Vũ Hà yêu chiều vợ hơn 8 tuổi ra sao?

Mới đây, ca sĩ Vũ Hà tặng vợ 1.000 USD cùng một món nữ trang. Ảnh: Yan Bà xã của Vũ Hà hôn má chồng vì quá hạnh phúc. Ảnh: YanVũ Hà từng cho biết, mỗi dịp sinh nhật, 8/3 hay 20/10, bà xã Huyền Vân không thích quà mà chỉ thích tiền mặt. Ảnh: Yeah1 Vũ Hà chiều chuộng Huyền Vân hết mực. Anh luôn đắp chăn cho vợ lúc vợ ngủ say mỗi đêm. Ảnh: Người lao động Vũ Hà từng tiết lộ "Búp bê Chao Mi Ao" là món quà anh viết tặng vợ. Thời đó, Vũ Hà dùng hình ảnh búp bê để ẩn dụ cho nhan sắc xinh đẹp của Huyền Vân. Ảnh: Người lao động Ít khi tổ chức sinh nhật cho mình song Vũ Hà luôn muốn tự tay làm một bữa tiệc nhỏ cho vợ để đón tuổi mới. Ảnh: FB Vũ Hà Mọi năm, sau khi tổ chức tiệc mừng sinh nhật, Vũ Hà đưa vợ đi du lịch vài ngày. Tuy nhiên, năm nay, cặp đôi không đi du lịch vì dịch bệnh. Ảnh: Người lao động Vũ Hà chia sẻ, anh luôn yêu thương vợ và không bao giờ có tư tưởng bỏ vợ để đến với ai khác. “Dù cho có chán cách mấy, tôi cũng cố gắng hâm nóng tình cảm bằng nhiều cách như: đi xem phim, du lịch”, nam ca sĩ chia sẻ. Ảnh: Tiền Phong Bà xã của Vũ Hà không may 3 lần bị sảy thai, phải cắt hết buồng trứng. Vì vậy, vợ chồng Vũ Hà nhận nuôi một người cháu. Ảnh: Tiền Phong Vũ Hà chia sẻ: “Vợ chồng là duyên nợ và con cái cũng thế. Không có thì thôi, không có gì phải phiền lòng cả”. Ảnh: FB Vũ Hà Theo Vũ Hà, Huyền Vân giờ thấy anh tâm lý, yêu chiều nên cũng không còn ghen tuông nữa. Ảnh: Yeah1 Bà xã của Vũ Hà chăm chồng hết mức. Vũ Hà từng khoe được vợ may áo. Ảnh: Yan Xem video "Đàm Vĩnh Hưng bị Vũ Hà bóc phốt". Nguồn Youtube/ Sen Vàng TV

Mới đây, ca sĩ Vũ Hà tặng vợ 1.000 USD cùng một món nữ trang. Ảnh: Yan Bà xã của Vũ Hà hôn má chồng vì quá hạnh phúc. Ảnh: Yan Vũ Hà từng cho biết, mỗi dịp sinh nhật, 8/3 hay 20/10, bà xã Huyền Vân không thích quà mà chỉ thích tiền mặt. Ảnh: Yeah1 Vũ Hà chiều chuộng Huyền Vân hết mực. Anh luôn đắp chăn cho vợ lúc vợ ngủ say mỗi đêm. Ảnh: Người lao động Vũ Hà từng tiết lộ "Búp bê Chao Mi Ao" là món quà anh viết tặng vợ. Thời đó, Vũ Hà dùng hình ảnh búp bê để ẩn dụ cho nhan sắc xinh đẹp của Huyền Vân. Ảnh: Người lao động Ít khi tổ chức sinh nhật cho mình song Vũ Hà luôn muốn tự tay làm một bữa tiệc nhỏ cho vợ để đón tuổi mới. Ảnh: FB Vũ Hà Mọi năm, sau khi tổ chức tiệc mừng sinh nhật, Vũ Hà đưa vợ đi du lịch vài ngày. Tuy nhiên, năm nay, cặp đôi không đi du lịch vì dịch bệnh. Ảnh: Người lao động Vũ Hà chia sẻ, anh luôn yêu thương vợ và không bao giờ có tư tưởng bỏ vợ để đến với ai khác. “Dù cho có chán cách mấy, tôi cũng cố gắng hâm nóng tình cảm bằng nhiều cách như: đi xem phim, du lịch”, nam ca sĩ chia sẻ. Ảnh: Tiền Phong Bà xã của Vũ Hà không may 3 lần bị sảy thai, phải cắt hết buồng trứng. Vì vậy, vợ chồng Vũ Hà nhận nuôi một người cháu. Ảnh: Tiền Phong Vũ Hà chia sẻ: “Vợ chồng là duyên nợ và con cái cũng thế. Không có thì thôi, không có gì phải phiền lòng cả”. Ảnh: FB Vũ Hà Theo Vũ Hà, Huyền Vân giờ thấy anh tâm lý, yêu chiều nên cũng không còn ghen tuông nữa. Ảnh: Yeah1 Bà xã của Vũ Hà chăm chồng hết mức. Vũ Hà từng khoe được vợ may áo. Ảnh: Yan Xem video "Đàm Vĩnh Hưng bị Vũ Hà bóc phốt". Nguồn Youtube/ Sen Vàng TV