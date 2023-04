Xót xa loạt nghệ sĩ mất mạng vì tai nạn sân khấu, phim trường

Theo tờ 163, tối 15/4, một nữ diễn viên xiếc đã tử vong khi thực hiện tiết mục nhào lộn trên cao trong sự kiện cuối tuần tại huyện Vĩnh Kiều, Tô Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Trong quá trình biểu diễn, nữ diễn viên bất ngờ bị tuột tay khỏi bạn diễn nam và rơi từ độ cao 10m. Nhiều tai nạn sân khấu, phim trường khác cũng làm nghệ sĩ mất mạng khiến công chúng xót xa. (Ảnh: 163) Năm 1994, Lý Quốc Hào - con trai của Lý Tiểu Long gặp tai nạn thảm khốc khi thủ vai chính trong phim The Crow (Quạ Đen). Lý Quốc Hào đã bị thương nặng trong một cảnh quay bắn súng và qua đời khi đang phẫu thuật trong bệnh viện. Thay vì sử dụng đạn đạo cụ, nhà sản xuất lại dùng đạn tự chế dẫn đến tai nạn chết người của Lý Quốc Hào. (Ảnh: Alamy Stock Photo) Mùa hè năm 1982, Vic Morrow tử vong khi đang quay "The Twilight Zone". Trong cảnh quay cùng với trực thăng, thật không may, các hiệu ứng đặc biệt phát nổ trên mặt đất đã làm gián đoạn khả năng bay của phi công và dẫn đến một vụ va chạm dữ dội. (Ảnh: Alamy Stock Photo) Morrow và hai diễn viên nhí cùng tham gia cảnh quay đã tử vong do vết thương quá nặng và năm thành viên của đoàn sản xuất phim phải đối mặt với cáo buộc ngộ sát. (Ảnh: NYpost) Nam diễn viên Jon-Erik Hexum đã vô tình tự bắn vào đầu mình khi đang chơi trò cò quay kiểu Nga trên trường quay bộ phim truyền hình “Cover Up” vào tháng 10/1984. (Ảnh: Getty Images) John Bernecker, một diễn viên đóng thế trong phim “The Walking Dead” đã qua đời vào tháng 7/2017 sau khi bị ngã từ ban công ở trường quay tại Georgia. (Ảnh: Business Insider) Nữ diễn viên đóng thế Joi Harris đã thiệt mạng khi đang quay một cảnh đi motor trên phim trường “Deadpool 2” ở Vancouver, British Columbia vào tháng 8/2017. Đây là bộ phim đầu tiên Joi tham gia với tư cách diễn viên đóng thế. (Ảnh: Instagram) Diễn viên đóng thế Jose Marco đã thiệt mạng khi một con cá mập trắng cắn xuyên qua lưới bảo vệ và tấn công anh trên phim trường "Shark!" năm 1969. Ngày 21/10/2021, đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins (phải) đã bị thương nặng và thiệt mạng sau đó vì nam diễn viên Alec Baldwin vô tình nổ súng trên phim trường “Rust” ở thành phố Santa Fe, bang New Mexico (Mỹ).Xem video: "Giải cứu nạn nhân bị ô tô tông rơi xuống hố sâu ở Mã Pì Lèng".

Theo tờ 163, tối 15/4, một nữ diễn viên xiếc đã tử vong khi thực hiện tiết mục nhào lộn trên cao trong sự kiện cuối tuần tại huyện Vĩnh Kiều, Tô Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Trong quá trình biểu diễn, nữ diễn viên bất ngờ bị tuột tay khỏi bạn diễn nam và rơi từ độ cao 10m. Nhiều tai nạn sân khấu, phim trường khác cũng làm nghệ sĩ mất mạng khiến công chúng xót xa. (Ảnh: 163) Năm 1994, Lý Quốc Hào - con trai của Lý Tiểu Long gặp tai nạn thảm khốc khi thủ vai chính trong phim The Crow (Quạ Đen). Lý Quốc Hào đã bị thương nặng trong một cảnh quay bắn súng và qua đời khi đang phẫu thuật trong bệnh viện. Thay vì sử dụng đạn đạo cụ, nhà sản xuất lại dùng đạn tự chế dẫn đến tai nạn chết người của Lý Quốc Hào. (Ảnh: Alamy Stock Photo) Mùa hè năm 1982, Vic Morrow tử vong khi đang quay "The Twilight Zone". Trong cảnh quay cùng với trực thăng, thật không may, các hiệu ứng đặc biệt phát nổ trên mặt đất đã làm gián đoạn khả năng bay của phi công và dẫn đến một vụ va chạm dữ dội. (Ảnh: Alamy Stock Photo) Morrow và hai diễn viên nhí cùng tham gia cảnh quay đã tử vong do vết thương quá nặng và năm thành viên của đoàn sản xuất phim phải đối mặt với cáo buộc ngộ sát. (Ảnh: NYpost) Nam diễn viên Jon-Erik Hexum đã vô tình tự bắn vào đầu mình khi đang chơi trò cò quay kiểu Nga trên trường quay bộ phim truyền hình “Cover Up” vào tháng 10/1984. (Ảnh: Getty Images) John Bernecker, một diễn viên đóng thế trong phim “The Walking Dead” đã qua đời vào tháng 7/2017 sau khi bị ngã từ ban công ở trường quay tại Georgia. (Ảnh: Business Insider) Nữ diễn viên đóng thế Joi Harris đã thiệt mạng khi đang quay một cảnh đi motor trên phim trường “Deadpool 2” ở Vancouver, British Columbia vào tháng 8/2017. Đây là bộ phim đầu tiên Joi tham gia với tư cách diễn viên đóng thế. (Ảnh: Instagram) Diễn viên đóng thế Jose Marco đã thiệt mạng khi một con cá mập trắng cắn xuyên qua lưới bảo vệ và tấn công anh trên phim trường "Shark!" năm 1969. Ngày 21/10/2021, đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins (phải) đã bị thương nặng và thiệt mạng sau đó vì nam diễn viên Alec Baldwin vô tình nổ súng trên phim trường “Rust” ở thành phố Santa Fe, bang New Mexico (Mỹ). Xem video: "Giải cứu nạn nhân bị ô tô tông rơi xuống hố sâu ở Mã Pì Lèng".