TVB bị chế nhạo vì cách làm phim 'nghèo bền vững'

Khán giả thế hệ 7X, 8X lớn lên cùng những bộ phim kinh điển do TVB thực hiện. Nhưng thế kỷ 21 đã không còn thuộc về TVB. Làn sóng phim Hàn Quốc, Đại lục, Nhật Bản kéo sự xuống dốc của phim truyền hình Hong Kong. " Cung tâm kế 2" là bộ phim được kỳ vọng nhất của TVB trong năm 2018. Không phụ sự kỳ vọng, 'Cung tâm kế 2" có tỷ lệ người xem lý tưởng. Nhưng phim lại bị truyền thông Đại lục chê bai là nghèo nàn, tiết kiệm quá mức. “TVB nghèo, quả thật quá nghèo. Không biết từ bao giờ, phim TVB luôn tiết kiệm khi làm phim”, QQ bình luận. Khán giả Đại lục lắc đầu khi thấy vai nữ chính "Cung tâm kế 2" - Hồ Định Hân - diện trang sức lòe loẹt, lông mày bên cao bên thấp. Khán giả còn xôn xao vì hình vẽ trên trán Hồ Định Hân giống hệt logo một thương hiệu. Theo Sina, TVB đã dán logo lên trán Hồ Định Hân để tiết kiệm chi phí. Sina còn tung bằng chứng cho thấy "Cung tâm kế" bản phim Xa Thi Mạn, Dương Di đóng chính 9 năm trước sử dụng phụ kiện y hệt "Cung tâm kế 2". Phong cách trang phục bị đánh giá là lòe loẹt như thập niên 1990. Theo nhiều chuyên gia truyền hình, trang phục đơn giản, bối cảnh thô sơ là nguyên nhân khiến chất lượng phim TVB giảm sút dù các diễn viên diễn xuất tốt. Năm 1995, Kim Luân Pháp Vương từng mặc một bộ trang phục trong suốt cả 40 tập phim "Thần điêu đại hiệp". Gần 10 năm sau, Cổ Thiên Lạc mặc lại trang phục này trong "Cỗ máy thời gian". Đài TVB tiết kiệm kinh phí làm phim đến mức từng đưa cả cảnh phim cũ sản xuất từ năm 1987 vào tác phẩm mới. "Năm xưa, chúng ta có thể xem phim Thiên long bát bộ với cảnh thác nước được xử lý hình ảnh từ lớp ni lông. Nhưng TVB tự mất điểm. Khán giả không thể mãi ngồi đó cầu TVB trưởng thành", một độc giả ở Bắc Kinh nhận xét. Đài truyền hình danh tiếng Hong Kong khiến người xem thất vọng vì sự tiết kiệm. Đạo cụ, phục trang dùng từ phim năm này đến hàng chục năm sau. Đây được coi là chiếc bát thần thánh trong TVB. Theo tờ Youtian, bát con gà trống chẳng khác gì "linh vật" của nhà đài khi được tái sử dụng suốt 30 năm. Từ phim cổ trang đến hiện đại, từ phim thời đầu ra mắt đến tận bây giờ, chiếc bát vẫn đi cùng thời gian. Cảnh một chú chim xanh trong phim TVB là sản phẩm kỹ xảo thô sơ. Đây không phải là lần đầu tiên TVB bị chê bai tiết kiệm trong sản xuất phim. Sau thời kỳ hoàng kim thập niên 1980, 1990, TVB không chú trọng đầu tư trang phục, kỹ xảo và phim trường. Đây là lý do khiến nhà đài thụt lùi so với sự bùng nổ đầu tư lớn tại Đại lục. Nhiều nghệ sĩ thuộc biên chế TVB sẵn sàng ra đi tìm cơ hội phát triển mới.

