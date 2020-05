Trấn Thành: Danh hài có số thị phi nhất showbiz Việt

Mới đây, Trấn Thành vô cùng giận dữ vì bị bôi nhọ danh dự. Theo lời nam MC, anh không hề “bay lắc” như antifan tung tin. Để bảo vệ danh dự, Trấn Thành treo thưởng cho fan tìm ra địa chỉ kẻ tung tin và nhờ đến pháp luật can thiệp. Sau khi cảnh cáo antifan, Trấn Thành than thở anh có số thị phi. Quả đúng như vậy, nam MC thường xuyên vướng tin đồn, scandal. Hồi tháng 2/2020, ở hậu trường Giọng ải giọng ai, Trấn Thành bất ngờ mai mối Đức Phúc cho Minh Béo - người từng ngồi tù ở Mỹ vì tội ấu dâm. Sau đó, dù Đức Phúc từ chối nhưng Trấn Thành vẫn cố gán ghép. Số đông cư dân mạng bức xúc cho rằng Trấn Thành thực sự kém duyên khi đem Đức Phúc ra làm trò đùa. Kể cả fan cũng không thể bênh vực dù biết rằng Trấn Thành thường xuyên đùa dai với đồng nghiệp. Trước đó, Trấn Thành liên tiếp gặp phải những sự cố vạ miệng. Anh từng gây bức xúc khi so sánh đàn chị Việt Hương với chó, chê Hương Giang Idol "toàn mùi silicon" khi đóng tiểu phẩm. Trên truyền hình, Trấn Thành từng nói quá nhanh nên phát ngôn từ “giao hưởng hợp xướng" thành một từ nhạy cảm, hay bị chỉ trích vô lễ với nghệ sĩ Đức Hải trên ghế nóng. Trấn Thành còn từng gặp họa vì cải biên vở cải lương Tô Ánh Nguyệt. Giữa ồn ào bôi bẩn vở cải lương, danh hài bị Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM phạt 32,5 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet Khi ngồi ghế nóng Thách thức danh hài từ mùa 1 đến mùa 3, Trấn Thành nhiều lần bị chỉ trích cười dễ dãi. Mãi đến mùa giải thứ 4, anh mới nhận lỗi đã làm chương trình mất tiền oan. Ảnh: Người lao động Nhắc đến scandal của Trấn Thành, không thể không nói đến lùm xùm bị cấm sóng. Năm 2017, có thông tin anh bị Đài truyền hình Vĩnh Long "cấm cửa", loại khỏi ghế nóng trong một chương trình dành cho thiếu nhi. Ảnh: Ngôi sao Trấn Thành từ chối đề cập đến thông tin bị “cấm lên sóng” mà chỉ nhận lỗi vì phát ngôn, hành vi khiến khán giả không hài lòng, đồng thời khẳng định không có ý ngông cuồng hay thách thức với khán giả. Sau đó phía ông Lê Quang Nguyên, giám đốc Đài truyền hình Vĩnh Long khẳng định Trấn Thành chỉ không phù hợp với một gameshow thiếu nhi chứ không phải bị “cấm sóng” hoàn toàn.Tên tuổi của Trấn Thành còn bị ảnh hưởng vì mối tình với Hari Won. Trước khi kết hôn, cả hai bị cho yêu để PR. Mãi sau khi kết hôn, Trấn Thành mới dần xóa bỏ những định kiến về chuyện tình cảm giữa anh và Hari Won. Dịp Tết 2019, Trấn Thành bày tỏ bức xúc phim "Cua lại vợ bầu" bị chơi xấu khiến mọi nghi vấn đổ dồn về ê-kíp phim "Trạng Quỳnh" của đạo diễn Đức Thịnh. Ảnh: Saostar Đáp lại, Đức Thịnh cho rằng Trấn Thành sai với ê-kíp phim "Trạng Quỳnh" khi bênh vực chỉ một mình phim "Cua lại vợ bầu", dù cả hai phim có sự tham gia diễn xuất của Trấn Thành. Ảnh: Vietnamnet Mâu thuẫn giữa Đức Thịnh và Trấn Thành khép lại khi Đức Thịnh thừa nhận bản thân đã phản ứng hơi quá với Trấn Thành. Mời quý độc giả xem video "Trấn Thành hát Cánh hồng phai". Nguồn Youtube nhân vật

Mới đây, Trấn Thành vô cùng giận dữ vì bị bôi nhọ danh dự. Theo lời nam MC, anh không hề “bay lắc” như antifan tung tin. Để bảo vệ danh dự, Trấn Thành treo thưởng cho fan tìm ra địa chỉ kẻ tung tin và nhờ đến pháp luật can thiệp. Sau khi cảnh cáo antifan, Trấn Thành than thở anh có số thị phi. Quả đúng như vậy, nam MC thường xuyên vướng tin đồn, scandal. Hồi tháng 2/2020, ở hậu trường Giọng ải giọng ai, Trấn Thành bất ngờ mai mối Đức Phúc cho Minh Béo - người từng ngồi tù ở Mỹ vì tội ấu dâm. Sau đó, dù Đức Phúc từ chối nhưng Trấn Thành vẫn cố gán ghép. Số đông cư dân mạng bức xúc cho rằng Trấn Thành thực sự kém duyên khi đem Đức Phúc ra làm trò đùa. Kể cả fan cũng không thể bênh vực dù biết rằng Trấn Thành thường xuyên đùa dai với đồng nghiệp. Trước đó, Trấn Thành liên tiếp gặp phải những sự cố vạ miệng. Anh từng gây bức xúc khi so sánh đàn chị Việt Hương với chó, chê Hương Giang Idol "toàn mùi silicon" khi đóng tiểu phẩm. Trên truyền hình, Trấn Thành từng nói quá nhanh nên phát ngôn từ “giao hưởng hợp xướng" thành một từ nhạy cảm, hay bị chỉ trích vô lễ với nghệ sĩ Đức Hải trên ghế nóng. Trấn Thành còn từng gặp họa vì cải biên vở cải lương Tô Ánh Nguyệt. Giữa ồn ào bôi bẩn vở cải lương, danh hài bị Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM phạt 32,5 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet Khi ngồi ghế nóng Thách thức danh hài từ mùa 1 đến mùa 3, Trấn Thành nhiều lần bị chỉ trích cười dễ dãi. Mãi đến mùa giải thứ 4, anh mới nhận lỗi đã làm chương trình mất tiền oan. Ảnh: Người lao động Nhắc đến scandal của Trấn Thành, không thể không nói đến lùm xùm bị cấm sóng. Năm 2017, có thông tin anh bị Đài truyền hình Vĩnh Long "cấm cửa", loại khỏi ghế nóng trong một chương trình dành cho thiếu nhi. Ảnh: Ngôi sao Trấn Thành từ chối đề cập đến thông tin bị “cấm lên sóng” mà chỉ nhận lỗi vì phát ngôn, hành vi khiến khán giả không hài lòng, đồng thời khẳng định không có ý ngông cuồng hay thách thức với khán giả. Sau đó phía ông Lê Quang Nguyên, giám đốc Đài truyền hình Vĩnh Long khẳng định Trấn Thành chỉ không phù hợp với một gameshow thiếu nhi chứ không phải bị “cấm sóng” hoàn toàn. Tên tuổi của Trấn Thành còn bị ảnh hưởng vì mối tình với Hari Won. Trước khi kết hôn, cả hai bị cho yêu để PR. Mãi sau khi kết hôn, Trấn Thành mới dần xóa bỏ những định kiến về chuyện tình cảm giữa anh và Hari Won. Dịp Tết 2019, Trấn Thành bày tỏ bức xúc phim "Cua lại vợ bầu" bị chơi xấu khiến mọi nghi vấn đổ dồn về ê-kíp phim "Trạng Quỳnh" của đạo diễn Đức Thịnh. Ảnh: Saostar Đáp lại, Đức Thịnh cho rằng Trấn Thành sai với ê-kíp phim "Trạng Quỳnh" khi bênh vực chỉ một mình phim "Cua lại vợ bầu", dù cả hai phim có sự tham gia diễn xuất của Trấn Thành. Ảnh: Vietnamnet Mâu thuẫn giữa Đức Thịnh và Trấn Thành khép lại khi Đức Thịnh thừa nhận bản thân đã phản ứng hơi quá với Trấn Thành. Mời quý độc giả xem video "Trấn Thành hát Cánh hồng phai". Nguồn Youtube nhân vật