái diễn.

"Bệnh còn có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết hô hấp nếu không được theo dõi và điều trị đúng cách”, BSCKI Nguyễn Thị Mai Lê cảnh báo.

Bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như ho kéo dài, khò khè, sốt, bú kém hoặc thở nhanh, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm, tránh để bệnh chuyển nặng.

Bên cạnh điều trị hô hấp, việc chăm sóc da đúng cách đóng vai trò quan trọng đối với trẻ mắc bệnh vảy cá bẩm sinh. Phụ huynh cần dưỡng ẩm thường xuyên cho trẻ, giữ môi trường sống sạch sẽ, hạn chế khói bụi và bảo đảm tiêm chủng đầy đủ nhằm giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Các bác sĩ cũng khuyến nghị các cặp vợ chồng nên chủ động khám sức khỏe tiền hôn nhân, tư vấn di truyền và thực hiện sàng lọc trước sinh để phát hiện sớm nguy cơ mắc các bệnh lý di truyền bẩm sinh ở trẻ.

Dấu hiệu cần đưa trẻ đi khám sớm

Ho kéo dài, khò khè tái diễn

Sốt, bú kém, quấy khóc nhiều

Thở nhanh, rút lõm lồng ngực

Da khô nứt, bong vảy lan rộng

Trẻ viêm phổi nhiều lần trong thời gian ngắn

Chàng trai mắc bệnh Wilson thể đặc biệt bị bỏ sót suốt 20 năm

Theo y văn thế giới vẫn có trường hợp bệnh Wilson không phát hiện đột biến gen chiếm khoảng ≤1%.

Ngày 9/4, TS.BS Lê Hữu Phước, Phó khoa Viêm gan Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, vừa phát hiện và điều trị hiệu quả cho một bệnh nhân Wilson thể “đặc biệt” – bệnh nhân không có đột biến gen ATP7B – dấu hiệu điển hình để xác định bệnh Wilson. Đây là căn bệnh di truyền hiếm gặp về rối loạn chuyển hóa đồng – bị bỏ sót trong suốt 20 năm với nhiều lần nhập viện vì vàng da và thiếu máu.

20 năm khốn khổ với căn bệnh di truyền – khó chẩn đoán

Đau chướng bụng 2 ngày, phát hiện u trong lòng ruột do bệnh di truyền

Từ một ca tắc ruột non do polyp đến cảnh báo về các bệnh di truyền cần được phát hiện sớm để phòng tránh ung thư.

Phát hiện bệnh hiếm từ nốt đen quanh môi, miệng

Trong một ca trực cấp cứu, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn tiếp nhận bệnh nhân nữ 40 tuổi nhập viện với các biểu hiện đau bụng từng cơn, nôn và chướng bụng kéo dài hai ngày. Qua thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán tắc ruột non do khối u trong lòng ruột.

Người đàn ông ở Ninh Bình mắc hội chứng 'người cây' nguy hiểm ra sao?

Bệnh loạn sản biểu bì mụn cóc, hay còn gọi là hội chứng "người cây", là bệnh di truyền hiếm gặp, dễ biến chứng thành ung thư da nếu không phát hiện sớm.

Chứng loạn sản biểu bì mụn cóc (Epidermodysplasia verruciformis - EV) là một bệnh mãn tính, có thể tái phát. Đây là bệnh có sự kết hợp của cả yếu tố di truyền và virus. Biểu hiện bên ngoài là các tổn thương dạng nốt sùi, chồng lấp lên nhau như vỏ cây, nên còn được gọi dân dã là “hội chứng người cây”.

Ca "người cây" thứ 2 tại Việt Nam

