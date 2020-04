Tự làm tóc, trang điểm, Lynk Lee lột xác ngoạn mục sau chuyển giới

Trên trang cá nhân, Lynk Lee vừa đăng tải clip lần đầu tiên làm tóc và trang điểm. Nữ ca sĩ tỏ ra khá lúng túng khi tự tay làm đẹp cho bản thân. Kết quả lần đầu tiên trang điểm, làm tóc của Lynk Lee khiến nhiều khán giả bất ngờ. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi khi so sánh hình ảnh trước và sau khi uốn tóc, make up. Sau khi quay clip làm đẹp, Lynk Lee tạo dáng để có loạt ảnh sống ảo. Người hâm mộ phát sốt trước hình ảnh nữ tính mới nhất của Lynk Lee sau khi công khai chuyển giới. Lynk Lee cho biết, trước đó cô thường chỉ tô son và dùng kem dưỡng, ít khi trang điểm kỹ lưỡng. Để quay clip, Lynk Lee quan sát bạn bè để biết những thao tác trang điểm cơ bản sau đó xem qua các video về làm đẹp rồi ghi nhớ và làm theo. Fan khen ngợi gương mặt ngày càng nữ tính của Lynk Lee, đồng thời động viên cô tăng cân vì vóc dáng hiện tại khá gầy gò. "Thánh cover" hiện nhận được sự ủng hộ từ gia đình đến họ hàng khi công khai giới tính thật. Hình ảnh Lynk Lee khi chưa chuyển giới thành nữ. Lynk Lee tên thật là Tô Mạnh Linh, sinh năm 1988. Ngay từ nhỏ, anh đã bộc lộ niềm đam mê ca hát và sáng tác nhạc. Năm 2013, Lynk Lee lọt vào vòng bán kết Vietnam’s Got Talent. Nam ca sĩ còn được biết đến với những bản cover ngọt lịm. Tháng 2/2020, câu chuyện Lynk Lee đổi giới tính thành nữ khiến dư luận xôn xao. Mời quý độc giả xem clip trang điểm, làm tóc của Lynk Lee. Nguồn Youtube nhân vật

Trên trang cá nhân, Lynk Lee vừa đăng tải clip lần đầu tiên làm tóc và trang điểm. Nữ ca sĩ tỏ ra khá lúng túng khi tự tay làm đẹp cho bản thân. Kết quả lần đầu tiên trang điểm, làm tóc của Lynk Lee khiến nhiều khán giả bất ngờ. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi khi so sánh hình ảnh trước và sau khi uốn tóc, make up. Sau khi quay clip làm đẹp, Lynk Lee tạo dáng để có loạt ảnh sống ảo. Người hâm mộ phát sốt trước hình ảnh nữ tính mới nhất của Lynk Lee sau khi công khai chuyển giới. Lynk Lee cho biết, trước đó cô thường chỉ tô son và dùng kem dưỡng, ít khi trang điểm kỹ lưỡng. Để quay clip, Lynk Lee quan sát bạn bè để biết những thao tác trang điểm cơ bản sau đó xem qua các video về làm đẹp rồi ghi nhớ và làm theo. Fan khen ngợi gương mặt ngày càng nữ tính của Lynk Lee, đồng thời động viên cô tăng cân vì vóc dáng hiện tại khá gầy gò. "Thánh cover" hiện nhận được sự ủng hộ từ gia đình đến họ hàng khi công khai giới tính thật. Hình ảnh Lynk Lee khi chưa chuyển giới thành nữ. Lynk Lee tên thật là Tô Mạnh Linh, sinh năm 1988. Ngay từ nhỏ, anh đã bộc lộ niềm đam mê ca hát và sáng tác nhạc. Năm 2013, Lynk Lee lọt vào vòng bán kết Vietnam’s Got Talent. Nam ca sĩ còn được biết đến với những bản cover ngọt lịm. Tháng 2/2020, câu chuyện Lynk Lee đổi giới tính thành nữ khiến dư luận xôn xao. Mời quý độc giả xem clip trang điểm, làm tóc của Lynk Lee. Nguồn Youtube nhân vật