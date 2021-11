Từng gầy trơ xương phát hoảng, Lê Thúy ngày càng thay đổi bất ngờ

Xuất hiện tại cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2011, Lê Thúy gây chú ý bởi chiều cao 1m84 cùng thân hình gầy gò trơ xương và khuôn mặt góc cạnh. (Ảnh: saoonline.vn) Sau khi lọt top 3 Vietnam’s Next Top Model 2011, Lê Thuý bắt đầu nghiệp người mẫu và trở thành nàng thơ của NTK Đỗ Mạnh Cường. (Ảnh: ngoisao.vn) Mặc dù đã trở thành người mẫu nhưng Lê Thuý thường xuyên phải nhận những lời bình phẩm ác ý bởi ngoại hình quá gầy gò của mình. (Ảnh: ngoisao.vn) Năm 2015 Lê Thuý kết hôn với nam diễn viên Đỗ An. (Ảnh: FBNV) Sau khi kết hôn, nhan sắc của người mẫu quê Quảng Bình ngày càng thăng hạng. (Ảnh: FBNV) Lê Thuý được chồng yêu chiều hết mực nên cuộc sống hôn nhân của cô rất viên mãn. Vóc dáng của Lê Thuý cũng ngày càng đầy đặn chứ không gầy gò, thiếu sức sống như lúc mới vào nghề. (Ảnh: FBNV) Cuối năm 2018, người mẫu Lê Thuý tuyên bố giải nghệ. Cô chỉ xuất hiện trong một số show diễn của bạn bè và các nhà thiết kế thân thiết. (Ảnh: FBNV) Đầu năm 2020, Lê Thuý mở quán ốc và công việc kinh doanh khá thuận lợi, cửa hàng đông khách.Xem video "Lê Thúy catwalk trong show diễn của NTK Đỗ Mạnh Cường". Nguồn Youtube Đỗ Mạnh Cường

Xuất hiện tại cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2011, Lê Thúy gây chú ý bởi chiều cao 1m84 cùng thân hình gầy gò trơ xương và khuôn mặt góc cạnh. (Ảnh: saoonline.vn) Sau khi lọt top 3 Vietnam’s Next Top Model 2011, Lê Thuý bắt đầu nghiệp người mẫu và trở thành nàng thơ của NTK Đỗ Mạnh Cường. (Ảnh: ngoisao.vn) Mặc dù đã trở thành người mẫu nhưng Lê Thuý thường xuyên phải nhận những lời bình phẩm ác ý bởi ngoại hình quá gầy gò của mình. (Ảnh: ngoisao.vn) Năm 2015 Lê Thuý kết hôn với nam diễn viên Đỗ An. (Ảnh: FBNV) Sau khi kết hôn, nhan sắc của người mẫu quê Quảng Bình ngày càng thăng hạng. (Ảnh: FBNV) Lê Thuý được chồng yêu chiều hết mực nên cuộc sống hôn nhân của cô rất viên mãn. Vóc dáng của Lê Thuý cũng ngày càng đầy đặn chứ không gầy gò, thiếu sức sống như lúc mới vào nghề. (Ảnh: FBNV) Cuối năm 2018, người mẫu Lê Thuý tuyên bố giải nghệ. Cô chỉ xuất hiện trong một số show diễn của bạn bè và các nhà thiết kế thân thiết. (Ảnh: FBNV) Đầu năm 2020, Lê Thuý mở quán ốc và công việc kinh doanh khá thuận lợi, cửa hàng đông khách. Xem video "Lê Thúy catwalk trong show diễn của NTK Đỗ Mạnh Cường". Nguồn Youtube Đỗ Mạnh Cường