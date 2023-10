Từng nặng tới 84kg, Phan Như Thảo “lột xác” khi giảm cân thành công

Thời gian gần đây, Phan Như Thảo gây chú ý khi thay chồng là đại gia Đức An hầu tòa với cựu siêu mẫu Ngọc Thúy. Cách đây chưa lâu, Phan Như Thảo còn lên tiếng "đá xoáy" vợ cũ của chồng là nhận một phần lớn tài sản đang tranh chấp là mua bằng tiền của mình kiếm được, mà không có bất cứ tài liệu hay chứng cứ nào liên quan đến nguồn tiền riêng này. Bên cạnh cuộc sống đời tư với đại gia hơn 26 tuổi, mỹ nhân sinh năm 1988 còn thu hút bởi hành trình giảm cân ngoạn mục để lấy lại vóc dáng đẹp gần như thời "con gái". Kể từ sau khi công khai trở thành vợ thứ 4 của doanh nhân Đức An và sinh con cho đại gia này, Phan Như Thảo từng có thời điểm nặng tới hơn 80kg. Dù bị nhiều người chê bai về thân hình "phát tướng" nhưng cựu người mẫu không gặp nhiều vấn đề về tâm lý vì luôn được chồng yêu thương, động viên.Vợ trẻ của đại gia Đức An quyết tâm giảm cân sau những lo ngại về sức khỏe. Chân dài 1m75 khiến "hội chị em" trầm trồ khi giảm được gần 30kg nhờ kiên trì tập luyện và chế độ ăn uống chừng mực trong một thời gian dài chứ không nóng vội như trước. Hồi giữa tháng 9, Phan Như Thảo đăng clip khoe vòng eo không chút mỡ thừa khi diện lại chiếc quần cũ đã bị rộng, kèm theo dòng chia sẻ: "Thôi thì không xuống ký được thì mình xuống size vậy". Dù nhận được nhiều lời khen về vóc dáng đẹp và thon thả không cần phải giảm cân nữa nhưng Phan Như Thảo tiết lộ vẫn nặng hơn thời con gái 10kg và muốn xuống cân thêm một chút xíu nữa. Có được vóc dáng chuẩn hậu giảm cân giúp mỹ nhân 8X tự tin diện bikini khoe vòng eo thon đáng ghen tị. Hiện tại, dù có chồng là đại gia trăm tỷ nhưng Phan Như Thảo vẫn miệt mài kiếm tiền từ công việc kinh doanh riêng với suy nghĩ tự chủ và không muốn dựa dẫm vào ai.Xem video: "Bất ngờ câu nói lãng mạn nhất mà ông xã đại gia nhắn cho Phan Như Thảo". Nguồn HTV

Thời gian gần đây, Phan Như Thảo gây chú ý khi thay chồng là đại gia Đức An hầu tòa với cựu siêu mẫu Ngọc Thúy. Cách đây chưa lâu, Phan Như Thảo còn lên tiếng "đá xoáy" vợ cũ của chồng là nhận một phần lớn tài sản đang tranh chấp là mua bằng tiền của mình kiếm được, mà không có bất cứ tài liệu hay chứng cứ nào liên quan đến nguồn tiền riêng này. Bên cạnh cuộc sống đời tư với đại gia hơn 26 tuổi, mỹ nhân sinh năm 1988 còn thu hút bởi hành trình giảm cân ngoạn mục để lấy lại vóc dáng đẹp gần như thời "con gái". Kể từ sau khi công khai trở thành vợ thứ 4 của doanh nhân Đức An và sinh con cho đại gia này, Phan Như Thảo từng có thời điểm nặng tới hơn 80kg. Dù bị nhiều người chê bai về thân hình "phát tướng" nhưng cựu người mẫu không gặp nhiều vấn đề về tâm lý vì luôn được chồng yêu thương, động viên. Vợ trẻ của đại gia Đức An quyết tâm giảm cân sau những lo ngại về sức khỏe. Chân dài 1m75 khiến "hội chị em" trầm trồ khi giảm được gần 30kg nhờ kiên trì tập luyện và chế độ ăn uống chừng mực trong một thời gian dài chứ không nóng vội như trước. Hồi giữa tháng 9, Phan Như Thảo đăng clip khoe vòng eo không chút mỡ thừa khi diện lại chiếc quần cũ đã bị rộng, kèm theo dòng chia sẻ: "Thôi thì không xuống ký được thì mình xuống size vậy". Dù nhận được nhiều lời khen về vóc dáng đẹp và thon thả không cần phải giảm cân nữa nhưng Phan Như Thảo tiết lộ vẫn nặng hơn thời con gái 10kg và muốn xuống cân thêm một chút xíu nữa. Có được vóc dáng chuẩn hậu giảm cân giúp mỹ nhân 8X tự tin diện bikini khoe vòng eo thon đáng ghen tị. Hiện tại, dù có chồng là đại gia trăm tỷ nhưng Phan Như Thảo vẫn miệt mài kiếm tiền từ công việc kinh doanh riêng với suy nghĩ tự chủ và không muốn dựa dẫm vào ai. Xem video: "Bất ngờ câu nói lãng mạn nhất mà ông xã đại gia nhắn cho Phan Như Thảo". Nguồn HTV