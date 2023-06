Từng bị miệt thị ngoại hình, Đức Phúc thay đổi ngoạn mục

Sau khi giành ngôi quán quân của The Voice Vietnam 2015, Đức Phúc được nhiều người biết tới. (Ảnh: 2sao.vn) Thời điểm đó, nam ca sĩ có ngoại hình không ưa nhìn nên nhận nhiều lời miệt thị ngoại hình, chê bai. (Ảnh: baogiaothong.vn) Năm 2017, Đức Phúc quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình, dễ dàng hoạt động trong showbiz hơn. (Ảnh: FBNV) Đức Phúc muốn thay đổi ngoại hình để tự tin hơn và dễ dàng theo đuổi đam mê ca hát. (Ảnh: FBNV) Từ khi "dao kéo" khuôn mặt và giảm cân, Đức Phúc như biến thành một con người khác, điển trai như hot boy. (Ảnh: FBNV) Đức Phúc đã nâng và cắt cánh mũi, thu mỏng môi, độn cằm và về phần răng anh phải chỉnh sửa nhiều lần. (Ảnh: FBNV) Sau phẫu thuật thẩm mỹ, sự nghiệp ca hát của Đức Phúc thăng hoa hơn, anh được khán giả yêu mến và công nhận. (Ảnh: FBNV) Tuy nhiên, ngoài những ý kiến khen về ngoại hình mới, Đức Phúc cũng bị chê sau khi "lột xác". Một số cư dân mạng cho rằng trông mặt anh đơ cứng, khuôn mặt có nhiều nét giống nam ca sĩ Erik. (Ảnh: FBNV) Vài năm trở lại đây, Đức Phúc ghi dấu ấn với khán giả bằng các sản phẩm âm nhạc như MV "Hết thương cạn nhớ", ca khúc "Hơn cả yêu", "Người ơi người ở đừng về", "Ngày đầu tiên", MV "Quá khứ đôi, hiện tại đơn"... (Ảnh: FBNV) Đầu năm 2023, nam ca sĩ sinh năm 1996 hợp tác với nhóm 911 ra mắt ca khúc song ngữ Anh - Việt "Em đồng ý" (I Do). (Ảnh: FBNV)Xem video: "Chị Cả - Đức Phúc song ca trong King of rap". Nguồn King of rap

