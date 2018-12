Trường Giang có thật sự ghét Hari Won vì Trấn Thành?

Những ngày qua tin đồn Trường Giang - Hari Won bất hòa cả khi dẫn chương trình chung trên truyền hình lẫn ngoài đời dấy lên sau khi "chàng hề xứ Quảng" tố nhiều tật xấu của bà xã Trấn Thành ngay trước đông đảo khán giả. Sự việc khiến Hari tức giận bỏ không dẫn chương trình vì cho rằng mình liên tục bị "cà khịa". Ngoài lý do "rõ mồn một" khiến Trường Giang đòi thay MC đồng hành là vì giọng nói lơ lớ quá khó nghe của Hari Won cũng như việc cô "làm ít hưởng nhiều", dư luận còn đặt nghi vấn nguyên nhân sâu xa khiến Trường Giang mâu thuẫn với Hari Won là vì Trấn Thành? Trấn Thành - Trường Giang từng rất "hợp rơ" trên sân khấu với vai trò MC, giám khảo hoặc người chơi chương trình nhờ khả năng tung hứng và sự kết hợp khá ăn ý. Ảnh: ĐQ. Thân thiết trên sân khấu là thế nhưng Trường Giang cũng từng vướng nghi án "bằng mặt không bằng lòng" với Trấn Thành. Và tin đồn này lại được cho là có lẽ đúng sự thật sau khi màn tranh cãi của Trường Giang và bà xã Trấn Thành nổi lên ngay trên sóng truyền hình. Ảnh: Mai Nhật/Tin247. Cặp danh hài từng rất nhiều lần được khán giả đặt lên bàn cân so sánh không chỉ về tài năng, tài sản mà cả độ đào hoa. Trước tin đồn đó, "Mười Khó" từng thừa nhận anh với Trấn Thành cạnh tranh công bằng để tiến bộ chứ không phải vì ganh ghét, đố kỵ. Còn Trấn Thành cũng khẳng định: "Chúng tôi cạnh tranh công khai và tử tế với nhau. Đã làm nghề này ai cũng muốn đứng đầu bảng. Tôi tin Trường Giang cũng muốn thế". Không chỉ Trường Giang - Trấn Thành, cả Hari Won lẫn Nhã Phương cũng từng vướng nghi vấn không thân thiết với nhau cho lắm. Thậm chí, hai bà vợ của cặp nam danh hài cũng ít khi giao tiếp và có ảnh chụp chung khi gặp mặt nhau ở một số sự kiện. Trước đó, không chỉ liên tục đòi thay MC đồng hành với mình bởi Hari nói quá khó nghe, Trường Giang còn tố Hari Won"làm ít nhưng lương lại rất nhiều", cũng chưa bao giờ làm đỡ việc cho đồng nghiệp... trong khi anh thì rất nhiều lần làm như vậy. Trước những tin đồn quanh mâu thuẫn giữa Trường Giang và Hari Won, đại diện phía đơn vị sản xuất khẳng định trên Zing rằng, tin đồn Hari Won bỏ dẫn "Nhanh như chớp" là không đúng sự thật. Cả hai MC chỉ đùa giỡn nhau trên sóng truyền hình và không hề có bất kỳ mâu thuẫn nào. Dù vậy Hari Won vẫn vắng mặt ở tập mới nhất của gameshow này. Còn Trường Giang tiếp tục bị cho là "đá xéo" MC đồng nghiệp khi giải thích lý do thiếu vắng MC đồng nghiệp: "Hari Won vì đam mê danh vọng nên đã về Hàn Quốc đóng phim truyền hình... Bộ phim đó không biết có thành công hay không, nhưng các người chơi thì đang chúc mừng lẫn nhau vì biết tin Hari Won không còn dẫn cho chương trình này nữa. Họ vui vì sẽ được nghe câu hỏi dễ hơn". Không chỉ làm dấy lên nghi vấn bất hòa, Trường Giang và Hari Won còn từng để lộ dấu vết "không hợp cạ" khi dẫn chung trong gamshow "Siêu bất ngờ". Theo đó, khi bị người chơi "đá xoáy" là nói dối, Trường Giang nhanh chóng nói: "Hai MC chúng tôi..." với ý định thanh minh. Ngay lập tức, Hari đã tuyên bố: "Họ đâu có nhắc tới em đâu. Em không liên quan gì, nên anh đừng lôi em vào". Ảnh chụp màn hình.

