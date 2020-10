Vẻ gợi cảm của "bản sao Nhã Phương" bị đồn hẹn hò Văn Hậu

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu đến nay chưa lên tiếng về tin đồn tình cảm. Người đẹp hiện lọt top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020, chuẩn bị bước vào bán kết. Hải My sinh năm 2001, sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, nhan sắc hao hao diễn viên Nhã Phương. Hải My cao 1m73, có số đo ba vòng 82-56-92. Bản sao Nhã Phương gợi cảm với đầm xẻ tà cao. Hải My cho rằng đẹp về ngoại hình chưa phải là tất cả, vì vậy cô luôn nỗ lực học tập và học hỏi.Bạn gái tin đồn của Văn Hậu là học sinh giỏi trong 12 năm, đạt IELTS 7.0, thành thạo tiếng Trung. Hải My đang theo học khoa Luật chất lượng cao tại Đại học Luật Hà Nội. Ngoài giờ học tập, 10X làm người mẫu cho một số thương hiệu thời trang. Hải My ngưỡng mộ vẻ đẹp, học thức và tấm lòng nhân ái của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. 10X chia sẻ, đàn chị không những có thể cân bằng giữa trọng trách của một hoa hậu và việc học tại trường mà còn còn tham gia nhiều công việc, hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa cho xã hội. Hải My không theo đuổi xu hướng thời trang vì muốn tạo phong cách riêng. Cô phối hợp ăn ý váy áo với phụ kiện để thể hiện cá tính. Xinh đẹp, có thành tích học tập đáng nể, Hải My hiện là một trong những thí sinh sáng giá của Hoa hậu Việt Nam 2020. Xem video "Hà Anh tham gia talkshow series Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn Hoa hậu Việt Nam

