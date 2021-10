Vợ Mạc Văn Khoa bức xúc khi bị giang hồ đòi nợ, hăm dọa

Trên trang cá nhân, Thảo Vy - vợ Mạc Văn Khoa vừa lên tiếng bức xúc khi bị giang hồ liên tục đòi nợ, vu khống, hăm dọa. Thảo Vy chia sẻ: "Vy viết status này để bạn bè, người thân nào lỡ mà có bị bọn chúng làm phiền và dựng chuyện tào lao thì làm ơn né ạ! Bây giờ sao nhiều thủ đoạn để lừa đảo thế không biết nữa. Hôm trước có nghe một vài người bạn bị ghép ảnh rồi lấy hết được thông tin gia đình quấy rối đòi chém đòi giết một thời gian, giờ đúng là đến mình cũng bị dính cái kiểu giống vậy". Bà xã của diễn viên hài Mạc Văn Khoa khẳng định không hề vay nợ: "Vy khẳng định luôn là cuộc sống Vy đủ để ăn ngày 3 bữa và có thể báo hiếu cha mẹ, không phải bị thiếu thốn và đói khát ngày nào mà đi vay mượn dính líu gì đến bọn giang hồ không quen không biết này. Vì là số điện thoại công khai để buôn bán nên bọn chúng gọi tất các số của các chi nhánh, kiểu cài auto để mình không thể nghe điện thoại của ai khác được". Thảo Vy tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp nếu tình trạng này tiếp diễn: "Nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ rất ảnh hưởng công việc và cả Vy đang nuôi con nhỏ nên tâm lý cũng sẽ bị lung lay vì quá phiền và bực mình. Các anh, các chú đòi nợ nên tìm đúng người mà đòi, còn cứ vu khống - làm phiền - hăm dọa boom hàng, đốt quán và chửi rủa gia đình tôi và tôi nữa thì tôi sẽ nhờ đến công an và pháp luật giải quyết nhé". Chia sẻ bức xúc, Thảo Vy công khai cả tin nhắn, các cuộc điện thoại liên tục làm phiền. Cô cho biết: "Ông Trần Hoàng Dũng là ba Vy. Không biết là ba Vy và gia đình Vy nợ cái gì ở bọn này nữa". Thảo Vy được biết đến là vợ của diễn viên hài Mạc Văn Khoa. Cặp đôi quen nhau tại hậu trường chương trình Cười xuyên Việt năm 2015. Thảo Vy khi đó là fan của chàng Á quân Cười xuyên Việt Mạc Văn Khoa. Sau hơn 5 năm quen nhau cặp đôi đăng ký kết hôn vào ngày 2/12/2020. Khi đó, Thảo Vy đang mang bầu con gái đầu lòng được hơn 8 tháng. Sau khi đăng ký kết hôn, tháng 12/2020, vợ Mạc Văn Khoa sinh con gái đầu lòng. Do sinh thiếu tháng, tại thời điểm chào đời, con gái của vợ chồng Mạc Văn Khoa phải nằm lồng kính và chỉ nặng 1,9kg. Mạc Văn Khoa từng dự định tổ chức đám cưới vào dịp Giáng sinh 2020, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh COVID-19, kế hoạch của cặp đôi phải hoãn lại. Hiện tại, sau 6 năm bên nhau, Mạc Văn Khoa và bà xã vô cùng hạnh phúc khi có tổ ấm nhỏ. Con gái đầu lòng của cặp đôi - bé Minnie ngày càng kháu khỉnh. Vợ Mạc Văn Khoa quê gốc Đà Nẵng. Cô từng tốt nghiệp ngành biểu diễn thời trang nhưng không lấn sân showbiz mà chọn kinh doanh online, làm hậu phương vững chắc cho chồng.Xem video "Mạc Văn Khoa: Biến mặt xấu, nói ngọng thành tiền". Nguồn VTC Now

