Baifern Pimchanok “Chiếc lá cuốn bay” đón Valentine bên tình trẻ

Trên trang cá nhân, Baifern Pimchanok vừa đăng tải loạt ảnh hẹn hò Nine Napha. Đi kèm với đó, nữ diễn viên phim "Chiếc lá cuốn bay" viết: "Valentine của tôi". Baifern Pimchanok không giấu được niềm hạnh phúc khi đón Valentine 2023 cùng Nine Napha. Baifern Pimchanok - Nine Napha từng đóng chung nhiều phim như "Friendzone", "Sợi dây hoàng lan". Cuối tháng 11/2022, Nine Naphat thừa nhận có tình cảm với bạn diễn hơn 4 tuổi. Tiền Phong dẫn lời nam tài tử: "Trước đó chúng tôi thật sự là bạn. Nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, có lẽ là sau chuyến đi Milan, tôi cảm thấy có tình cảm đặc biệt với cô ấy và mong cô ấy mãi hiện diện trong cuộc sống của mình sau này. Do đó, tôi đã xin ý kiến từ đàn anh, làm sao để cô ấy biết tôi thích cô ấy. Tôi nghĩ đến việc nếu tôi chần chừ, cô ấy có thể xác định tình cảm với ai đó và họ sẽ ở bên nhau thật lâu. Tôi không thể chịu được, nên đã nhanh chóng gọi điện và nói rõ tình cảm với cô ấy. Tôi đã thích cô ấy trong một thời gian dài nhưng không biết phải làm gì, tôi chỉ cố gắng để cô ấy cảm nhận được. Khi tôi nói với Baifern là mình thích cô ấy, Fern đã cười. Chúng tôi đã luôn là bạn bè và đã đến lúc vượt qua ranh giới tình bạn". Sau đó, Baifern lên tiếng xác nhận cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu. Baifern sinh năm 1992, được khán giả Việt Nam chú ý nhờ vai Nira trong bộ phim "Chiếc lá cuốn bay". Nira của "Chiếc lá cuốn bay" sở hữu gương mặt vạn người mê cùng thân hình thon gọn, quyến rũ. Mỹ nhân Thái Lan từng hẹn hò diễn viên Top Jaron. Baifern Pimchanok và Top Jaron công khai hẹn hò vào năm 2017. 1 năm sau đó, cả hai "đường ai nấy đi". Nine Naphat sinh năm 1996, sở hữu gương mặt nam tính, điển trai. Anh cao 1m83. Bạn trai của Baifern Pimchanok là con trai của bà Pimpaka Siangsomboon, nữ diễn viên, Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Thái Lan 1988. Xem video "Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong chuyến từ thiện tại Thái Lan". Nguồn Sen Vàng