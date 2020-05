Vẻ đáng yêu như thiên thần của mẫu nhí Hà My qua đời vì ung thư

Sau hơn 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu, ngày 4/5, mẫu nhí Hà My qua đời. Thông tin được NTK Thảo Nguyễn chia sẻ khiến nhiều người xót xa. Ảnh: Zing Trước đó, Hà My gây chú ý khi xuất hiện trên sàn diễn Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mùa thu đông 2019. Hình ảnh cô nhóc 4 tuổi phải đeo túi truyền dịch khi sải bước trên sàn diễn thời trang trong show của NTK Thảo Nguyễn khiến nhiều người rơi nước mắt. Ảnh: Vietnamnet Đây cũng là những hình ảnh đẹp nhất của Hà My, giống như một giấc mơ khi em đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. "Sẽ để chặt trong tim như một người con cô yêu thương. Cô chỉ nhớ hình ảnh cô bé xinh đẹp, công chúa lạc bước vào khu vườn cổ tích. Con không cần mơ nữa, con sẽ là cô công chúa xinh đẹp nhất trên thiên đường", NTK Thảo Nguyễn xúc động chia sẻ về mẫu nhí Hà My khi hay tin em qua đời. Ảnh: Zing Thảo Nguyễn cũng chia sẻ, 12 năm theo đuổi đam mê, 7 năm làm nghề, tổ chức và tham gia không biết bao nhiêu show thời trang, nhưng chưa một show diễn nào mà cô đắm đuối đến mức như thế. Show diễn có Hà My cũng là show diễn ý nghĩa nhất trong cuộc đời nữ thiết kế trẻ. Hình ảnh đáng yêu như thiên thần của Hà My ở hậu trường show diễn. Mẹ Hà My cũng có mặt để chăm sóc cô con gái nhỏ. Ảnh: Zing Người mẹ trẻ cũng từng khiến nhiều người rơi nước mắt khi chia sẻ về cô con gái cưng: "Thương em lắm. Không được may mắn như các bạn, em của mẹ còn bé xíu đã phải gánh trên mình những cơn đau vật vã do căn bệnh quái ác mang lại". Ảnh: FB Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng Hà My luôn vui tươi, dũng cảm. Em còn động viên mẹ cùng cố gắng. Ảnh: FB "Mẹ suýt nữa dập tắt cơ hội một lần được làm điều mình thích của em vì sợ em mệt. Nhưng chiến binh của mẹ giỏi lắm. Dù mệt em vẫn cố gắng vui tươi hoàn thành tiết mục của bản thân", mẹ Hà My bày tỏ trên trang cá nhân về lần làm mẫu nhí của con gái. Ảnh: FB Khoảnh khắc đáng yêu của Hà My khiến nhiều người không khỏi xót xa khi hay tin em qua đời vì ung thư. Ảnh: FB Trước khi qua đời Hà My từng mong muốn khỏe mạnh để trở lại sàn diễn một lần nữa. Thế nhưng cô gái bé nhỏ đã chưa kịp thực hiện ước mơ của chính mình. Ảnh: FB Xem video "Hà My diễn thời trang". Nguồn NTK Thảo Nguyễn:

