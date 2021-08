Triệu Vy lộ vẻ già nua, làn da chảy xệ ở tuổi 45

Ở tuổi 45, Triệu Vy đã lộ rõ vẻ già nua đặc biệt khi soi cận làn da của cô. (Ảnh: Sina) Kể cả khi đi dự sự kiện, trang điểm đậm, nhưng nữ diễn viên "Hoàn châu cách cách" cũng không giấu được tuổi tác bởi làn da đã chảy xệ. (Ảnh: Sina) Những vết thời gian in hằn trên khuôn mặt, làn da không còn săn chắc đã tố cáo tuổi thật của nàng Tiểu Yến Tử. (Ảnh: The Epoch Times) Đặc biệt, khi để mặt mộc, Triệu Vy lại càng lộ nét già nua, thiếu sức sống. (Ảnh: sunnews.cc) Trong Cbiz, Triệu Vy là một trong những ngôi sao ăn vận giản dị cả đời thường lẫn khi dự sự kiện. (Ảnh: Sina) Việc không chỉn chu đầu tóc, trang điểm mỗi khi ra ngoài khiến diện mạo của Triệu Vy bị mất điểm trong mắt người hâm mộ. (Ảnh: Sina) Có thời điểm, Triệu Vy tăng cân, trông cô lại càng già hơn so với tuổi. (Ảnh: xiumu.cn) Trái lại, mỗi khi ảnh được chỉnh sửa, Triệu Vy đẹp lung linh bởi khuôn mặt cô vốn đẹp sẵn. (Ảnh: ifeng) Tuy nhiên, dù Triệu Vy có như thế nào thì mỗi khi cô xuất hiện, nữ diễn viên vẫn thu hút mọi sự chú ý. (Ảnh: Sina) Hình ảnh Triệu Vy tươi trẻ, xinh xắn khi vào vai Tiểu Yến Tử trong phim "Hoàn châu cách cách" cách đây 24 năm. (Ảnh: Sina) Xem video "Vợ chồng Triệu Vy dính nghi án lừa đảo". Nguồn VTC3

