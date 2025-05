Tổng thống Mỹ Donal Trump đưa ra “tối hậu thư” cho Ukraine

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc, chưa đầy 72 giờ sau khi quân đội Nga giải phóng gần hết khu vực tỉnh Kursk từ quân đội Ukraine (AFU) kiểm soát, Bộ Tổng tham mưu AFU đã sử dụng "chiến thuật đổi nhà", để tiếp tục chiến dịch tấn công “xuyên biên giới” vào tỉnh Belgorod của Nga. Những hình ảnh vệ tinh mới nhất từ vệ tinh có độ phân giải cao của phương Tây, cho thấy cụm xe bọc thép của quân đội Nga (RFAF), đang tiến về hướng Pokrovsk với tốc độ 1,5 km mỗi ngày và chỉ cách ranh giới tỉnh Dnipropetrovsk, quê hương của Tổng thống Zelensky có 6 km. Quân đội Ukraine hiện thực hiện chiến lược “phân lũ cứu đê”, khi tiếp tục mở chiến dịch tấn công vào tỉnh Belgorod, với mục đích nhằm phân tán lực lượng của RFAF, và kéo dài thời gian cho tuyến phòng thủ phía đông. Tuy nhiên, chiến lược này chỉ là giải pháp tạm thời. Bộ Tổng tham mưu AFU thừa nhận rằng, tỷ lệ thương vong của lực lượng đột kích tham gia chiến dịch này lên tới 47%. Còn đánh giá mới nhất của Lầu Năm Góc cho thấy, ngay cả khi mọi viện trợ quân sự được khởi động lại ngay lập tức, AFU cũng sẽ mất ít nhất sáu tháng để xây dựng lại khả năng phòng thủ. Trên chiến trường, chỉ cần một phút cũng có thể thay đổi cục diện trận chiến. Sáu tháng là đủ để RFAF tiêu diệt thêm hàng chục nghìn quân Ukraine. Mặt khác, AFU vẫn đang tấn công dữ dội vào Ukraine; Moskva tuyên bố rằng trong 72 giờ qua, có hàng trăm cuộc tấn công dữ dội vào các cơ sở năng lượng và nhà máy sản xuất UAV ở Ukraine, do RFAF thực hiện. Các mục tiêu tấn công gần đây của Nga đã có sự thay đổi lớn khi các tên lửa được phóng về cơ bản nhắm vào các nhà máy sản xuất UAV và nhà máy phát điện của Ukraine. Có vẻ như mục tiêu của RFAF là "phi công nghiệp hóa" Ukraine, từ đó làm suy yếu căn bản tiềm lực chiến tranh của Ukraine. Thông tin từ trang Elpais của Tây Ban Nha cho biết, số lượng đạn pháo 155mm hiện có của quân đội Ukraine, chỉ có thể duy trì chiến đấu cường độ cao trong 2 đến 3 tuần; trong khi năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng của Nga đã đạt 2,5 triệu viên đạn pháo một năm. Ở chiến trường, RFAF đã tiến vào tỉnh Sumy của Ukraine, điều này có nghĩa là hành lang phía bắc tới thủ đô Kiev đã được mở lại. Chiến lược của Tổng thống Putin là giành chiến thắng áp đảo cả trên bàn đàm phán và trên chiến trường. Ông muốn cả bốn tỉnh miền Đông Ukraine và buộc Ukraine phải từ bỏ hoàn toàn ý định gia nhập NATO. Hiện cả Nga và Ukraine tiếp tục cuốn vào vòng xoáy mới của cuộc xung đột, đây là điều mà Tổng thống Trump không ngờ tới. Chiến lược "chia bánh" ban đầu của Tổng thống Trump khởi xướng đã hoàn toàn thất bại. Những người hiểu rõ vấn đề này, tiết lộ rằng chính quyền Trump mong đợi Nga chấp nhận một kế hoạch ngưng bắn có thể làm hài lòng các bên. Nhưng mục tiêu chiến lược của ông Putin, vượt xa tính toán của ông Trump. Tổng thống Trump và nhóm cố vấn của mình, hiện đang kiên trì thực hiện từng bước một. Vài ngày trước, sau khi cáo buộc Moscow không thiện chí thực hiện lệnh ngừng bắn, Ukraine đã ngay lập tức tăng tần suất tấn công vào các cơ sở lọc dầu của Nga. Một bản ghi nhớ bị rò rỉ từ nhóm của Trump, cho thấy kế hoạch ngừng bắn mà chính phủ Mỹ đề ra, về cơ bản là để công nhận nguyên trạng ở khu vực do Nga kiểm soát. Điều này giải thích tại sao Kiev đột ngột tăng cường các cuộc tấn công quân sự. Gần đây, Mỹ, Nga và cả Ukraine đã tiến hành các cuộc đàm phán bí mật cùng lúc. Chính phủ Tổng thống Zelensky đang phải trải qua sự lựa chọn chiến lược đau đớn nhất trong tuần này. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Tổng thống Ukraine đang triệu tập một nhóm kinh tế để khẩn trương xem xét dự thảo "Thỏa thuận khoáng sản" do Mỹ đơn phương đề xuất. Tài liệu này, được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Benson gọi là "biên bản ghi nhớ", về cơ bản có mục đích biến Ukraine thành một quốc gia cung cấp tài nguyên. Cốt lõi của thỏa thuận là thành lập cái gọi là "quỹ đầu tư chiến lược", nhưng nó không cung cấp các quỹ tái thiết sau chiến tranh mà Kiev đang cần gấp, cũng không bao gồm các điều khoản đảm bảo an ninh quan trọng. Điều khiến người Ukraine nản lòng hơn nữa là dự thảo của Mỹ, hoàn toàn bỏ qua nguyên tắc “hai bên cùng có lợi”. Các yêu cầu chính mà Ukraine đưa ra, bao gồm chia sẻ lợi nhuận từ phát triển khoáng sản, các điều khoản chuyển giao công nghệ và bảo đảm việc làm… đều không được nêu trong văn bản thỏa thuận. Tổng thống Zelensky đã ra lệnh cho nhóm kinh tế vạch ra những “ranh giới đỏ” trong các cuộc đàm phán. Nhưng trước lập trường cứng rắn của Washington, chuyến đi của nhóm kỹ thuật Ukraine tới Mỹ để đàm phán, chỉ mang tính hình thức. Tờ Daily Telegraph của Anh dẫn thông tin nội bộ từ Nhà Trắng, cho biết Mỹ đang cân nhắc đưa ra tối hậu thư "hoặc chấp nhận hoặc không" cho chính quyền của Tổng thống Zelensky: hoặc chấp nhận các điều kiện ngừng bắn của Nga, hoặc mất toàn bộ hỗ trợ tình báo và hậu cần của Mỹ. Nói một cách thẳng thắn thì Ukraine hoặc là đầu hàng hoặc là cắt đứt nguồn viện trợ. Báo cáo cũng cho biết Tổng thống Trump dường như đang cân nhắc việc biến Ukraine thành "công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của Mỹ". Điều thú vị là sau khi nhóm của Tổng thống Zelensky bị "yêu cầu rời khỏi" Nhà Trắng, ông Dmitriev, Giám đốc điều hành quỹ đầu tư quốc gia của Nga, đã ngay lập tức xuất hiện ở Washington. Như vậy đủ để minh họa cho vấn đề trọng tâm chiến lược của Mỹ đang thay đổi, vì vậy họ rất muốn thoát khỏi vũng lầy Ukraine và tập trung để đối phó với Trung Quốc, trong nhiệm kỳ Trump 2.0. Ukraine hiện đang nhận được ít viện trợ quân sự hơn nhiều so với trước đây. Nguồn cung cấp chính đến từ châu Âu và Mỹ đã giảm đáng kể. Điều này được chính Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky thừa nhận. Tướng Syrsky cho biết, sự ủng hộ từ phương Tây hiện nay đã giảm đáng kể so với trước đây. Theo ông, hiện nay các nước cung cấp vũ khí và đạn dược chính là các nước châu Âu, trong khi Mỹ hầu như “không cung cấp gì cả”. Đồng thời ông thừa nhận rằng, nếu có sự hỗ trợ toàn diện của Mỹ, mọi thứ sẽ “tốt hơn nhiều”. Theo tướng Syrsky, nếu sự hỗ trợ từ Mỹ chấm dứt hoàn toàn, Ukraine sẽ phải “tự lực cánh sinh”. Nhưng hiện nay, Ukraine không có đủ kinh phí để duy trì Lực lượng vũ trang Ukraine; tiền được phân bổ từ ngân sách, chỉ đủ trả lương quân nhân. Do vậy Kiev phải trông cậy vào nguồn tài trợ của phương Tây, nhưng điều đó không xảy ra. Và không ai có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, xét đến các cuộc chiến thương mại mà Tổng thống Trump đã phát động. Hiện nay chính quyền mới của Mỹ không cung cấp viện trợ quân sự mới cho Ukraine, mà chỉ chuyển giao viện trợ cũ theo các hợp đồng đã ký kết dưới thời Tổng thống Biden. (nguồn ảnh Military Review, Kyiv Post, Al Jazeera, TASS).

