Giả thuyết gây sốc về vòng luân hồi vô tận của vũ trụ

1. Big Bounce không phủ nhận Big Bang. Big Bounce không đối lập mà bổ sung cho Big Bang. Nó cho rằng Big Bang chỉ là một giai đoạn trong chu kỳ vũ trụ – sau một lần co sụp và trước một lần giãn nở mới. Ảnh: Pinterest. 2. Không gian và thời gian có thể là tuần hoàn. Theo Big Bounce, thời gian không bắt đầu từ điểm kỳ dị mà liên tục "lặp lại" qua các chu kỳ giãn nở và co lại. Ảnh: Pinterest. 3. Nguồn gốc của Big Bounce đến từ lý thuyết hấp dẫn lượng tử vòng (Loop Quantum Gravity). Lý thuyết này cố gắng kết hợp cơ học lượng tử và thuyết tương đối để giải thích vũ trụ mà không cần điểm kỳ dị. Ảnh: Pinterest. 4. Big Bounce giúp giải thích một số hiện tượng trong vũ trụ học. Ví dụ như vấn đề về đồng nhất vũ trụ hoặc năng lượng tối có thể được lý giải theo cách nhìn mới từ mô hình này. Ảnh: Pinterest. 5. Big Bounce mở ra khả năng về "vũ trụ trước đó". Nếu vũ trụ từng co lại trước khi giãn nở lần này, liệu có tồn tại một vũ trụ "tiền nhiệm"? Và nếu có, nó đã để lại dấu vết gì? Ảnh: Pinterest. 6. Không phải tất cả nhà khoa học đều đồng thuận với Big Bounce. Mặc dù hấp dẫn, giả thuyết này vẫn còn gây tranh cãi vì chưa có bằng chứng thực nghiệm rõ ràng. Ảnh: Pinterest. 7. Giả thuyết này truyền cảm hứng cho văn học và triết học. Khái niệm về sự tái sinh vũ trụ đã gợi mở nhiều suy ngẫm sâu sắc về vòng đời, sự tồn tại và vô thường trong triết học Đông – Tây. Ảnh: Pinterest. 8. Big Bounce vẫn đang trong quá trình kiểm chứng. Các nhà khoa học đang tiếp tục tìm kiếm sóng hấp dẫn nguyên thủy hoặc dấu hiệu từ bức xạ nền vũ trụ để xác thực hoặc bác bỏ mô hình này. Ảnh: Pinterest.

