Nhan sắc Trương Mỹ Nhân, người mẫu trả nợ cho mẹ từ năm 16 tuổi

Mới đây trên trang cá nhân, Trương Mỹ Nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng khi cô chia sẻ phải trả nợ cho mẹ từ năm 16 tuổi. “Riêng bản thân tôi đã trả nợ cho mẹ tôi từ khi tôi bắt đầu kiếm được tiền vào năm 16 tuổi đến bây giờ là 10 năm con số chắc phải lên đến vài tỷ từ bấy đến giờ”, người đẹp sinh năm 1995 chia sẻ trên trang cá nhân. Theo Trương Mỹ Nhân, hiện cô vẫn phải trả nợ ngân hàng 300 triệu cho món nợ cách đây 3-4 năm (trả góp 10 năm trả 4 triệu/tháng) cho mẹ. Cuối status cô khẳng định: “Các chủ nợ nếu cho bà ấy mượn tiền thì xin các vị gặp trực tiếp và tìm bà ấy mà đòi đừng tìm tôi và gia đình tôi nữa”. Trương Mỹ Nhân không phải là gương mặt xa lạ với công chúng. Sau khi tốt nghiệp phổ thông cô đầu quân vào công ty của ông bầu Khắc Tiệp và dự thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Năm 2015, Mỹ Nhân giành giải vàng Người mẫu trẻ châu Á thuộc khuôn khổ giải thưởng "New Star Model Contest 2015" của Hàn Quốc. Trương Mỹ Nhân là học trò Lan Khuê tại cuộc thi The Face Vietnam 2017 và là thí sinh có chiều cao ấn tượng trong mùa giải năm đó. Cuối cùng, Trương Mỹ Nhân đã giành được giải Á quân của The Face Vietnam 2017. Sau đó, Trương Mỹ Nhân tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018 và giành giải Á hậu 1. Ngoài ra, người đẹp 26 tuổi còn tham gia đóng một số phim như: “Vua bánh mì”, “Thử yêu rồi biết”, "Sống trong bóng đêm"... Xem video "Gặp gỡ diễn viên Trương Mỹ Nhân". Nguồn Youtube/ THVL

