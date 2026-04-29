Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng nguy kịch

Nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng trên nền COPD, nguy cơ tử vong cao, nam bệnh nhân 67 tuổi đã được cứu sống sau 17 ngày điều trị.

Hạo Nhiên

Ngày 29/4, thông tin từ Bệnh viện Phổi Nghệ An cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống bệnh nhân Trần Văn H. (67 tuổi, trú xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Trước đó, ngày 30/3, ông H. nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn trên nền viêm phổi nặng, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) do bội nhiễm, kèm bít tắc khí quản, diễn biến rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

g.jpg
Nam bệnh nhân có thể đi lại, tự sinh hoạt và xuất viện.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp tiến hành kiểm soát đường thở, mở khí quản, thở máy xâm nhập. Nội soi phế quản được thực hiện để giải phóng tắc nghẽn, đồng thời bệnh nhân được sử dụng kháng sinh phổ rộng, thuốc vận mạch và các biện pháp hồi sức chuyên sâu.

Trước diễn biến phức tạp, bệnh viện tổ chức nhiều cuộc hội chẩn toàn viện, kết nối chuyên môn với Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai nhằm tối ưu phác đồ điều trị.

Sau 17 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân dần hồi phục, cai được máy thở, chuyển sang thở oxy. Các chỉ số sinh tồn ổn định, chức năng hô hấp cải thiện rõ rệt. Người bệnh có thể đi lại, tự sinh hoạt và xuất viện.

Đang ngồi học, trẻ 11 tuổi ngừng tuần hoàn hô hấp

Khi gặp trường hợp ngừng tuần hoàn hô hấp, việc cấp cứu tại chỗ đúng cách và chuyển viện an toàn, kịp thời là yếu tố quyết định khả năng cứu sống người bệnh.

Ngày 29/4, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, một trường hợp ngừng tuần hoàn hô hấp ở bệnh nhi 11 tuổi vừa được cứu sống nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa tuyến cơ sở và tuyến chuyên khoa, cùng việc triển khai kịp thời các kỹ thuật hồi sức hiện đại.

Bệnh nhi L.X.A.M., 11 tuổi, trú tại phường Đông Sơn, nhập viện trong tình trạng rất nặng sau khi đột ngột mất ý thức khi đang học. Theo gia đình, trẻ xuất hiện khó thở, da tái nhợt, nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Đi bơi sông gần nhà, trẻ 16 tuổi đuối nước nguy kịch

Nguy cơ tai nạn đuối nước có xu hướng gia tăng khi mùa hè đến gần. Do đó, cần trang bị kỹ năng an toàn dưới nước.

Một nam sinh 16 tuổi rơi vào tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng sau đuối nước đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cứu sống nhờ triển khai kịp thời kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO).

Tai nạn xảy ra khi người bệnh P.G.H (16 tuổi, trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) đi bơi cùng bạn bè tại khu vực sông gần nhà. Trong quá trình bơi, do không làm chủ được tình huống dưới nước, em bị đuối sức và chìm dần.

Cách cấp cứu khi chấn thương vùng đầu, bảo vệ mạng sống

Khi gặp người bị chấn thương vùng đầu với các biểu hiện như hôn mê, lơ mơ, đau đầu dữ dội, nôn ói, co giật, bất thường về đồng tử, cần đến viện cấp cứu ngay.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhân nhi 13 tuổi chấn thương sọ não nặng trong tình trạng hết sức nguy kịch. Thành công của ca bệnh là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của quy trình “báo động đỏ” cùng sự phối hợp nhanh chóng, nhịp nhàng giữa các chuyên khoa.

Trước khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Khi vào cấp cứu, bệnh nhân có biểu hiện đồng tử bên phải giãn rộng, mất phản xạ ánh sáng, trong khi đồng tử bên trái bắt đầu giãn - dấu hiệu cảnh báo tổn thương não nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Ngay sau đó, các bác sĩ xác định đây là trường hợp chấn thương sọ não nặng và kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện.

