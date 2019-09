Xinh đẹp ngút trời, loạt mỹ nhân bị đánh ghen thê thảm trên phim

Ngoài đời là nữ diễn viên "hot girl" xinh đẹp, ngoại hình xuất sắc, nhưng Lương Thanh không ngại bị... "ghét" khi đảm nhận vai diễn Trà "tiểu tam" trong phim "Hoa hồng trên ngực trái". Ảnh: FBNV. Thái độ trơ trẽn, hỗn láo, đang tâm phá hoại gia đình Thái (Ngọc Quỳnh) và Khuê (Hồng Diễm) của Trà khiến khán giả "sôi máu". Dù vậy người xem được phen hả hê khi cũng đến lúc Trà rơi phải cảnh ê chề khi bị đánh ghen. Cô nàng bị hai tay bặm trợn do chính San (Diệu Hương) - bạn thân của Khuê thuê đến để "dằn mặt", trả lại chiếc quần lót cô để quên trong va li của Thái. Nhận lại chiếc quần, Trà mặt tái mét không nói nên lời... Trước "tiểu tam" Trà, "cá sấu chúa" Quỳnh Nga cũng bị "ném đá" tơi bời khi vào vai "kẻ thứ 3" phá vỡ gia đình Vũ - Thư trong phim "Về nhà đi con". Ngoài đời, mỹ nhân Việt này là nữ diễn viên - hot girl đời đầu xinh đẹp và nóng bỏng. Nhã cũng chịu chung số phận bị đánh ghen hộ như Trà. Màn giật tóc, đánh ghen như "lên đồng" của Linh - bạn thân Thư khiến Nhã cứng họng. Món quà là một bầy gián của Bảo và Dương (em gái Thư) khiến "tiểu tam" xinh đẹp rơi cảnh thê thảm la hét thất thanh, "chạy như ma đuổi" vì sợ hãi. Ngoài đời, hot girl "Kem Xôi" Quỳnh Kool sở hữu gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn, nước da trắng và thân hình sexy. Trong "Quỳnh búp bê", Đào (Quỳnh Kool) bị My sói (Thu Quỳnh) điên cuồng đánh ghen. Sau cú tát sưng mặt của My sói, cô sinh viên non nớt sợ hãi khóc thút thít, tóc tai rũ rượi. Băng Di xinh đẹp, gợi cảm, cuốn hút thế này... ... Nhưng khi vào vai Nhi "tiểu tam" trong "Gạo nếp gạo tẻ", Băng Di cũng chịu cảnh thê thảm khi khi bị Hân Hoa hậu (Thúy Ngân) đánh ghen thay chị gái. Sau màn mắng chửi, Hân thẳng tay hắt ly nước vào mặt Nhi cùng một cái tát đau đớn... Xinh đẹp, gợi cảm là thế nhưng nữ diễn viên Khánh Hiền cũng không ngại hóa thân vào vai diễn bị đánh ghen gây ám ảnh nhất phim Việt. Ảnh: Bảo Lê. Trong phim "Hoa cúc vàng trong bão", Cúc (Khánh Hiền) - một cô sinh viên hiền lành bị người bạn chung trường ghen tuông mù quáng, tạt axit. Nhìn gương mặt cháy đen của Cúc, ai nấy cũng phải "rùng mình". Ảnh cắt clip. Xem video "Hoa hồng trên ngực trái". Nguồn Youtube:

