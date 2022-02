Valentine 2022: Ngọc Trinh “thả thính”, sao nam đua nhau thể hiện tình cảm

Ngọc Trinh tung loạt ảnh gợi cảm đón Valentine 2022. Chân dài gốc Trà Vinh còn viết status “thả thính: “Ngày nào cũng sẽ là ngày Valentine nếu chúng mình yêu nhau”. Phạm Quỳnh Anh cũng khoe loạt ảnh quyến rũ nhân dịp Valentine năm nay. Vóc dáng gợi cảm của bà mẹ hai con khiến người đối diện khó rời mắt. Valentine 2022, nhiều sao nam Việt thể hiện tình cảm với nửa kia. Diễn viên Đỗ An đăng ảnh khóa môi người mẫu Lê Thúy kèm lời ngọt ngào: “Hãy mãi là người tình em nhé”. Đăng Khôi hứa sẽ yêu Thủy Anh hết đời. Nam ca sĩ còn khen vợ xinh đẹp, chăm chỉ giỏi giang. Dịp lễ Tình nhân năm nay, Đăng Khôi tặng vợ túi hiệu. Doanh nhân Cường Đô la nhắn nhủ Đàm Thu Trang: “Mình cứ yêu nhau nhẹ nhàng thôi Đàm Thu Trang nhé”. Quyền Linh chia sẻ Valentine dành cho vợ: "Đi quay suốt nhưng bận gì thì bận mấy ngày quan trọng là phải sến sẩm tí cho bà xã vui. Năm nay Linh chọn bánh kem lạnh để nói thay lời yêu thương dành cho vợ do có miếng socola hình trái tim với câu "I love you" bên trong để vợ Linh sẽ bất ngờ khi mở ra ăn nè", nam MC viết. Ưng Hoàng Phúc dành lời ngôn tình cho bà xã Kim Cương ngày Valentine 2022. Ưng Hoàng Phúc viết: “Anh chưa từng nghĩ về ngày em xuất hiện và trở thành cuộc sống của anh. Khi anh gần như chẳng còn gì, em vẫn nắm tay, cùng anh bước tiếp. Có thể ngoài kia, anh là nghệ sĩ được nhiều người mến mộ. Nhưng trong lòng anh, em luôn là ngôi sao tuyệt vời nhất. Đến giờ anh vẫn nhớ, cách em chăm sóc các con, chu toàn mọi việc cho đại gia đình mình trong chuyến đi Đà Lạt mới đây. Đồ gì của con em cũng nhớ, tới đồ của mình em lại quên. 3 đứa nhỏ nhà mình khá năng động, nhiều lúc khiến em nổi nóng. Hay đôi khi, em bận rộn đến quên mất phải chăm chút cho bản thân mình… …Nhưng kể cả khi em không mặc những bộ đồ lộng lẫy, không trang điểm cầu kỳ. Thậm chí, em có thể bực, cằn nhằn đôi câu, anh vẫn yêu em. Và đó là điều không bao giờ thay đổi. Nếu chỉ yêu một người đẹp, thật quá đỗi bình thường. Yêu một người luôn mang đến cho mình những điều tốt đẹp, đó mới là hạnh phúc. Anh không giỏi viết, cũng không hay nói lời hoa mỹ. Chỉ biết cảm ơn em vì tất cả. Hạnh phúc vì có em”. Diễn viên Thanh Duy thể hiện tình cảm với Kha Ly: "9 năm trước và 9 năm sau mãi mãi nắm tay nhau như vậy em nhé". Diễn viên Kiều Trinh khoe quà Valentine 2022 từ con gái. “Vừa bước vào nhà tắm thấy món quà ngày Valentine của công chúa tặng mẹ. Thật bất ngờ không nghĩ Út có những hành động như người lớn như vậy. Cám ơn tình yêu của mẹ”, Kiều Trinh hạnh phúc chia sẻ. Xem video "Hậu trường chụp ảnh của Ngọc Trinh". Nguồn FBNV

Ngọc Trinh tung loạt ảnh gợi cảm đón Valentine 2022. Chân dài gốc Trà Vinh còn viết status “thả thính: “Ngày nào cũng sẽ là ngày Valentine nếu chúng mình yêu nhau”. Phạm Quỳnh Anh cũng khoe loạt ảnh quyến rũ nhân dịp Valentine năm nay. Vóc dáng gợi cảm của bà mẹ hai con khiến người đối diện khó rời mắt. Valentine 2022, nhiều sao nam Việt thể hiện tình cảm với nửa kia. Diễn viên Đỗ An đăng ảnh khóa môi người mẫu Lê Thúy kèm lời ngọt ngào: “Hãy mãi là người tình em nhé”. Đăng Khôi hứa sẽ yêu Thủy Anh hết đời. Nam ca sĩ còn khen vợ xinh đẹp, chăm chỉ giỏi giang. Dịp lễ Tình nhân năm nay, Đăng Khôi tặng vợ túi hiệu. Doanh nhân Cường Đô la nhắn nhủ Đàm Thu Trang: “Mình cứ yêu nhau nhẹ nhàng thôi Đàm Thu Trang nhé”. Quyền Linh chia sẻ Valentine dành cho vợ: "Đi quay suốt nhưng bận gì thì bận mấy ngày quan trọng là phải sến sẩm tí cho bà xã vui. Năm nay Linh chọn bánh kem lạnh để nói thay lời yêu thương dành cho vợ do có miếng socola hình trái tim với câu "I love you" bên trong để vợ Linh sẽ bất ngờ khi mở ra ăn nè", nam MC viết. Ưng Hoàng Phúc dành lời ngôn tình cho bà xã Kim Cương ngày Valentine 2022. Ưng Hoàng Phúc viết: “Anh chưa từng nghĩ về ngày em xuất hiện và trở thành cuộc sống của anh. Khi anh gần như chẳng còn gì, em vẫn nắm tay, cùng anh bước tiếp. Có thể ngoài kia, anh là nghệ sĩ được nhiều người mến mộ. Nhưng trong lòng anh, em luôn là ngôi sao tuyệt vời nhất. Đến giờ anh vẫn nhớ, cách em chăm sóc các con, chu toàn mọi việc cho đại gia đình mình trong chuyến đi Đà Lạt mới đây. Đồ gì của con em cũng nhớ, tới đồ của mình em lại quên. 3 đứa nhỏ nhà mình khá năng động, nhiều lúc khiến em nổi nóng. Hay đôi khi, em bận rộn đến quên mất phải chăm chút cho bản thân mình… …Nhưng kể cả khi em không mặc những bộ đồ lộng lẫy, không trang điểm cầu kỳ. Thậm chí, em có thể bực, cằn nhằn đôi câu, anh vẫn yêu em. Và đó là điều không bao giờ thay đổi. Nếu chỉ yêu một người đẹp, thật quá đỗi bình thường. Yêu một người luôn mang đến cho mình những điều tốt đẹp, đó mới là hạnh phúc. Anh không giỏi viết, cũng không hay nói lời hoa mỹ. Chỉ biết cảm ơn em vì tất cả. Hạnh phúc vì có em”. Diễn viên Thanh Duy thể hiện tình cảm với Kha Ly: "9 năm trước và 9 năm sau mãi mãi nắm tay nhau như vậy em nhé". Diễn viên Kiều Trinh khoe quà Valentine 2022 từ con gái. “Vừa bước vào nhà tắm thấy món quà ngày Valentine của công chúa tặng mẹ. Thật bất ngờ không nghĩ Út có những hành động như người lớn như vậy. Cám ơn tình yêu của mẹ”, Kiều Trinh hạnh phúc chia sẻ. Xem video "Hậu trường chụp ảnh của Ngọc Trinh". Nguồn FBNV