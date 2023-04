Vinh Râu - Lương Minh Trang ra sao sau 2 năm ly hôn?

Mới đây, Tiến Luật đăng tải poster phim “Con Nhót mót chồng” đồng thời viết: "Nghe đồn năm nay một thành viên trong ảnh có đám cưới". Nhanh chóng, Vinh Râu vướng nghi vấn là diễn viên Tiến Luật nhắc đến. Ảnh: Saostar Vinh Râu phủ nhận tin đồn chuẩn bị tái hôn. Anh chia sẻ trên Saostar: "Người yêu tôi còn chưa có mà, vừa trải qua đổ vỡ hôn nhân, ly hôn xong, nên tôi cũng chưa có nghĩ gì đến chuyện đi bước nữa". Ảnh: FBNV Hồi tháng 7/2021, Vinh Râu và Lương Minh Trang xác nhận ly hôn sau 4 năm gắn bó. Ảnh: FBNV Lương Minh Trang vì bức xúc những đồn đoán từ cư dân mạng về chuyện tình cảm đã ám chỉ Vinh Râu không biết cách bảo vệ người cũ. Sau này, chia sẻ trên Dân Việt, Lương Minh Trang cho biết, cô hiểu Vinh Râu do hiền lành nên dù đau khổ, anh không chọn cách lên mạng để bảo vệ vợ cũ. Nữ ca sĩ xin lỗi chồng cũ vì cô đã nóng giận. Ảnh: Vietnamnet Sau khi hôn nhân tan vỡ, Vinh Râu vẫn miệt mài tham gia các sự kiện, gameshow, diễn hài, đóng phim. Ảnh: FBNV Tháng 3/2023, trước thông tin Mai Tài Phến đóng Võ Tòng trong “Đất rừng phương Nam”, nhiều khán giả réo tên Vinh Râu vì cho rằng anh phù hợp với nhân vật này. Ảnh: FBNV Phía Vinh Râu chia sẻ trên Thương hiệu và pháp luật về việc bị so sánh với vai của diễn viên khác: “Tôi cũng vui vẻ. Thứ nhất là tôi với anh Dũng chưa có thời gian làm việc chung. Thứ hai là đó chỉ là ngoại hình. Mọi người so sánh thì cũng chỉ trên phương diện ngoại hình thôi. Trước khi anh Dũng có ý định làm bộ phim này, mọi người đã nói tôi giống Võ Tòng rồi. Tôi cũng rất bình thường. Tôi nghĩ chắc là anh Dũng sẽ nghĩ về hình thức nhiều hơn. Cũng chưa chắc tôi sẽ đảm nhận vai đó tốt hơn một người nào khác”. Ảnh: FBNV Giống Vinh Râu, Lương Minh Trang vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật sau khi trở lại cuộc sống độc thân. Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ dành nhiều thời gian cho bản thân. Khi rảnh rỗi, Lương Minh Trang vẽ tranh, gặp gỡ bạn bè. Ảnh: FBNV Sau khi ly hôn, nữ ca sĩ mắc COVID-19 rồi bị giảm cân nhanh do thiếu ngủ. Từ 75kg, vợ cũ Vinh Râu chỉ còn nặng 55kg. Ảnh: FBNV Xem MV "Con người ta" của Khương Ngọc, Tiến Luật, Vinh Râu, Khả Như, BB Trần. Nguồn Khương Ngọc

