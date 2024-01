Vợ chồng Diễm My 9x đi du lịch sau 1 tháng kết hôn

Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn đang ở Hong Kong. Đôi vợ chồng son rạng rỡ trong chuyến du lịch sau 1 tháng kết hôn. Vợ chồng Diễm My ăn tối mừng kỷ niệm 1 tháng về chung nhà. Cặp đôi đi du lịch cùng bạn bè thân thiết. Sau khi kết hôn, Diễm My sống trong căn biệt thự mới do bố mẹ chồng tặng. Theo Dân Trí, bố mẹ chồng Diễm My sống ở nhà bên cạnh hai con. Diễm My chia sẻ: "Tôi về nhà chồng làm con gái chứ không làm dâu". 1 tháng sau đám cưới, nữ diễn viên hé lộ thêm ảnh cưới. Đôi vợ chồng son ngày càng dính như sam. Diễm My cùng chồng kém tuổi tham dự đám cưới của Vân Hugo. Doanh nhân Vinh Nguyễn và Diễm My đã trải qua 7 năm hẹn hò trước khi cưới. Nữ diễn viên than thở tăng cân sau khi lấy chồng. Hiện tại, cân nặng của Diễm My là 56 kg. Nhiều người khen ngợi nhan sắc của Diễm My tăng hạng sau khi lấy chồng. Xem video "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

