Trương Mỹ Nhân và loạt “gà cưng” một thời của Khắc Tiệp giờ ra sao?

Trương Mỹ Nhân là "gà cưng" một thời của Vũ Khắc Tiệp. Cô quyết định rời khỏi công ty người mẫu của ông bầu để tập trung cho việc học tập vào năm 2016. Năm 2018, Trương Mỹ Nhân giành danh hiệu á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam. Sau cuộc thi, chân dài 9x tập trung cho các hoạt động phim ảnh. Trương Mỹ Nhân từng chia sẻ cô mắc hội chứng đa nang buồng trứng từ năm 17, 18 tuổi. Ngoài ra, cô còn bị hở van tim hai lá từ năm học lớp 4. Trong 10 năm qua, Trương Mỹ Nhân trả nợ cho mẹ ruột. Chân dài cho biết, cô vẫn phải trả nợ ngân hàng cho món nợ cách đây 3-4 năm (trả góp 10 năm trả 4 triệu/tháng). Ngọc Thạch cũng là "gà cưng" một thời của Khắc Tiệp. Cô rời showbiz vào năm 2013 khi lên xe hoa với thiếu gia Đỗ Bình Dương. Ngọc Thạch hiện tại kinh doanh. Sau khi kết hôn, cô sinh hai con trai, sống khá kín tiếng. Sau khi rời công ty người mẫu của Khắc Tiệp, Phan Như Thảo không thường xuyên đi chơi cùng ông bầu do quá bận rộn. Hiện tại, cô tập trung kinh doanh, chăm sóc cho tổ ấm nhỏ bên đại gia Đức An và con gái. Dù không hoạt động trong công ty người mẫu của Khắc Tiệp, Kỳ Hân vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với ông bầu cũ. Cô kết hôn vào năm 2016 với Mạc Hồng Quân. Từng có thời gian, Kỳ Hân đối mặt với thị phi vì chuyện tình với ông xã. Hiện tại, cô sống ở CH Czech cùng hai con trai và gia đình chồng. Quỳnh Thư không chỉ là "gà cưng" một thời của Khắc Tiệp mà còn là bạn thân của ông bầu này. Tuy nhiên, cách đây không lâu, Quỳnh Thư và Khắc Tiệp “nghỉ chơi”. Gần đây, cô bị đồn hẹn hò cầu thủ Tiến Linh. Tuy nhiên, Quỳnh Thư đã phủ nhận. Năm 2015, Linh Chi chia tay ông bầu Khắc Tiệp do hết hợp đồng cũng như cô muốn đi con đường riêng. Đầu năm 2019, rộ tin đồn cả hai “cạch mặt”. Phía Linh Chi và Khắc Tiệp đều chọn cách giữ im lặng. Hiện tại, Linh Chi có cuộc sống bình yên bên Lâm Vinh Hải. Xem video "Gặp gỡ diễn viên Trương Mỹ Nhân". Nguồn THVL

