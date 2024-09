Việt Hương, Lý Hải và dàn sao ủng hộ bà con vùng bão lũ

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà vừa đóng góp 3000 kg gạo, 400 thùng mì và 100 triệu tiền mặt đến bà con bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: FB Minh Hà. Vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương cũng là sao Việt ủng hộ cho người dân vùng lũ. Cặp đôi hiện tại đóng góp 200 triệu. Ảnh: FB Việt Hương. Hoài Phương chia sẻ, anh hiện có 3 chiếc cano nên muốn cùng đi hỗ trợ bà con ở Yên Bái, Thái Nguyên. Ảnh: FB Hoài Phương. Uyên Linh và Quốc Thiên ủng hộ 150 triệu. “Mình và em trai Quốc Thiên xin được góp phần nhỏ bé vào công cuộc khắc phục hậu quả sau bão Yagi”, Uyên Linh cho hay. Ảnh: FB Uyên Linh. Xem những hình ảnh thiệt hại do bão, Đức Phúc không cầm lòng được, chỉ mong tất cả mọi người đều bình an và sớm vượt qua thời điểm khó khăn này. Anh còn ủng hộ 100 triệu cho bà con chịu thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: FB Đức Phúc. Vũ Cát Tường ủng hộ để khắc phục hậu quả của thiên tai. Ảnh: FB Vũ Cát Tường. Hồ Ngọc Hà ủng hộ 100 triệu tiền mặt. Ngoài ra, cô dành toàn bộ doanh thu ca khúc “Cây đèn thần” để góp phần giúp đỡ cộng đồng và khắc phục ảnh hưởng bão lũ. Ảnh: FB Hồ Ngọc Hà. NTK Đỗ Mạnh Cường ủng hộ 200 triệu để khắc phục hậu quả của bão Yagi. Ảnh: FB Đỗ Mạnh Cường. Tùng Dương cùng bạn bè chung tay ủng hộ 500 triệu cho bà con ở Thái Nguyên. Ảnh: FB Tùng Dương. Thanh Hằng đóng góp 100 triệu để khắc phục hậu quả của bão Yagi. Ảnh: FB Thanh Hằng. Vợ chồng Gin Tuấn Kiệt - Puka ủng hộ 50 triệu cho người dân vùng lũ. Ảnh: FB Gin Tuấn Kiệt. Xem video: "Thiệt hại lớn sau mưa bão, Lào Cai công bố tình huống khẩn cấp".

