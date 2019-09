Trước khi lộ bạn gái đại gia, Quý Bình từng yêu ai?

Sau khi Quý Bình công khai đang có bạn gái trước truyền thông, người hâm mộ bắt đầu truy tìm danh tính cô gái này. Ảnh: Dân Việt Một nữ doanh nhân đang được cho là bạn gái của Quý Bình. Cô gái này và nam diễn viên đeo nhẫn và đồng hồ đôi. Cả hai còn nhiều lần chụp ảnh chung. Ảnh: Vietnamnet Theo Dân Việt, Quý Bình không thừa nhận hay bác bỏ thông tin nữ doanh nhân mà fan đang đặt nghi vấn là bạn gái của anh. Ảnh: Yan Nói về người yêu, Quý Bình cho biết cả hai hẹn hò được hơn 2 năm, bạn gái là mẫu người thiên về gia đình, yêu thương bố mẹ Quý Bình. Ảnh: Môi Son Trong một năm qua, Quý Bình liên tục khoe ảnh bên bạn gái giấu mặt. Quý Bình từng hẹn hò Lê Phương khi còn là sinh viên và sau khi cô ly hôn Quách Ngọc Ngoan. Đến nay, dù đã chia tay nhưng Quý Bình và Lê Phương vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Quý Bình từng vướng nghi vấn hẹn hò với 3 mỹ nhân Việt: Lâm Khánh Chi (trong ảnh), Minh Hằng và Tố My. Lâm Khánh Chi cho biết, cuộc tình giữa cô và Quý Bình kéo dài 6 tháng. Tuy nhiên, Quý Bình lại một mực phủ nhận mối quan hệ này. Ảnh: Vietnamnet Theo báo Phụ nữ, Quý Bình quen Lâm Khánh Chi kể từ khi cô chưa chuyển giới song không hề có tình cảm nam nữ với cô. Ảnh: Khám phá Quý Bình bị nghi phim giả tình thật với Minh Hằng sau khi đóng phim “Bao giờ có yêu nhau”. Giữa tin đồn, cả hai khẳng định chỉ xem nhau là bạn bè, đồng nghiệp. Ảnh: Yan Ngoài Minh Hằng, Quý Bình còn bị đồn hẹn hò ngọc nữ Bolero Tố My. Về nghi vấn tình cảm này, nam diễn viên phủ nhận hoàn toàn. Ảnh: Zing Xem video "Quý Bình song ca cùng Tố My". Nguồn Pops music

