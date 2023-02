Đức Phúc từ quán quân The Voice đến “Hoàng tử Valentine“

Năm 2015, chàng sinh viên 18 tuổi Đức Phúc đến với The Voice. Nhờ có giọng ca hay, “chàng trai đung đưa” trở thành quán quân cuộc thi này. Rời cuộc thi, học trò Mỹ Tâm có sự nghiệp lẹt đẹt vì ngoại hình không được bắt mắt. Với mong muốn đổi vận, Đức Phúc quyết định "đập mặt xây lại". Vốn được yêu mến nhờ giọng hát nội lực, Đức Phúc càng chiếm được cảm tình của khán giả hơn khi có ngoại hình bắt mắt. Biết rằng ngoại hình chỉ giúp thu hút sự chú ý tạm thời, Đức Phúc liên tục tung các sản phẩm âm nhạc để thể hiện tài năng ca hát của mình. Học trò Mỹ Tâm thường ra mắt các MV dịp Valentine kể từ năm 2019. Đa phần các sản phẩm của Đức Phúc dịp Valentine đều gây chú ý như “Hơn cả yêu”, “Ngày đầu tiên”, “Em đồng ý" (I Do). Thành công của "Em đồng ý", "Hơn cả yêu" và "Ngày đầu tiên" giúp Đức Phúc được khán giả ưu ái tặng danh xưng "Hoàng tử Valentine”. Ngoài "Em đồng ý", "Hơn cả yêu" và "Ngày đầu tiên", ca sĩ Đức Phúc còn có trong tay nhiều bài hát được yêu thích như “Ánh nắng của anh”, “Hết thương cạn nhớ”, “Người ơi người ở đừng về”. Thành công của Đức Phúc đến từ nỗ lực của chính nam ca sĩ, không phải đến từ chiêu trò hay scandal. Xem video "Chị Cả - Đức Phúc song ca trong King of rap". Nguồn King of rap

Năm 2015, chàng sinh viên 18 tuổi Đức Phúc đến với The Voice. Nhờ có giọng ca hay, “chàng trai đung đưa” trở thành quán quân cuộc thi này. Rời cuộc thi, học trò Mỹ Tâm có sự nghiệp lẹt đẹt vì ngoại hình không được bắt mắt. Với mong muốn đổi vận, Đức Phúc quyết định "đập mặt xây lại". Vốn được yêu mến nhờ giọng hát nội lực, Đức Phúc càng chiếm được cảm tình của khán giả hơn khi có ngoại hình bắt mắt. Biết rằng ngoại hình chỉ giúp thu hút sự chú ý tạm thời, Đức Phúc liên tục tung các sản phẩm âm nhạc để thể hiện tài năng ca hát của mình. Học trò Mỹ Tâm thường ra mắt các MV dịp Valentine kể từ năm 2019. Đa phần các sản phẩm của Đức Phúc dịp Valentine đều gây chú ý như “Hơn cả yêu”, “Ngày đầu tiên”, “Em đồng ý" (I Do). Thành công của "Em đồng ý", "Hơn cả yêu" và "Ngày đầu tiên" giúp Đức Phúc được khán giả ưu ái tặng danh xưng "Hoàng tử Valentine”. Ngoài "Em đồng ý", "Hơn cả yêu" và "Ngày đầu tiên", ca sĩ Đức Phúc còn có trong tay nhiều bài hát được yêu thích như “Ánh nắng của anh”, “Hết thương cạn nhớ”, “Người ơi người ở đừng về”. Thành công của Đức Phúc đến từ nỗ lực của chính nam ca sĩ, không phải đến từ chiêu trò hay scandal. Xem video "Chị Cả - Đức Phúc song ca trong King of rap". Nguồn King of rap