Vẻ gợi cảm của chân dài Tây Ban Nha đóng “Nhà trọ Balanha”

An Tây (Andrea Abyar) nhận được sự chú ý khi xuất hiện trong phim "Nhà trọ Balanha". An Tây mang dòng máu Tây Ban Nha. Năm 2 tuổi, cô theo bố về Việt Nam sinh sống. Chân dài sinh năm 1995 hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên. Ngoại hình là lợi thế lớn của An Tây khi hoạt động trong showbiz Việt. Từ năm 2012, An Tây thay đổi hình ảnh người mẫu ngây thơ, hồn nhiên sang hướng gợi cảm. 9X ca hát, đóng phim song công việc chính vẫn là người mẫu. Từ năm 2015 đến năm 2017, An Tây gần như không tham gia hoạt động giải trí để công chúng quên đi những ồn ào đời tư. Từ năm 2018, chân dài gốc Tây Ban Nha trở lại tham gia trình diễn thời trang, làm người mẫu ảnh. Hình ảnh An Tây tham gia một sự kiện. Hot girl sinh năm 1995 đã chuyển vào Sài Gòn để tiện cho công việc thay vì đi về giữa Sài Gòn và Hà Nội. Hot girl đóng "Nhà trọ Balanha" từng công khai hẹn hò Baggio và Yanbi. Cả hai cuộc tình này đều gây ồn ào. Trong cuộc phỏng vấn trên Vietnamnet năm 2019, nữ người mẫu cho biết, sau lùm xùm tình ái, cô rút ra bài học là không nên công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Chân dài chia sẻ, cô cũng không đặt nặng chuyện tình cảm phải đi đến một kết thúc tốt đẹp. "Tôi không còn sống chết vì tình yêu, vẫn giữ cho mình một đường lui chứ không như trước", An Tây nói. Cũng trong cuộc phỏng vấn trên Vietnamnet năm 2019, nữ người mẫu cho biết đang hẹn hò một người không hoạt động showbiz, không phải đại gia và doanh nhân. Mời quý độc giả xem video "Tập 28 phim Nhà trọ Balanha". Nguồn VTV

An Tây (Andrea Abyar) nhận được sự chú ý khi xuất hiện trong phim "Nhà trọ Balanha". An Tây mang dòng máu Tây Ban Nha. Năm 2 tuổi, cô theo bố về Việt Nam sinh sống. Chân dài sinh năm 1995 hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên. Ngoại hình là lợi thế lớn của An Tây khi hoạt động trong showbiz Việt. Từ năm 2012, An Tây thay đổi hình ảnh người mẫu ngây thơ, hồn nhiên sang hướng gợi cảm. 9X ca hát, đóng phim song công việc chính vẫn là người mẫu. Từ năm 2015 đến năm 2017, An Tây gần như không tham gia hoạt động giải trí để công chúng quên đi những ồn ào đời tư. Từ năm 2018, chân dài gốc Tây Ban Nha trở lại tham gia trình diễn thời trang, làm người mẫu ảnh. Hình ảnh An Tây tham gia một sự kiện. Hot girl sinh năm 1995 đã chuyển vào Sài Gòn để tiện cho công việc thay vì đi về giữa Sài Gòn và Hà Nội. Hot girl đóng "Nhà trọ Balanha" từng công khai hẹn hò Baggio và Yanbi. Cả hai cuộc tình này đều gây ồn ào. Trong cuộc phỏng vấn trên Vietnamnet năm 2019, nữ người mẫu cho biết, sau lùm xùm tình ái, cô rút ra bài học là không nên công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Chân dài chia sẻ, cô cũng không đặt nặng chuyện tình cảm phải đi đến một kết thúc tốt đẹp. "Tôi không còn sống chết vì tình yêu, vẫn giữ cho mình một đường lui chứ không như trước", An Tây nói. Cũng trong cuộc phỏng vấn trên Vietnamnet năm 2019, nữ người mẫu cho biết đang hẹn hò một người không hoạt động showbiz, không phải đại gia và doanh nhân. Mời quý độc giả xem video "Tập 28 phim Nhà trọ Balanha". Nguồn VTV