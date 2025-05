Hé lộ quốc gia sở hữu lò hạt nhân tối tân nhất hành tinh

Trung Quốc là quốc gia duy nhất hiện nay sở hữu lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ 4 (Gen IV) đi vào hoạt động thương mại. Đây là một bước tiến vượt trội so với phần còn lại của thế giới. (Ảnh: Weibo/CPNN) Lò phản ứng HTR-PM đặt tại nhà máy Shidaowan, tỉnh Sơn Đông, bắt đầu hoạt động thương mại từ năm 2023, trong khi các quốc gia khác mới chỉ ở giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm.(Ảnh: Viện Institut Polytechnique de Paris) Lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ 4 này sử dụng khí heli thay cho nước làm mát, cho phép xây dựng nhà máy hạt nhân ngay cả tại các khu vực không có nguồn nước lớn, đồng thời sản xuất được cả nhiệt, điện và hydro.(Ảnh:South China Morning Post) Mỗi lò chứa 430.000 khối nhiên liệu hình cầu (giống quả bóng tennis), mỗi khối chứa 12.000 hạt nhiên liệu và có năng lượng tương đương 1,5 tấn than đá.(Ảnh: english.news.cn) Các khối nhiên liệu được bọc bởi 4 lớp ceramic siêu bền, chịu được nhiệt độ rất cao, giúp lò hoạt động an toàn ngay cả trong sự cố nghiêm trọng như động đất hay mất điện.(Ảnh: chinadailyhk)Lò Gen IV còn có ưu điểm lớn là không tách riêng uranium và plutonium trong quá trình vận hành, khiến việc chế tạo vũ khí hạt nhân từ chúng gần như bất khả thi.(Ảnh: news.cgtn) Ngoài Trung Quốc, các nước như Mỹ, Pháp, Nga, Nhật Bản đang đầu tư phát triển lò Gen IV, nhưng chưa nước nào đạt đến giai đoạn vận hành thương mại như Trung Quốc.(Ảnh: news.cgtn) Các chuyên gia nhận định thế giới cần ít nhất 5 năm nữa mới có thể đuổi kịp Trung Quốc trong cuộc đua làm chủ công nghệ lò hạt nhân thế hệ mới.(Ảnh: South China Morning Post) Mời quý độc giả xem thêm video:Vẻ hoang tàn như sau ngày tận thế của nhà máy điện hạt nhân.

