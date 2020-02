Vẻ gợi cảm của mỹ nhân vẫn chung giường với tình trẻ sau chia tay

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1965, là MC nổi tiếng ở thị trường hải ngoại. Không chỉ được yêu mến bởi cách dẫn dắt chương trình có duyên, nữ MC còn khiến nhiều người phát ghen với vẻ đẹp không tuổi. Ở tuổi U60, MC Kỳ Duyên vẫn trẻ trung, gợi cảm với vóc dáng thon gọn, cân đối. Dù ở trên sân khấu, đi sự kiện hay trong đời thường nữ MC hải ngoại đều xinh đẹp, cuốn hút. Phong cách thời trang trẻ trung, gợi cảm cũng giúp Kỳ Duyên trẻ hơn nhiều so với tuổi thực. Chia sẻ bí quyết giữ gìn nhan sắc, Kỳ Duyên từng bày tỏ: "Muốn giữ cho thân hình thon chắc rất dễ. Ăn ít và ăn đúng. Tập nhiều và tập đều". Tuy vậy, cùng với chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý, nữ MC trẻ lâu còn bởi cô luôn giữ cho bản thân trong tâm thế thoải mái, ít muộn phiền. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên có đường tình duyên khá lận đận. Cô từng trải qua 2 lần đò và có 2 cô con gái: Maili Nguyễn và Yenli Nguyễn. Sau đổ vỡ hôn nhân, nữ MC hải ngoại hẹn hò cùng bạn trai kém 8 tuổi Duy Hân. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng cặp đôi vẫn xứng lứa vừa đôi. Tuy vậy, năm 2019, Kỳ Duyên và Duy Hân vướng tin đồn chia tay sau 10 năm gắn bó. Trước nghi vấn tan vỡ, Kỳ Duyên chia sẻ: "Chúng tôi cho nhau tự do. Vì công việc, cả hai vẫn gặp nhau. Tôi không cho mối quan hệ của mình và anh ấy một tên gọi gì. Mối quan hệ của chúng tôi nếu gọi là một cặp thì cũng không đủ". Đặc biệt, nữ MC tiết lộ cô và tình trẻ thi thoảng vẫn chung giường sau chia tay. "Chúng tôi vẫn là bạn. Đôi khi ngủ chung nhưng đôi khi không và có thể ngủ với người khác. Điều này chỉ cần hai người hiểu với nhau. Mình sống theo luật của mình mà, không hại ai. Một ngày nào đó người bạn trai tìm được tình yêu mới, tôi nghĩ mình cũng phải vui cho họ. Đó mới là bạn đời chứ", MC Kỳ Duyên bày tỏ. Yêu không ràng buộc, luôn cho nhau tự do và có thể làm bạn sau khi chia tay là cách yêu đặc biệt của Kỳ Duyên. Xem video "MC Kỳ Duyên tham gia phim Nữ đại gia". Nguồn VTC14:

