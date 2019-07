Về nhà đi con: Tuyển tập phát ngôn 'vả nhau đôm đốp' của 'tiểu tam' Nhã

Cùng nhìn lại tuyển tập những phát ngôn 'vả nhau đôm đốp' của 'tiểu tam' Nhã trong " Về nhà đi con" để hiểu vì sao cô nàng này khiến dân tình phẫn nộ đến vậy. Ở tập 57, khi lần đầu tiên Vũ và Nhã cùng nhau ăn tối, nàng chuyên viên tài chính đã trải lòng khá nhiều về mối tình đầu - người khiến cô đau đớn nhưng cũng trưởng thành hơn. Khi đó, để an ủi người đẹp, Vũ không tiếc lời ngợi khen Nhã của hiện tại. Tuy nhiên, Nhã thẳng thừng tỏ thái độ sẽ không cho Vũ cơ hội tán tỉnh mình bằng câu nói: 'Anh Vũ này, vì em không tin vào tình yêu nữa nên em miễn nhiễm với những lời đường mật'. Nhưng cũng chính vì sự chối từ này của Nhã khiến Vũ càng thêm quyết tâm chinh phục cô hơn. Và quả nhiên về sau, Nhã mới chính là người chủ động 'giăng bẫy' chàng thiếu gia của công ty gốm sứ Luật Giang. Khi được Vũ tặng cho món quà gặp mặt là chiếc dây chuyền có đính mặt đá đắt tiền, Nhã khéo léo từ chối bằng cách cho rằng mình không có lý do để nhận nó. Nhưng rồi cô lại để cho Vũ tự tay đeo vào cổ mình, thậm chí hai người có màn mặt-đối-mặt khá 'căng', đến mức suýt nữa đã có một màn chạm môi cháy bỏng diễn ra. Nhã luôn lôi công việc ra làm lý do cho mối quan hệ của cô và Vũ. Dù là gặp nhau cafe, nhờ mua thuốc đau dạ dày, gọi đến bên cạnh khi đêm hôm khuya khoắt, cặp đôi mờ ám này luôn lấy công việc ra để bao biện, để tự trấn an bản thân và che mắt gia đình. Miệng nói là phụ nữ phiền phức nhưng chính Nhã mới là sự phiền phức lớn nhất của cuộc đời Vũ. Cô nàng coi Vũ như một chiếc máy trả lời tự động 24/7, bất cứ khi nào cần đều nhấc điện thoại lên gọi, không cần biết đối phương đang ở đâu, làm gì. Đau bụng cũng gọi, thấy buồn cũng gọi, thậm chí đến một việc hết sức riêng tư và đơn giản là kéo khoá váy cũng cần đến sự trợ giúp của Vũ. Miệng nói được như vậy nhưng dường như Nhã cố tình không chịu hiểu ý nghĩa của nó. Dù biết Vũ đã có vợ nhưng nàng tiểu tam này rắp tâm muốn mang anh về làm của riêng cho mình. Thậm chí cả khi vợ đau đẻ, con ốm đau, sinh nhật vợ..., Nhã đều kiếm cớ để anh chàng phải chạy đến bên mình. Khi nghe Vũ kể về cảm giác sung sướng vì được lên chức bố, Nhã cảm thấy ghen tỵ và tức tối. Vậy nhưng cô nàng khéo léo che giấu cảm xúc và lái đề tài sang việc mời Vũ đi ăn. Giải thích cho quyết định này, cô nàng một lần nữa lôi chuyện công việc vào và cho rằng đây chỉ là để phục vụ cho dự án sắp tới mà thôi. Giữa lúc cu Bon sốt 40 độ, Nhã vẫn rắp tâm lôi Vũ ra khỏi nhà chỉ với lý do 'Hãy đến với em, em đang rất buồn'. Khi anh chàng đến quán bar và đưa cô về nhà, Nhã hét lên 'Tôi không muốn đi đâu cả, nhất là với anh'. Lời nói chỉ phút trước sang đến phút sau đã vả nhau chan chát rồi Nhã ơi! Câu nói này của Nhã đã đẩy sự phẫn nộ của khán giả lên đến cực điểm. Dù đã nhiều lần lén lút gọi Vũ đến tận nhà mình nhưng trước mặt anh chàng, Nhã vẫn lên giọng đạo đức, cho rằng mình sẽ không bao giờ quyến rũ những người đàn ông đã có gia đình. Và sau đó, hai người đã có một màn mây mưa nóng bỏng. Quả là nàng tiểu tam này thích nói đạo lý nhưng hành động lại chẳng đi đôi với ngôn từ hoa mỹ. Trong lần chạm mặt với Thư (Bảo Thanh), Nhã khéo léo móc mỉa chuyện chai nước hoa mà Vũ đem tặng vợ như một lời cảnh báo bóng gió rằng cô đang điều khiển mọi hành động của chàng quý tử công ty gốm sứ Luật Giang. Dù vậy, nàng tiểu tam vẫn lớn tiếng khẳng định mình không thích xen vào chuyện gia đình người khác. Đốp lại lời nói này, cô nàng đáo để Anh Thư chặn họng luôn: 'Tôi không thích xen vào chuyện của gia đình người khác, cô chỉ thích xen vào chuyện của gia đình tôi thôi chứ gì'.

