Soi nhan sắc Lynk Lee sau khi chuyển giới thành nữ

Lynk Lee tên thật là Tô Mạnh Linh, sinh năm 1988. Anh được nhiều người biết tới với nhiều ca khúc về tuổi học trò như: Ngày ấy bạn và tôi, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Tạm biệt nhé... Không những thế, anh còn được mọi người phong là “thánh cover” khi hát lại nhiều bài hát của các ca sĩ nổi tiếng. Mặc dù tham gia nhiều cuộc thi và giành không ít giải thưởng như Giải nhất Khuấy động đam mê 2010, Giải nhất BeUnik năm 2011, giải Nhất Gameshow My sound do Imuzik năm 2011, Lọt vào vòng bán kết Vietnam’s Got Talent năm 2013..., nhưng với ngoại hình gầy gò, Lynk Lee vẫn chưa thể tỏa sáng trong showbiz. Để tự tin hơn, từ năm 2018, Lynk Lee đã âm thầm tiêm filler tạo hình má babay. Năm 2019 anh lại nhấn mí, sửa mũi, để tóc dài và ăn mặc với phong cách nữ tính hơn. Trong một cuộc phỏng vấn với Zing đầu năm 2020, Lynk Lee đã công khai giới tính thật: “Tại mọi người hỏi rồi nói nhiều về ngoại hình của tôi quá nên tôi muốn nói ra cho thoải mái và cũng mong mọi người hiểu hơn về mình, đừng buông lời đắng cay. Từ hồi mẫu giáo tôi đã biết mình thích con trai chứ không phải bây giờ mới thay đổi giới tính. Chẳng qua tôi cố gắng nam tính nhất để không bị chửi thôi”. Đầu tháng 4/2020, giọng ca 8x lại quay clip khoe trên trang cá nhân anh đã chuyển giới từ nam sang nữ, tuy nhiên hiện vẫn chưa có người yêu như nhiều người đồn đại. Giọng ca Ngày ấy bạn và tôi cho biết, cô thích được mọi người gọi là tên thật là Linh xưng bạn hoặc em, hoặc gọi là chị thì cô thấy thích hơn. "Linh vốn là đàn ông nên khi chuyển sang làm đàn bà thì chắc chắn sẽ không được đẹp như các bạn gái khác. Linh tự nhận nét đẹp của mình vẫn nam tính, vì thế Linh mong các bạn làm ơn đừng nói Linh giống đàn ông hay không được nữ tính. Linh biết Linh không đẹp", Lynk Lee chia sẻ. Theo Lynk Lee, cô đã muốn công khai giới tính của mình là nữ từ lâu nhưng vì sợ gia đình. Sau khi bố mất, tâm sự với mẹ về mong muốn của mình và được sự ủng hộ của bà, cô đã có động lực để sống thực với con người mình. Cũng trong clip chia sẻ mới đây, Lynk Lee cho biết cô không có mẫu bạn trai lý tưởng nào cả, chỉ cần đó là người tốt và trái tim cô rung động là được.Ảnh Lynk Lee hồi học lớp 7 và lớp 3 được cô chia sẻ trên trang cá nhân. Xem MV "Buồn thì cứ khóc đi" của Lynk Lee. Nguồn Youtube:

Lynk Lee tên thật là Tô Mạnh Linh, sinh năm 1988. Anh được nhiều người biết tới với nhiều ca khúc về tuổi học trò như: Ngày ấy bạn và tôi, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Tạm biệt nhé... Không những thế, anh còn được mọi người phong là “thánh cover” khi hát lại nhiều bài hát của các ca sĩ nổi tiếng. Mặc dù tham gia nhiều cuộc thi và giành không ít giải thưởng như Giải nhất Khuấy động đam mê 2010, Giải nhất BeUnik năm 2011, giải Nhất Gameshow My sound do Imuzik năm 2011, Lọt vào vòng bán kết Vietnam’s Got Talent năm 2013..., nhưng với ngoại hình gầy gò, Lynk Lee vẫn chưa thể tỏa sáng trong showbiz. Để tự tin hơn, từ năm 2018, Lynk Lee đã âm thầm tiêm filler tạo hình má babay. Năm 2019 anh lại nhấn mí, sửa mũi, để tóc dài và ăn mặc với phong cách nữ tính hơn. Trong một cuộc phỏng vấn với Zing đầu năm 2020, Lynk Lee đã công khai giới tính thật: “Tại mọi người hỏi rồi nói nhiều về ngoại hình của tôi quá nên tôi muốn nói ra cho thoải mái và cũng mong mọi người hiểu hơn về mình, đừng buông lời đắng cay. Từ hồi mẫu giáo tôi đã biết mình thích con trai chứ không phải bây giờ mới thay đổi giới tính. Chẳng qua tôi cố gắng nam tính nhất để không bị chửi thôi”. Đầu tháng 4/2020, giọng ca 8x lại quay clip khoe trên trang cá nhân anh đã chuyển giới từ nam sang nữ, tuy nhiên hiện vẫn chưa có người yêu như nhiều người đồn đại. Giọng ca Ngày ấy bạn và tôi cho biết, cô thích được mọi người gọi là tên thật là Linh xưng bạn hoặc em, hoặc gọi là chị thì cô thấy thích hơn. "Linh vốn là đàn ông nên khi chuyển sang làm đàn bà thì chắc chắn sẽ không được đẹp như các bạn gái khác. Linh tự nhận nét đẹp của mình vẫn nam tính, vì thế Linh mong các bạn làm ơn đừng nói Linh giống đàn ông hay không được nữ tính. Linh biết Linh không đẹp", Lynk Lee chia sẻ. Theo Lynk Lee, cô đã muốn công khai giới tính của mình là nữ từ lâu nhưng vì sợ gia đình. Sau khi bố mất, tâm sự với mẹ về mong muốn của mình và được sự ủng hộ của bà, cô đã có động lực để sống thực với con người mình. Cũng trong clip chia sẻ mới đây, Lynk Lee cho biết cô không có mẫu bạn trai lý tưởng nào cả, chỉ cần đó là người tốt và trái tim cô rung động là được. Ảnh Lynk Lee hồi học lớp 7 và lớp 3 được cô chia sẻ trên trang cá nhân. Xem MV "Buồn thì cứ khóc đi" của Lynk Lee. Nguồn Youtube: