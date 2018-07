Vẻ điển trai ngời ngời của tài tử Jung Hae In đến VN

Thông tin Jung Hae In đến Việt Nam gây chú ý. Anh sẽ ở Sài Gòn từ ngày 6/7 đến ngày 8/7 để họp fans và dự một sự kiện âm nhạc. Ảnh: Twitter Nam diễn viên phim "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" năm nay 30 tuổi. Ảnh: Tenasia Jung Hae In đóng phim từ năm 2013. Vừa qua, anh bỗng vụt sáng nhờ vai nam chính trong phim "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi". Ảnh: Fanpage Jung Hae In chiếm được thiện cảm của đông đảo khán giả bằng tài năng diễn xuất cũng như vẻ ngoài điển trai. Ảnh: Pinterest Tài tử phim "Chị đẹp" cao 1m78, sở hữu gương mặt baby với nụ cười tỏa nắng. Ảnh: PinterestHình ảnh Jung Hae In đốn tim fans bởi nụ cười hiền lành. Ảnh: Twitter Jung Hae In luôn tràn đầy năng lượng. Ảnh: Fanpage Jung Hae In rất xứng đôi với Son Ye Jin trong bộ phim "Chị đẹp". Ảnh: Fanpage Jung Hae In có biệt danh là Milk Man với ý nghĩa anh trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 30. Ảnh: Pinterest Vẻ ngoài của nam chính phim "Chị đẹp" tạo ấn tượng với các nhà quảng cáo. Ảnh: Fanpage Jung Hae In có phong cách thời trang lịch lãm. Ảnh: Stardailynews Nam diễn viên sinh năm 1988 đã đổi đời nhờ bộ phim "Chị đẹp". Ảnh: xportsnews Ngoài đời, Jung Hae In giản dị và khá thân thiện. Ảnh: Twitter Mời quý độc giả xem trailer phim "Chị đẹp mua cơn ngon cho tôi". Nguồn: Youtube

