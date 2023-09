Trọng Lân: Từ “công tử Thiên Thai” đến "anh trai Hoàng Thùy Linh"

Vài năm trở lại đây, Trọng Lân trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình trên phim giờ vàng VTV. Ảnh cắt clip VTV. Nam diễn viên sinh năm 1993 từng được đông đảo công chúng biết tới khi vào vai Phong - cậu con trai hống hách, ngang tàng của ông chủ động Thiên Thai trong bộ phim "Quỳnh búp bê" lên sóng năm 2017. Diễn xuất ấn tượng giúp Trọng Lân đến nay vẫn được khán giả gọi bằng danh xưng "thái tử Thiên Thai". Mới đây, Trọng Lân thu hút sự chú ý khi tái xuất trong phim mới "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do" với hình ảnh quen thuộc. Trong phim, Trọng Lân vào vai Đông - anh trai của Hoàng Thùy Linh (vai Yến).Trọng Lân và Hoàng Thùy Linh vào vai hai anh em trong một gia đình có điều kiện ở nông thôn, đều quá tuổi lập gia đình nhưng vẫn độc thân. Áp lực từ phía ông và bố mình quanh chuyện cưới xin khiến anh em Đông đành phải tìm cách để vừa lòng gia đình. Yến và Phong (Nhan Phúc Vinh) - chàng nhân viên trẻ có nhiều ân, oán với cô - trở thành người yêu hợp đồng. Còn Đông, sau nhiều mối tình đã gặp gỡ và rung động trước Huyền (Quỳnh Lương) - bà mẹ đơn thân mà cả hai từng không có thiện cảm với nhau. Trước khi tái xuất trong phim mới, nam diễn viên sinh năm 1993 gắn liền với những vai diễn phải diện. Gương mặt "bad boy" khiến Trọng Lân được các đạo diễn tin tưởng giao cho vai "trai hư" trên màn ảnh. Anh cũng rất thành công khi lột xác với hình ảnh trai quê tốt bụng trong phim "Lối về miền hoa". Nam diễn viên 9X muốn thử sức với nhiều dạng vai khác nhau dù là chính hay phụ. Ngoài đời, Trọng Lân được khen có khiếu hài hước và vẫn độc thân vui vẻ.Trailer phim Không ngại cưới, chỉ cần một lý do. Nguồn VTV Go

