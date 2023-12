VTV Awards 2023: Đọ tài năng top 6 đề cử diễn viên nam ấn tượng

NSƯT Hoàng Hải lọt top 6 đề cử Diễn viên nam ấn tượng tại VTV Awards 2023. Anh được đánh giá cao khi diễn xuất sắc ông bố đơn thân khắc khổ trong Cuộc đời vẫn đẹp sao. Trong Cuộc chiến không giới tuyến, Hoàng Hải cũng gây ấn tượng khi vào Đồn phó Quang. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa. Trước Cuộc đời vẫn đẹp sao và Cuộc chiến không giới tuyến, tên tuổi của Hoàng Hải gắn liền với các bộ phim Cảnh sát hình sự (năm 1997), Đường đời, Tuổi thanh xuân 2, Chạy trốn thanh xuân, Đừng bắt em phải quên, Mê cung, Hồ sơ cá sấu, Mặt nạ gương. Nam diễn viên “cân” được cả vai chính diện lẫn phản diện. Ảnh: VTV. NSƯT Võ Hoài Nam cũng lọt top 6 đề cử Diễn viên nam ấn tượng tại VTV Awards 2023. Vừa qua, anh đóng ông Nhân trong Món quà của cha. “Thực ra đây không phải là vai diễn tôi tâm đắc. Vai này chỉ có một màu diễn. Giá như kịch bản tốt hơn, phim đẩy những vấn đề khác lên thì vai ông Nhân sẽ có nhiều đất diễn hơn”, Võ Hoài Nam chia sẻ. Ảnh: Vietnamnet. Trước Món quà của cha, diễn xuất của Võ Hoài Nam được đánh giá cao qua các vai trong phim truyền hình Vua bãi rác, Cảnh sát hình sự, Hương vị tình thân. Đặc biệt, với vai Trọng trong Vua bãi rác, Võ Hoài Nam giành giải Diễn viên trẻ xuất sắc nhất trong Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 tại Busan (Hàn Quốc). Ảnh: Zing. Đóng Quy trong Đừng nói khi yêu, Mạnh Trường lọt top 6 đề cử Diễn viên nam ấn tượng tại VTV Awards 2023. Không ít người đánh giá vai diễn Quy của Mạnh Trường giống vai Long trong Hương vị tình thân. Ảnh: VTV. Mạnh Trường góp mặt trong nhiều bộ phim như: Hoa nở trái mùa, Bí mật tam giác vàng, Đường lên Điện Biên, Tuổi thanh xuân 2, Cả một đời ân oán, Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng, Hương vị tình thân, Hồ sơ cá sấu, Đừng nói khi yêu, Sinh tử, Ngược chiều nước mắt… Anh đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyện truyền hình tại Cánh diều vàng 2020 cho vai diễn trong Hồ sơ cá sấu, Diễn viên nam Ấn tượng tại VTV Awards 2021 cho vai diễn trong Hương vị tình thân. Ảnh: VTV. Nhan Phúc Vinh đóng Quân trong Đừng làm mẹ cáu. Anh không khiến khán giả thất vọng về khả năng diễn xuất. Hiện tại, Nhan Phúc Vinh lọt top 6 đề cử Diễn viên nam ấn tượng tại VTV Awards 2023. Ảnh: VTV. Nhan Phúc Vinh được biết đến là nam diễn viên điển trai như soái ca của màn ảnh phía Nam. Vài năm trở lại đây, anh thành công khi ra Bắc đóng phim. Loạt phim được yêu thích của Nhan Phúc Vinh gồm: Tình yêu và tham vọng, Anh có phải đàn ông không. Hiện tại, anh góp mặt trong phim Không ngại cưới, chỉ cần một lý do. Ảnh: Hoa Học Trò. Trọng Lân cũng lọt top 6 đề cử Diễn viên nam ấn tượng tại VTV Awards 2023. Trong Không ngại cưới, chỉ cần một lý do, anh vào vai Đông - anh trai của Hoàng Yến. Đông là một thiếu gia làng, sống không cần ước mơ, không khát vọng. Dù tuyên bố không kết hôn, Đông lại rung động trước bà mẹ đơn thân Huyền. Ảnh: Saostar. Trọng Lân là gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình. Anh từng đóng: Người phán xử, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Tình yêu và tham vọng. Đa phần các vai diễn của Trọng Lân là công tử ăn chơi. Ảnh: An Ninh Thủ Đô. Top 6 đề cử Diễn viên nam ấn tượng tại VTV Awards 2023 còn gồm Đỗ Duy Nam. Trong Biệt dược đen, anh vào vai Đạt “điên”. Con vịt Linh Linh của nhân vật này hay chiếc xe cứu thương để "đi cho nó khệnh" của Đạt... đã để lại ấn tượng trong trí nhớ người xem. Ảnh: Sức Khỏe Và Đời Sống. Đỗ Duy Nam được đánh giá là diễn viên trẻ tài năng. Anh từng gây chú ý khi vào vai Thịnh Ngựa trong Mê cung, bố Tuấn thời trẻ trong Hương vị tình thân. Ảnh: Dân Trí. Xem trailer phim Không ngại cưới, chỉ cần 1 lý do. Nguồn VTV

