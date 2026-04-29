Cứu sống bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng nguy kịch

Ngày 29/4, thông tin từ Bệnh viện Phổi Nghệ An cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống bệnh nhân Trần Văn H. (67 tuổi, trú xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Trước đó, ngày 30/3, ông H. nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn trên nền viêm phổi nặng, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) do bội nhiễm, kèm bít tắc khí quản, diễn biến rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp tiến hành kiểm soát đường thở, mở khí quản, thở máy xâm nhập. Nội soi phế quản được thực hiện để giải phóng tắc nghẽn, đồng thời bệnh nhân được sử dụng kháng sinh phổ rộng, thuốc vận mạch và các biện pháp hồi sức chuyên sâu.

Trước diễn biến phức tạp, bệnh viện tổ chức nhiều cuộc hội chẩn toàn viện, kết nối chuyên môn với Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai nhằm tối ưu phác đồ điều trị.

Sau 17 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân dần hồi phục, cai được máy thở, chuyển sang thở oxy. Các chỉ số sinh tồn ổn định, chức năng hô hấp cải thiện rõ rệt. Người bệnh có thể đi lại, tự sinh hoạt và xuất viện.