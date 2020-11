Top 35 HHVN 2020 đọ sắc trong buổi tổng duyệt Người đẹp thời trang

Trước giờ G, dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 tập trung cao độ bắt đầu tổng duyệt cho đêm thi Người đẹp Thời trang vào tối ngày 10/11. Top 35 Hoa hậu Việt Nam 2020 xuất hiện với hình ảnh giản dị tham gia tổng duyệt. Trên sàn runway trải dài 40m, nhiều người đẹp lựa chọn trang phục quần jean ôm sát khoe dáng phối cùng áo đồng phục. Thí sinh Kim Trà My tập trung cao độ khi tham gia tổng duyệt. Người đẹp Thu Phương khoe vẻ rạng rỡ. Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam là người nắm vai trò quyết định, đảm đương dàn dựng sân khấu cũng như chương trình. Ê-kíp của đạo diễn Hoàng Nhật Nam đem đến Vũng Tàu sân khấu dài tới 40m chưa từng có trong tiền lệ các mùa hoa hậu trước. Tổng đạo diễn còn sử dụng nhiều đạo cụ, nguyên vật liệu độc đáo thiết kế sân khấu, tạo ra không gian chứa đựng hơi thở nơi phố biển. Với hệ thống sân khấu âm thanh ánh sáng hiện đại thế hệ mới nhất, đêm Người đẹp thời trang hứa hẹn sẽ mãn nhãn. Đêm thi Người đẹp thời trang – Hoa hậu Việt Nam 2020 được truyền hình trực tiếp trên VTV9 và livestream trên Fanpage Hoa hậu Việt Nam. Dàn mỹ nhân Việt cũng sẽ góp mặt trình diễn ở vị trí first face, vedette như: Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Phương Nga, Á hậu Thúy An, siêu mẫu Như Vân. Tham gia tổng duyệt, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh để mặt mộc. Á hậu Phương Nga cũng có mặt trong buổi tổng duyệt. Hoa hậu Tiểu Vy khoe gương mặt không son phấn khi tham gia tổng duyệt. Đêm thi Người đẹp thời trang – Hoa hậu Việt Nam 2020 còn có sự tham gia của các sĩ khách mời: Quang Dũng, Lệ Quyên, Hồ Quang Hiếu, MLee. Xem video "Sự cố của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn Zing

