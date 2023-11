Vẻ đáng yêu, xinh như thiên thần của Hoa hậu nhí Jenny Bảo Ngọc

Jenny Bảo Ngọc đăng quang cuộc thi Miss Tourism Queen Worldwide Junior Ambassadress - Hoa hậu Du lịch nhí Thế giới 2023, diễn ra cuối tháng 7 tại Thái Lan. Mới đây, Hoa hậu nhí Jenny Bảo Ngọc đã tham dự chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô - hội nhập phát triển” năm 2023, nằm trong chuỗi các hoạt động Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2023 do UBND TP Hà Nội tổ chức. Jenny Bảo Ngọc chia sẻ, cô bé vô cùng vinh dự khi được tham dự chương trình với nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của áo dài, tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của phụ nữ thủ đô, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm gìn giữ áo dài - di sản văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, với tư cách Miss Tourism Queen Worldwide Junior Ambassadress - Hoa hậu Du lịch nhí Thế giới 2023, Jenny Bảo Ngọc vinh dự được nắm tay bà Hà Thị Nga - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong buổi diễu hành. Dù đã tham gia nhiều sự kiện lớn nhưng Jenny Bảo Ngọc không khỏi hồi hộp, háo hức xen lẫn tự hào. Từ nhỏ, Bảo Ngọc đã được mẹ giảng giải về nét đẹp và tầm quan trọng của áo dài. Nàng hậu nhí cũng rất yêu thích tà áo truyền thống duyên dáng và thường xuyên diện áo dài trong nhiều dịp quan trọng. Jenny Bảo Ngọc bày tỏ, mỗi lần trình diễn áo dài, em không chỉ thấy mình xinh đẹp, duyên dáng mà còn cảm nhận được cả niềm tự hào, tình yêu dành cho nét đẹp văn hóa quê hương. Jenny Bảo Ngọc tên thật là Phan Bảo Ngọc, sinh năm 2013, hiện là học sinh của Trường Tiểu học Newton Goldmark (Hà Nội). Bảo Ngọc có kỹ năng tiếng Anh tốt, khả năng trình diễn catwalk chuyên nghiệp và luyện dancesport từ nhỏ. Dù còn ít tuổi nhưng Bảo Ngọc đã đảm nhiệm vai trò MC song ngữ và người mẫu tại nhiều sự kiện, show thời trang. Bảo Ngọc sở hữu bảng thành tích đáng nể như: Á quân Người mẫu nhí Việt Nam 2022 - Model Kid Vietnam 2022, MC dẫn chương trình hay nhất - Tài năng nhí Việt Nam, MC show Casting - Vietnam Kids Fashion Week 2023; MC hiện trường Newton Book Fair 2023; Đại sứ Truyền thông - Mental State Of Children - MsoC; MC Cùng bé chinh phục ước mơ; MC The Face Hachio 2023; Á quân 1 - Tỏa sáng thiên thần nhí mùa 2; MC Festival nghệ thuật quốc tế 2023...Xem video: "Chung khảo Miss World Vietnam 2023". Nguồn fanpage Miss World Vietnam

