Tuyết Lan - Châu Bùi tung ảnh hẹn hò cùng bạn trai dịp Valentine 2023

Nhân dịp Valentine 2023, trên trang cá nhân Instagram, Châu Bùi vừa đăng tải loạt khoảnh khắc ngọt ngào bên người yêu. Không ít người cho rằng người đàn ông giấu mặt bên Châu Bùi là rapper Binz. Ảnh: Zing, Instagram Binz và Châu Bùi vướng tin đồn hẹn hò từ tháng 7/2020. Ảnh: Instagram Châu Bùi và người yêu giấu mặt nô đùa trên tuyết. Ảnh: Instagram Chia sẻ loạt ảnh bên bạn trai, Châu Bùi viết: "Miêu tả 1 điều khiến mình cảm thấy may mắn trong những năm vừa qua: thương yêu và được yêu thương rất nhiều. Còn bạn? Chúc cho ai trong chúng ta cũng được hưởng những trái ngọt từ tình yêu vì bạn xứng đáng". Ảnh: Instagram Người hâm mộ mong chờ Châu Bùi sớm công khai ảnh cận mặt người yêu. Ảnh: Instagram Ngoài Châu Bùi, Tuyết Lan cũng khoe ảnh bên nửa kia mùa Valentine năm nay. Ảnh: FBNV "Valentine năm nay của mình và anh bạn thân. Chúc mọi người mỗi ngày đều sẽ được yêu và hạnh phúc thật nhiều", Tuyết Lan viết. Ảnh: FBNV Dịp Lễ Tình nhân 2023, Thu Thủy và chồng trẻ du lịch nước ngoài. Ảnh: FBNV MC Thanh Thảo Hugo và nửa kia cùng đón Valentine 17 năm qua. “Chúc mừng ngày tình yêu của cả thế giới, chúng mình vẫn thế, ăn sáng cùng nhau, đi làm cùng nhau, nắm tay, trò chuyện cả đoạn đường dài. Chàng vẫn đưa nước và vitamin cho nàng khi vừa ăn xong, bụng no. 17 cái Valentine cùng nhau. Vậy đó mà tụi mình cảm giác tụi mình có tất cả”, nữ MC hạnh phúc chia sẻ. Ảnh: FBNV Hoàng Bách cùng vợ trải qua 19 mùa Valentine cùng nhau. Anh bày tỏ: “19 năm bên nhau, 19 mùa tình yêu, chúng ta lựa chọn nhau như chuyện đương nhiên, như là điều duy nhất. 19 năm với hàng tỷ khoảnh khắc, buồn, vui, được, mất, vinh quang, cay đắng. Thành công của anh, từ lúc nào cũng là của em, những mong muốn của em trong cuộc đời này, một cách tự nhiên, trở thành mệnh lệnh với trái tim anh. Cảm ơn em, từ một ánh mắt đầu tiên rất vô tình, những rung động đầu tiên, đã trở thành sợi dây cột chúng ta lại, dẫn chúng ta đi suốt quãng đời này. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội trở thành người đàn ông của cuộc đời em, cho anh cơ hội trở thành bố của các con em. Có những lúc anh hay, có những khi anh dở, có cả những lần anh mắc lỗi, nhưng có một điều chắc chắn không bao giờ thay đổi, anh yêu và trân trọng từng khoảnh khắc được bên em, my Valentine”. Ảnh: FBNV Xem video Binz hôn gió, nắm tay người tình tin đồn Châu Bùi. Nguồn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam

